Главная » История, Мировоззрение, Политика

Пушкин о необходимости государственной цензуры

40 2
Переслано от: Игорь Шишкин

Пушкин о необходимости государственной цензуры – гарантии творческой свободы и безопасности общества и государства

Со школьной скамьи каждый знает, что цензура – это несомненное зло, враг свободы творчества и препятствие на пути развития государства.

Однако в последнее время, наконец, все чаще и чаще нам приходится убеждаться в том, что либеральные «аксиомы» никакого отношения к аксиомам не имеют.

Поэтому может быть пришла пора задаться простым вопросом: государственная цензура – действительно зло или нам внушили, что она зло и кому-то очень выгодно, чтобы граждане именно так думали? Подобно тому, как крайне выгодной для ничтожной доли общества оказалась либеральная «аксиома» про «невидимую руку рынка».

По данным социологов в последнее десятилетие большинство граждан России, причем всех возрастов, стабильно выступает за введение в стране государственной цензуры.

Народ темен?

Допустим, хотя такое допущение и более чем странно для демократического государства.

А как быть с Пушкиным?

Тем самым, Александром Сергеевичем, который «наше все», и который считал государственную цензуру обязательной для общества, даже самого совершенного, и видел в ней не врага, а непременное условие свободы творчества:

«Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось»

Или другое его высказывание:

«Цензура есть установление благодетельное, а не притеснительное; она есть верный страж благоденствия частного и государственного»

Пушкин не только неоднократно высказывал столь крамольные по нашим временам мысли о пользе цензуры, но и предельно ясно и четко научно обосновал свою позицию (глава «О цензуре» в «Путешествии из Москвы в Петербург):

Во-первых, цензура обеспечивает, как бы мы сейчас сказали, информационную безопасность государства:

«Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда … Законы противу злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона: не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое»

Во-вторых, цензура защищает общество от узурпации власти меньшинством, контролирующим средства информации:

«Печать доступна не всякому. … Аристокрация самая мощная, самая опасная — есть аристокрация людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки <…> Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно»

В-третьих, именно цензура обеспечивает подлинную свободу творчества:

«Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом»

Конечно, точка зрения Пушкина: цензура – благо для общества и культуры, не может априори считаться истиной в последней инстанции. Но уже одно ее наличие превращает утверждение «цензура – несомненное зло» из неподлежащей сомнению аксиомы в одну из политических концепций, совсем не обязательно правильных.

Более того, она дает право предполагать, что большинство населения России выступает за введение цензуры вовсе не от своей беспросветной темноты и невежества.

https://dzen.ru/a/ZmHU0ppnbDMhR4rd

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Сомнение в либеральных аксиомах
— Популярное мнение о цензуре как однозначном зле подвергается пересмотру; либеральные ценности (например, “невидимая рука рынка”) не всегда являются универсальными или истинными по умолчанию.

2. Общественное мнение в России
— В последние годы большинство россиян поддерживают идею государственной цензуры. Это объясняется не столько “темнотой народа”, сколько изменением взглядов на роль контроля информации.

3. Позиция Пушкина
— Александр Сергеевич Пушкин считал государственную цензуру не притеснением, а важным инструментом обеспечения безопасности и свободы общества, даже в нравственно развитых странах.

4. Аргументы Пушкина в пользу цензуры:
- Информационная безопасность: государство не может защитить себя от разрушительной силы неограниченной печати средствами одних только законов; необходим превентивный контроль.
- Ограждение от власти меньшинства: без цензуры медиавласть оказывается в руках узкой группы, способной формировать общественное мышление на поколения вперёд.
- Свобода творчества с ограничениями закона: настоящая свобода мысли возможна только в рамках, определённых интересами общества.

5. Точка зрения Пушкина — спорная, но значимая
— Присутствие альтернативной позиции делает саму формулу “цензура — однозначное зло” не аксиомой, а всего лишь одной из возможных концепций, причём исторически вариативной.

Вывод:

Статья приглашает усомниться в априорной “зловредности” цензуры, выводя проблему за пределы простого противопоставления свободы и контроля. Пушкин представлен как глубокий мыслитель, видевший в цензуре не врага, а институт, защищающий общество от информационных угроз и произвола элит.

Система цензуры, если следовать логике Пушкина, может рассматриваться как форма общественной гигиены: не столько ограничение, сколько механизм баланса, не допускающий ни тирании творцов, ни тотального беспредела мнений. Подобно тому как в программировании отладчик помогает защитить код от разрушительных ошибок, цензура — в идеале — оберегает общество от опасных “сбоев” в информационной сфере. Конечно, и “отладчик” может превратиться в тормоз развития, если пользоваться им неразумно или слишком ригидно.

Мы видим, что истина в вопросе цензуры ситуативна: она зависит от того, чьи интересы ставятся во главу угла, какая социальная среда и каким ценностям мы доверяем больше — индивидуальной свободе, коллективной ответственности или балансу между ними.

Открытый вопрос для размышления:

Если свобода творчества нуждается в границах, чтобы не стать оружием против самого общества, то кто или что заслуживает доверия определять эти границы? Не приводит ли такая делегированная ответственность к новым формам зависимости и манипуляций, и можно ли найти принципиально иной — более прозрачный, доверительный — способ балансирования между свободой и безопасностью?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/isshishkin/5072
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Пушкин в оригинале без цензуры РПЦ, когда мир стал крещёным
Такого А.С.Пушкина вы не знали!
Как масоны убивали Пушкина
Пушкин и масоны
Пушкин был патриотом России
ПУШКИН ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ к депутатам Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ об антиконституционном законодательстве
Мировая война близится к завершению… "О текущем моменте" № 1 (117), 02.2015
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2293 1973
    Valeriy Bondarik три часа назад

      ,..,pRRRiiveTT…

      …ах,как ЭТО “во-время–И–”неожиданно” появилось…
      …однако ПОНИМАЮщее ОПЧЕСТВО…НЕ удивилось…
      …а ведь К “ЭТОМУ”-то — ВСЁ и дёт…
      …ВСКОРЕ незьзя БУДЕТ — даже ОТКРЫТЬ рот…
      …ПОЛИТ-цензура,в-виде “СТРАЖА” – Запрещать НАЧНЁТ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      - но “ЭТО” — “заботаю” ПРОВОЗГЛАСЯТ…
      - и УГОЛОВНУЮ статью ВЫДУМАЮТ и УТВЕРДЯЯТ…
      - ЗА-цензуру – “ВСТАНЕТ” народ…ТО время прИДЁТ…
      …ЧТО-то явно,ЯВНО Грядёт…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 29-11-25

      1
      1
      • 9315 7771
        ЖенечкаValeriy Bondarik два часа назад

          Как то переходим пешеходник у отеля Kempinsky, так местный шейх на ламбе побибикал: типа, смело проходите; на благодарность кивком головы – приложил руку к сердцу в знак уважения. В парке Атлантис арабы максимально следят за гостями. Пьяных нет. Хочешь в туалет: на любой станции метро бесплатно. На улицах чисто, золото гроздьями висит, цены на метро и транспорт, как в Питере, Лексус в аренду на три доллара дороже, чем Камри, потому что люкс. Жарко, конечно, особенно летом, но остановки с кондиционерами, бассейны на крыше любого отеля. В районе Марина пляж: там наши отдыхают. Правда, пиво безалкогольное, но легко лечится Смирновым, взятым из дьютика за 6 баксов. Это кое-что об отдыхе в Дубаях.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru