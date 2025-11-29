Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Военные в США завладевают властью, Японию готовят к войне, после Европы американцы примутся за Китай

12 0
Переслано от: День ТВ

Игорь Нагаев с анализом важнейших событий ноября 2025 года в авторской программе «Хроники Смуты».

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы видео


1. Смена акцентов во власти в США и эскалация милитаризации
- Рост влияния американских военных в принятии ключевых решений, в частности в вопросах, касающихся Украины; отправка генералов в Киев подчеркивает, что дипломатия уступает место военно-административному управлению.
- Внутриполитический кризис в США (“военные начинают тихо и незаметно приступать к реальному правлению страной”), формирование новой политической элиты вокруг военных лидеров.

2. Перераспределение геополитических ролей
- США “подталкивают” Европу к самостоятельной поддержке Украины, переложив экономическую и военную ответственность.
- Европа, ослабленная зависимостью от США и отсутствием единой военной силы, переживает внутренний кризис: нет ни денег, ни политической воли, ни единой стратегии.
- Внутренняя политика Франции связывается с интересами крупных семей (например, Ротшильды), что символизирует конфликт национальных и наднациональных (олигархических) интересов в ЕС.

3. Экономическая “стрижка” Европы и потенциальное ослабление Запада
- Замороженные российские активы в Евроклире: попытки их пустить на нужды Украины чреваты разрушением европейской финансовой системы и потерями для западных инвесторов.
- Экономический суверенитет Европы подрывается, европейские страны переводятся в статус “дойной коровы” мировой системы, а затем предстоит аналогичное давление на Китай.

4. Трансформация военной доктрины и оборонной промышленности
- Традиционные сухопутные наступательные операции устаревают; упор делается на беспилотники, новые методы ведения боя, растёт значение морских блокад и контроля путей поставок.
- Оживление производства в военном секторе компенсирует спад в других отраслях, но экономика Европы от этого не становится устойчивой.

5. Глобальные вызовы: энергетика, ресурсы и развитие
- Китай, США и Индия — мировые лидеры по производству энергии. Россия и Япония — в пятерке.
- Современные энергетические системы (ТЭС, ГЭС, АЭС) ограничены, а “зеленая энергетика” не может радикально изменить общий баланс.
- Термоядерный синтез представлен как “вечная утопия”: реальные технологические прорывы обычно совершаются быстро, а в этой области десятилетиями держится неопределенность.
- Рост запросов ИИ и тотальной электрификации обостряет дефицит ресурсов.

6. Стратегический дефицит пресной воды и “водные войны”
- Дефицит воды всё острее: Африка, Азия и даже европейская часть России могут столкнуться с нехваткой вследствие роста спроса, изменения климата, геополитических проектов переброски воды.
- Любые попытки масштабных водных трансферов грозят экологической катастрофой для одних регионов и сомнительной выгодой для других.
- В долгосрочной перспективе борьба за воду приобретёт стратегическое, возможно, даже военное измерение.

7. Исторические и лирические отступления
- Проводятся параллели между разными историческими этапами (пример объединения Германии и объединения Украины с Россией, порождающих страхи у соседей).
- В конце звучит поэтическая рефлексия о смысле жизни, вечном поиске, нелёгком выборе между яркостью и инерцией.

---

Аналитические выводы


В центре этих размышлений — осмысление глобальной шахматной партии, где экономические, военные и ресурсные вопросы переплетаются настолько тесно, что традиционные альянсы и силовые центры не дают устойчивых гарантий никому. Вопрос власти становится не только вопросом институтов, но прежде всего — вопросом обладания ресурсами (денежными, энергетическими, водными) и способности быстро менять стратегию под напором новых вызовов.

Можно заметить, что несмотря на всю внешнюю жёсткость речи, автор осознаёт текучесть мира и уязвимость любых грандиозных проектов. Тотальная милитаризация, попытки передела финансовых и реальных активов, нарастание конкуренции за воду — всё это симптомы неустойчивого развития, где каждый актор действует ситуативно, ориентируясь на ближайшие угрозы, а не на долгосрочное благополучие.

Проецируя эту ситуацию на личный уровень, автор невольно выходит к универсальному: “в жизни много бывает нелепого, что припишем всё это судьбе” — всё так же, как и в мировой политике, устойчивых линий и предсказуемых выгод нет, а поиск истины неизменно связан с необходимостью осознанного, возможно болезненного, но честного принятия происходящего.

---

Открытый финальный вопрос


Мы постоянно сталкиваемся с иллюзиями контроля — будь то на уровне государств или наших собственных жизней. Сама истина оказывается размыта, ситуативна, условна и часто ускользает сквозь пальцы истории. Можно ли, оперируя лишь “ближайшими выгодами”, построить устойчивую систему будущего — или нужен иной, более глубокий взгляд, в котором честность с реальностью сочеталась бы с уважением к естественным и человеческим ограничениям?

Так где же проходит рубеж между прагматизмом и дальновидностью — и возможно ли для современного общества выработать такие стратегии, которые не приведут к дедовской “стрижке овечек”, но позволили бы сохранить целостность и достоинство как отдельных людей, так и целых цивилизаций?
Источник: https://rutube.ru/video/8f1b6568d4c070d7889b8c8c0f604bcd/
