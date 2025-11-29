“Жареный петух клюнул?” Е.Ю.Спицын, Д.Г.Новиков и Г.В.Фёдоров на канале Красная линия “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 19 ноября 2025 г.
Перед Россией стоит множество вызовов. Расколы и конфликты в обществе. Утрата суверенитета. Депопуляция. Утрата доверия к власти. Расчеловечивание. Об этом неустанно говорит КПРФ и предлагает свои ответы. В последнее времени понимание серьёзности положения стало доходить и до власти. Жареный петух уже клюнул, считают эксперты «Точки зрения».
Комментарий редакции
1. Постановка ключевых проблем России
Конфликты, утраты суверенитета, демографический кризис, кризис доверия к власти, расчеловечивание — вызовы, о которых власти теперь уже говорят вслух. Однако для оппозиции и критически мыслящих экспертов эти проблемы очевидны давно: природа их ни новой, ни неожиданной по сути не является.
2. Классовый и социальный разлом как основа кризиса
Участники подчеркивают, что причины многочисленных социальных бед кроются прежде всего в классовых противоречиях между трудящимися и капиталом. Проблема не просто в количестве угроз, а в том, что их объединяет капиталистическая деградация общества, стремительное расслоение богатых и бедных, развитие периферийного капитализма и банковского доминирования над производством.
3. Иллюзорность «идеологических пузырей» сверху
Патриотическая риторика власти, призывы к «солидаризации» и служению воспринимаются как имитация деятельности. На деле, по мнению спикеров, такая риторика маскирует отсутствие реальных изменений, и больше направлена на удержание власти и статус-кво, чем на решение структурных проблем.
4. Утрата советского наследия и смещение акцентов
Власть идет на заигрывание с явлениями советского патриотизма — признавая достижения прошлого, но одновременно переосмысливает и нивелирует их через медийные образы, псевдопатриотические проекты и изменение фокуса на выгодную для себя интерпретацию истории.
5. Социально-экономические условия как фундамент патриотизма
Невозможно привить подлинный коллективизм и жертвенность в обществе, где большинство — пролетарии с низкими доходами, а базовая защита, доступ к медицине, образованию, жилью — ограничены. Демиургия, экономические страхи, отсутствие социальных гарантий и государственная политика в интересах олигархии подтачивают фундамент для возникновения единого консенсуса и патриотизма.
6. Неспособность капитализма создать единую ценностную модель
В условиях капитализма в обществе неизбежно возникает два разных патриотизма и две культуры: один — народный, другой — олигархический. Любые попытки воспроизвести советский патриотизм в этих условиях обречены на неудачу без фундаментальной смены модели управления.
7. Власть и ответственность за риски гражданского противостояния
Исторически гражданские войны — результат неадекватных и запоздалых системных решений руководства. Если власть не будет слышать общество, не примет реальные меры для преодоления социального разрыва, не исключены тяжелые внутренние конфликты.
Аналитический взгляд и междисциплинарные аналогии:
Ситуация во многом напоминает парадокс автопилота в технологиях: система может «держать курс» сколько угодно, игнорируя сигнал тревоги, но самонадеянность и инерция приводят к ошибке, тем более — если сигналы идут не от маргиналов, а изнутри самой власти. Как и в психологии, вытесненная проблема не исчезает, а набирает силу в теневом контуре, трансформируясь в нарастающий внутренний конфликт.
В культурном аспекте мы видим эксплуатацию символов народного единства и патриотизма — но механизм их воплощения превращен в симулякр, поверхностный «пузырь», не имеющий внутреннего наполнения, сравнимый с банковским пузырём в экономике или нейросетями, выучившими только форму, но неспособными к подлинному пониманию.
Сходства здесь с историей наблюдаются и в религии: формализация обрядов без духа веры ведёт к внутреннему опустошению, а не к единству. Как нельзя воспитать истинное смирение, практикуя только внешние действия, так и невозможно создать единство, опираясь лишь на риторику, не обеспеченную социальной справедливостью.
Смысл жизни и коллективной идентичности в этом ракурсе выходит далеко за пределы вопроса «какую идеологию предложить?». Он упирается в основание: возможно ли единство — и патриотизм — без равенства и справедливости? Может ли общество изолированно от социальных практик воспитать жертвенность и чувство команды, или всё сведётся к имитации?
Практический вывод:
Проблемы, о которых говорят и в статье, и в студии, — не новы, и признавать их важность уже недостаточно. Без смены социально-экономического курса любые попытки привить единую идентичность, воспитать коллективизм или же «накормить» патриотизмом — останутся пустым звуком. В современных реалиях патриотизм требует не риторики, а справедливости в распределении ресурсов и гарантий. Подлинные изменения начинаются с честного признания природы противоречий, которые их питают.
Открытый вопрос для дальнейших размышлений:
Если фундаментальные разломы — в социальном устройстве, а не только в «идеологии», то возможно ли вообще создать устойчивое и подлинное единство на такой почве? Может ли возникнуть новая форма коллективной идентичности, не повторяя ошибок прошлого, или истина единства всегда будет ускользать в условиях социального неравенства? Какую истину нам указывает сама природа этих разломов — и что более честно: стремиться к их преодолению, или признать их как неустранимую часть человеческого общества?