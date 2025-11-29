Пушкин о необходимости государственной цензуры
Пушкин о необходимости государственной цензуры – гарантии творческой свободы и безопасности общества и государства
Со школьной скамьи каждый знает, что цензура – это несомненное зло, враг свободы творчества и препятствие на пути развития государства.
Однако в последнее время, наконец, все чаще и чаще нам приходится убеждаться в том, что либеральные «аксиомы» никакого отношения к аксиомам не имеют.
Поэтому может быть пришла пора задаться простым вопросом: государственная цензура – действительно зло или нам внушили, что она зло и кому-то очень выгодно, чтобы граждане именно так думали? Подобно тому, как крайне выгодной для ничтожной доли общества оказалась либеральная «аксиома» про «невидимую руку рынка».
По данным социологов в последнее десятилетие большинство граждан России, причем всех возрастов, стабильно выступает за введение в стране государственной цензуры.
Народ темен?
Допустим, хотя такое допущение и более чем странно для демократического государства.
А как быть с Пушкиным?
Тем самым, Александром Сергеевичем, который «наше все», и который считал государственную цензуру обязательной для общества, даже самого совершенного, и видел в ней не врага, а непременное условие свободы творчества:
«Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось»
Или другое его высказывание:
«Цензура есть установление благодетельное, а не притеснительное; она есть верный страж благоденствия частного и государственного»
Пушкин не только неоднократно высказывал столь крамольные по нашим временам мысли о пользе цензуры, но и предельно ясно и четко научно обосновал свою позицию (глава «О цензуре» в «Путешествии из Москвы в Петербург):
Во-первых, цензура обеспечивает, как бы мы сейчас сказали, информационную безопасность государства:
«Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда … Законы противу злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона: не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое»
Во-вторых, цензура защищает общество от узурпации власти меньшинством, контролирующим средства информации:
«Печать доступна не всякому. … Аристокрация самая мощная, самая опасная — есть аристокрация людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки <…> Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно»
В-третьих, именно цензура обеспечивает подлинную свободу творчества:
«Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом»
Конечно, точка зрения Пушкина: цензура – благо для общества и культуры, не может априори считаться истиной в последней инстанции. Но уже одно ее наличие превращает утверждение «цензура – несомненное зло» из неподлежащей сомнению аксиомы в одну из политических концепций, совсем не обязательно правильных.
Более того, она дает право предполагать, что большинство населения России выступает за введение цензуры вовсе не от своей беспросветной темноты и невежества.
Комментарий редакции
1. Сомнение в либеральных аксиомах
— Популярное мнение о цензуре как однозначном зле подвергается пересмотру; либеральные ценности (например, “невидимая рука рынка”) не всегда являются универсальными или истинными по умолчанию.
2. Общественное мнение в России
— В последние годы большинство россиян поддерживают идею государственной цензуры. Это объясняется не столько “темнотой народа”, сколько изменением взглядов на роль контроля информации.
3. Позиция Пушкина
— Александр Сергеевич Пушкин считал государственную цензуру не притеснением, а важным инструментом обеспечения безопасности и свободы общества, даже в нравственно развитых странах.
4. Аргументы Пушкина в пользу цензуры:
- Информационная безопасность: государство не может защитить себя от разрушительной силы неограниченной печати средствами одних только законов; необходим превентивный контроль.
- Ограждение от власти меньшинства: без цензуры медиавласть оказывается в руках узкой группы, способной формировать общественное мышление на поколения вперёд.
- Свобода творчества с ограничениями закона: настоящая свобода мысли возможна только в рамках, определённых интересами общества.
5. Точка зрения Пушкина — спорная, но значимая
— Присутствие альтернативной позиции делает саму формулу “цензура — однозначное зло” не аксиомой, а всего лишь одной из возможных концепций, причём исторически вариативной.
Вывод:
Статья приглашает усомниться в априорной “зловредности” цензуры, выводя проблему за пределы простого противопоставления свободы и контроля. Пушкин представлен как глубокий мыслитель, видевший в цензуре не врага, а институт, защищающий общество от информационных угроз и произвола элит.
Система цензуры, если следовать логике Пушкина, может рассматриваться как форма общественной гигиены: не столько ограничение, сколько механизм баланса, не допускающий ни тирании творцов, ни тотального беспредела мнений. Подобно тому как в программировании отладчик помогает защитить код от разрушительных ошибок, цензура — в идеале — оберегает общество от опасных “сбоев” в информационной сфере. Конечно, и “отладчик” может превратиться в тормоз развития, если пользоваться им неразумно или слишком ригидно.
Мы видим, что истина в вопросе цензуры ситуативна: она зависит от того, чьи интересы ставятся во главу угла, какая социальная среда и каким ценностям мы доверяем больше — индивидуальной свободе, коллективной ответственности или балансу между ними.
Открытый вопрос для размышления:
Если свобода творчества нуждается в границах, чтобы не стать оружием против самого общества, то кто или что заслуживает доверия определять эти границы? Не приводит ли такая делегированная ответственность к новым формам зависимости и манипуляций, и можно ли найти принципиально иной — более прозрачный, доверительный — способ балансирования между свободой и безопасностью?
