1. Навязывание ценности ИИ и цифровизации
- Искусственный интеллект в современной государственной политики и бизнесе позиционируется как высшая ценность, универсальное средство решения проблем (особенно в образовании и госуправлении).
- Такой приоритет индиктивен сверху, что не обязательно отражает реальные потребности общества и не учитывает ограничения и потенциальные риски.
2. Экономика внедрения и коррупция
- Внедрение ИИ часто оправдывается “оптимизацией затрат” (например, экономия на учителях), но на деле приводит к выводу огромных средств на инфраструктуру и программное обеспечение, а не на людей, фактически поддерживая интересы поставщиков подобных решений, а не конечного пользователя или учителя.
- Коррупция и неравный доступ (“уважаемые люди” получают выгоду, а простые специалисты остаются в стороне).
3. Технологическая суть и ограничения ИИ
- Современные ИИ-системы — это, по сути, продвинутые машины по усреднению, их тексты гладкие, но поверхностные; они не способны к глубокому смысловому анализу и настоящему мышлению.
- По сути, ИИ — это инструмент, облегчавший рутинные задачи, но не способный заменить мышление, креативность или принятие ответственных решений.
4. Социальные и когнитивные последствия
- Быстрое и массовое внедрение ИИ приводит к снижению качества мышления: у пользователей, слишком полагающихся на ИИ, развивается “когнитивная травма” — они разучиваются писать и мыслить самостоятельно, даже забывают собственные запросы и генерируемые результаты.
- Подобная зависимость сравнивается с наркотической, когда сначала происходит восторг от технологического удобства, но затем — снижение когнитивных способностей.
5. Опасности для управления и безопасности
- Использование западных ИИ-сервисов (например, ChatGPT) чиновниками, юристами и компаниями ведёт к утечке данных, к возможности манипуляции (компрометации), поскольку все запросы и результаты обрабатываются за рубежом и доступны иностранным спецслужбам.
- Такая ситуация угрожает как частной безопасности, так и национальным интересам.
6. Системная безответственность
- Внедрение ИИ для принятия решений часто используется для снятия ответственности: всегда можно сослаться, что решение “приняло” безликое ПО или алгоритм.
- Этические и юридические нормы не успевают за технологиями, и в критической инфраструктуре решения принимаются по “правилам”, написанным технарями, далёкими от гуманитарного и этического мышления.
7. Технологический пузырь и мифология инноваций
- В современном хайп-цикле быстро раздувается эйфория вокруг новых технологий (ИИ сейчас, блокчейн или метавселенные ранее), которые затем лопаются, оставляя после себя разочарование и переориентацию на узкие, экономически оправданные применения.
- Такие циклы часто нужны для построения и продвижения транснациональных корпораций, а не ради подлинной пользы общества.
8. Опасность цифровых профилей и социальных рейтингов
- Продвигаются идеи тотальной цифровизации и социальной оценки (“рейтинг”), якобы для “поощрения хороших” и наказания “плохих”, но на деле такие системы легко становятся орудием коррупции и социального давления.
- Властные и административные структуры всё чаще прикрываются алгоритмами для избегания персональной ответственности.
9. Законодательные попытки регулирования и противостояние лоббистов
- Автор и его единомышленники пытаются провести законодательные ограничения, регулирующие использование ИИ (четкая маркировка искусственно сгенерированного контента, запрет на принятие автономных решений о людях и т.д.).
- Противников регулирования много; их мотив — страх “затормозить прогресс”, хотя де-факто они защищают интересы узкой группы.
10. Опора на традиционные ценности и угрозы культурной целостности
- Текущий ИИ (особенно обученный на преимущественно западном контенте) не понимает, не разделяет и не поддерживает традиционные ценности; в некоторых случаях прямо или косвенно распространяет чуждые культурные установки.
---
Вывод
В этом выступлении отмечается, что внедрение искусственного интеллекта и повальная цифровизация в России идут быстрыми темпами, зачастую под влиянием лоббистов и с опорой на мифы о безусловном прогрессе. Делается акцент на ключевых рисках: усреднение мышления, потеря когнитивных навыков у пользователей, утрата персональной и национальной безопасности, системная безответственность управленцев и реальная опасность коррупции в цифровых рейтингах и управляющих системах. Параллели с прошлыми хайп-пузырями (блокчейн, метавселенные) показывают, что следование массовому технологическому энтузиазму часто ведёт не к прорывам, а к очередному разочарованию, на смену которому приходит переосмысление и поиск реальных — ограниченных, но полезных — применений технологий.
Оратор указывает на необходимость строгого регулирования сферы искусственного интеллекта, особенно в социальной и образовательной областях, чтобы избежать подмены человеческой ответственности и размывания культурных норм “безликим” алгоритмами. Подчеркивается важность моральной и гуманитарной экспертизы в построении цифрового общества, а не только технических навыков.
---
Открытый вопрос
В свете озвученных угроз: возможно ли создать такие институты и технологии, которые, опираясь на цифровой прогресс, не разрушат, а поддержат и обогатят гуманитарные и нравственные основы общества? Где лежит граница между полезной автоматизацией мышления и его подменой усредненным техническим суррогатом?
