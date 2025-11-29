В Основном законе Российской Федерации, т.е. в Конституции перечислено очень большое количество разных прав человека. Особенно во второй главе Конституции, которая так и называется: «Права и свободы человека и гражданина». Это самая обширная глава Основного закона, состоящая из 47 статей (всего в Конституции 9 глав и 137 статей). Казалось бы, предусмотрено все. Например: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания» (статья 44). Или: ««Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». И т.д. И т.п.

О том, что права российских граждан каждодневно нарушаются, мы прекрасно знаем. Даже без средств массовой информации. Поскольку сами часто оказываемся жертвами нарушения прав человека. И если такие нарушения очевидны и даже документированы, не факт, что государство будет разбираться в этом нарушении. Более того, часто именно государство нарушает права человека. Или потакает таким нарушениям.

Вот, например, статья 37 гласит: «Каждый имеет право… на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда». О том, что работодатели сплошь и рядом недоплачивают своим работникам, я говорить не буду. Полноценная, справедливая оплата труда наёмного работника нормой при нынешнем строе быть не может. Может случаться лишь как исключение. И это понятно, ведь у нас капитализм. Правда, об этом конституция умалчивает. А потому большинство обозначенных в нынешней конституции прав и свобод человека и гражданина – не более чем красивые декларации.

Но я сейчас хочу сказать о вознаграждении за труд в России не с точки зрения политэкономии. А обратить внимание на то, что оплата за труд осуществляется в современной России не шкурами или зерном, а деньгами. А деньги существуют в двух формах – наличной и безналичной. В Гражданском кодексе (ГК) РФ есть статья 140, называемая «Деньги (валюта)», которая гласит: «Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов». В июле 2023 года она была дополнена словами: «включая расчеты цифровыми рублями». В ГК РФ еще есть Статья 861 «Наличные и безналичные расчеты». Она определяет: «Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке». Кроме того: «Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами (статья 140) без ограничения суммы или в безналичном порядке».

Гражданский кодекс РФ принят и начал действовать в январе 1996 года. Почти тридцать лет назад. И все комментарии юристов к статьям ГК 140 и 861 утверждали и продолжают утверждать, что граждане России (физические лица) имеют полное право выбирать, каким видом денег им пользоваться – наличными или безналичными. Дополнительно в защиту данного права действует Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 “О защите прав потребителей”, о котором скажу чуть ниже.

«Расчёты с участием граждан» – прежде всего расчеты работодателей с работниками по заработной плате. Работник вправе выбирать, в каких рублях – наличных или безналичных – ему получать заработную плату. Помню, как это было у меня в 90-е годы. Я получал зарплату наличными в кассе организации, где трудился. Потом пришла команда сверху, что далее оплата будет осуществляться в безналичной форме путем зачисления денег на банковскую карточку. Тогда уже Гражданский кодекс РФ был принят, и я, ссылаясь на 861 статью, написал заявление, чтобы мне продолжали выдавать зарплату в кассе. Ещё год я получал зарплату в кассе, а затем меня в принудительном порядке заставили получать деньги на банковскую карту. Где же здесь свобода выбора, дарованная Гражданским кодексом?

А уж о «свободе выбора» (ставлю в кавычки) при покупках товаров и услуг, иных платежах «физика» я не говорю. Например, с 1 июня 2025 года наличные для оплаты проезда в большинстве видов общественного транспорта, включая метро, не принимаются. Примерно в это же время произошел полный переход на оплату безналичными в общественном транспорте Ярославля, Перми, Симферополя, Нижнего Новгорода и ряда других крупных городов России.

Недавно ехал в своем автомобиле в Москве и надо было срочно заправиться (обычно заправляюсь в области). Оказалось, что на заправках в столице уже нет кассы, заплатить за бензин можно только с помощью карты или телефона. А где же обещанный выбор?

Уже было много случаев, когда магазины и торговые точки отказывались принимать наличные. Мне приходилось напоминать продавцам и их начальникам, что имеет место нарушение российских законов, в том числе статьи 16.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». Приведу ее: «Продавец (исполнитель, владелец агрегатора) в случае использования в своей деятельности наличных расчетов с потребителем) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя». Массовый бойкот наличных денег продавцами имел место во время так называемой «пандемии ковида». Работники торговли заявляли, что работа с бумажными купюрами, мол, опасна, а потому наличные деньги в руки они брать не будут.

В постпандемийное время у меня был случай, когда продавец заявил, что предъявленная мною купюра поврежденная. Пришлось провести с продавцом просветительскую работу и рассказать, что такое настоящая повреждённость денежного знака.

Список примеров, свидетельствующих о том, что на самом деле за красивыми словами о выборе физическим лицом удобной ему формы денег и платежей, скрывается стремление загнать его принудительно целиком и полностью в безналичные расчёты. Что, как справедливо говорят защитники наличных денег, является «электронным концлагерем». Через систему безналичных расчетов, проходящих через банки, Большой брат может следить за каждым человеком. И не только следить, но и контролировать его действия. Например, блокируя счета или безналичные транзакции.

Угроза «электронного концлагеря» стала ещё более реальной, когда Центральные банки разных стран стали разрабатывать свою цифровую валюту. В России эта работа стартовала в апреле 2021 года, когда на сайте Банка России была опубликована концепции цифрового рубля. Эта цифровая валюта должна была быть полномасштабно запущена уже в этом году. Но из-за многих недоработок запуск был перенесён на 1 сентября 2026 года. Система цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ) повышает эффективность контроля над людьми по сравнению с системой обычных безналичных расчетов с участием коммерческих банков. Система ЦВЦБ – очень жёсткая вертикаль управления, которая лишает людей остатков свободы.

Кстати, об этом в прошлом году в ходе предвыборной президентской кампании в США говорили все претенденты на высший пост. В частности, Дональд Трамп называл цифровой доллар «орудием тотального контроля», формой «правительственной тирании», предупреждая американцев, что цифровой доллар даст федеральному правительству возможность «забрать ваши деньги». Сразу же прийдя в январе этого года в Белый дом, Трамп подписал указ, запрещающий разработку, эмиссию и использование цифрового доллара (равно как и использование в США цифровых валют других ЦБ).

Об угрозах, связанных со сворачиванием наличных денег и их замещением безналичными и особенно цифровыми валютами центральных банков, говорят и в других странах. В том числе в Европе. Отношение политиков и граждан к наличным деньгам в разных европейских странах очень разное. Кое в каких странах Европы граждане пытались и продолжают пытаться от разговоров об опасности «безналичного рая» перейти к практическим действиям по защите наличной формы денег. Особо выделю две страны – Швейцарию и Австрию.

В 2022 году в Швейцарии начался сбор подписей граждан под петицией, требующей проведения референдума о закреплении статуса наличных денег. Говорят, что инициатором этой акции стал Йозеф Биндер, владелец столярной мастерской в предместьях Вены. Занять активную гражданскую позицию Биндера побудило планировавшееся в 2022 году введение на всей территории ЕС «потолка» для любых платежей наличными в размере 10 тыс. евро. Впрочем, к тому времени ряд стран Евросоюза уже установили свои, гораздо более низкие «потолки». Так, во Франции уже с 2015 года действовал «потолок» в 1000 евро. А самым низким был на тот момент «потолок» в Греции – 500 евро. Йозеф Биндер бросил фразу «Наличные — это свобода», и она стала лозунгом инициативной группы “Швейцарское движение за свободу”.

В петиции конкретно предлагалось закрепить в Конституции страны право граждан на наличные деньги. Швейцария известна своими референдумами. Напомню, что согласно закону альпийской республики, если официальные органы подтверждают, что количество собранных подписей достигает 100 тысяч, то они обязаны объявить о проведении референдума. В конце февраля 2022 года инициативная группа “Швейцарское движение за свободу” сообщила, что собрала более 157 тысяч подписей граждан. К 25 сентября указанного года под петицией стояло уже 450 тыс. подписей.

Инициативу Биндера заметили в ряде европейских стран. В Великобритании был создан сайт, который так и называется: «Cash Is Freedom». На западе большим тиражом была издана брошюра под названием «Cash Is Freedom: Why is it worth paying cash and preventing cashless society?» («Наличные — это свобода: почему стоит платить наличными и предотвратить безналичное общество?»). Ее автор – Рафал Гановский (Rafal Ganowski), польский юрист и основатель группы «Защитники денег» Европейские политики взяли на вооружение новое популярное словосочетание «Cash – Freedom» — «Наличная свобода».

Особенно инициативу Биндера поддержали в Австрии. И не только общественные активисты. Отчасти о поддержке заявило и австрийское правительство, и ЦБ страны. Они пообещали, что будут выступать против предложений Брюсселя о лимитировании операций с использованием наличных. «Австрийская партия свободы» (FPÖ) выступила с предложением закрепить права граждан на наличные в Конституции и начала сбор подписей под соответствующей петицией. Представитель FPÖ по финансовым вопросам Хьюберт Фукс (Hubert Fuchs) во время парламентских дебатов в позапрошлом году заявил: «Нигде в мире повседневная жизнь без наличных денег не вызывает такого явного отторжения, как в Австрии. Мы рассматриваем это обоснованное желание населения, отраженное в народной петиции «За неограниченный наличный расчет», как конкретный рабочий заказ парламенту!»

Со времени завершения сбора подписей в защиту наличных денег в Швейцарии и Австрии прошло уже много времени. Говорят, что в Австрии якобы подписей оказалось недостаточно для того, чтобы провести необходимый референдум. А вот в Швейцарии подписей было с избытком, но ни о каком референдуме СМИ не сообщали. Это свидетельство окончательного заката швейцарской демократии?

Тем более, «народными избранниками» в парламентах Швейцарии и Австрии не вносилось никаких поправок в конституции, закрепляющих права граждан на наличные. Наблюдатели констатируют, что мировая закулиса, которая продвигает проект «электронного концлагеря» на планете, сумела остановить протесты сторонников «наличной свободы».

Т.е. легитимными способами добиться успеха борцам за «наличную свободу» не удалось. Сейчас в указанных странах эти борцы переходят на методы «партизанской войны». А именно делая ставку на работу с гражданами, объясняя им угрозы «безналичного рая» и агитируя за более активное использование кэша.

Вернёмся к России. В этом году появились признаки того, что интерес наших граждан к кэшу начинает расти. Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провел опрос и опубликовал его результаты в конце октября. Оказалось, что 11% россиян отказались от безналичных расчетов и пользуется исключительно наличными. При этом для 15% респондентов наличные являются основным средством платежа. По европейским меркам это очень неплохой показатель (в Европе выше только в Швейцарии, Австрии и Германии).

На Урале доля тех, кто полностью перешел на наличные, составила 23%, на Дальнем Востоке — 20%, в Сибири — 16%, в Центральной России (без Москвы) — 13%. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель оказался минимальным — всего 8%.

Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко так объяснила зафиксированный по сравнению с предыдущим опросом рост интереса к кэшу: «Рост популярности наличных, вероятно, связан с усилением мер взыскания долгов. По данным Федеральной службы судебных приставов, в первом полугодии 2025 года на исполнении находилось 91,9 млн судебных производств — на 5 млн больше, чем годом ранее. Процедуры снятия ареста нередко затягиваются, и гражданам, столкнувшимся с блокировками, приходится снимать деньги заранее и обходиться без банковских сервисов. Вынужденный отказ от банковских услуг со временем превращается в устойчивую привычку. Когда есть риск, что счет могут арестовать, наличные воспринимаются как форма независимости. Поэтому неудивительно, что тема наличных денег вызывает такой эмоциональный отклик».

Тема настоящего и возможного будущего наличных денег в экономике России и других стран весьма обширная. Рассчитываю время от времени к ней возвращаться.

