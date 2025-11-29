Преступления Зеленского, или Как организована коррупция | Николай Азаров
Николай Азаровы о кризисе легитимности в украинской власти, схемах и масштабах коррупции киевского режима.
Ведущий: Максим Романычев
Комментарий редакции
---
Ключевые идеи
1. Легитимность украинской власти
- По мнению Николая Азарова, все ветви власти Украины во главе с Зеленским являются на данный момент нелегитимными. Сроки полномочий президента, парламента и местных институтов истекли, переизбрания не было, а потому правящий режим он называет "самозваным" и "узурпаторским".
2. Системная коррупция
- Азаров утверждает, что в Украине действует масштабная организованная преступная группировка, охватившая высшие эшелоны власти вплоть до президента. В качестве примера приводится работа государственной корпорации "Энергоатом", где с каждого контракта взымаются откаты, доходящие до 15% суммы. Отмывание денег и фиктивные контракты внедрены повсеместно, что вовлекает множество людей и организаций.
3. Иммунитет и расследования против Зеленского
- Хотя против Зеленского официально не возбуждено уголовных дел из-за президентского иммунитета, в расследованиях антикоррупционного бюро он фигурирует косвенно, через упоминания в документах. По словам Азарова, есть записи разговоров, указывающие на его прямое участие или вмешательство в коррупционные схемы, а также в дела, выходящие за пределы его полномочий.
4. Роль Запада и ЕС
- СОгласно позиции Азарова, нынешние элиты Евросоюза («урсула фон дер Ляйен и др.») не особо заинтересованы ни в расследовании коррупции, ни в реальном контроле за расходованием выделяемых Киеву средств. Он проводит сравнение с прежними европейскими лидерами, утверждая, что нынешние заботятся исключительно о продолжении войны, даже несмотря на потери и разрушения на Украине.
5. Перспективы перемирия и реформ
- Азаров выражает сомнение в возможности каких-либо реальных переговоров или изменений при текущей власти в Украине. Он подчеркивает, что заключение соглашений с нынешним режимом невозможно юридически (из-за нелегитимности власти и отсутствия процедуры ратификации) и практически (отсутствие заинтересованности в мире и прекращении коррупционных схем).
6. Влияние системной коррупции на общество
- Системная коррупция демонтирует основы нормального развития государства, разрушает экономику, искажает механизм правосудия, приводит к арестам несогласных и создает атмосферу всеобщей несправедливости. Любые перспективы развития, по мнению Азарова, связаны только с возвращением к конституционному порядку, сменой режима и появлением новых политических сил, отражающих интересы народа.
---
Выводы и философское осмысление
В данном видео прослеживается сквозная мысль о кризисе легитимности и ценности институтов. Здесь власть представляется не только инструментом управления обществом, но и ареной для сложных, многоуровневых коррупционных связей, размывающих саму идею общественного договора. Наблюдается своеобразное пересечение политической философии и криминалистики: речь идет не просто о пороке отдельных людей, а о системной патологии структуры — когда система по сути саморазрушительна.
Что любопытно, аналогии можно провести, например, с теорией сложных систем: как только "мутация" — коррупция — становится слишком глубокой, система теряет не только нормальное функционирование, но и возможность самоочищения. Здесь просматривается историческая параллель — любое государство, теряющее внутреннюю легитимность, оказывается на грани разрушения и хаоса.
Интересно, что роль Запада (ЕС и США) подается более как внешнее давление, не столько заинтересованное в реформе, сколько в сохранении статус-кво войны. Это типичный пример реального (а не идеального) политического прагматизма: заявления о ценностях маскируют рациональные, зачастую циничные интересы.
Также важно, что вопросы коррупции здесь взаимосвязаны с вопросами человеческой психологии и социокультурной эволюции: массовое вовлечение людей в коррумпированные схемы трансформирует не только экономику, но и психологию общества, делая недоверие, страх и чувство бесперспективности нормой.
Однако и в таких обстоятельствах Азаров видит путь: восстановление конституционности, появление новых общественных сил, подлинное представительство интересов народа. Путь этот возможен лишь через коллективное осознание ненормальности положения, поиск новых моделей организации жизни и возвращение к осознанности — как во внутренней позиции гражданина, так и в деятельности институтов.
---
Открытый вопрос для размышления
В конечном итоге, насколько возможны эффективные перемены в обществе, охваченном системной коррупцией и кризисом легитимности власти? Является ли надежда на восстановление справедливости и этических норм результатом лишь индивидуального стремления — или же для этого необходим некий коллективный катарсис, смена поколений, культурный перелом? Какой путь ближе к истине: ждать перемен "сверху" или выращивать их "снизу" — через практику ежедневной честности и осознанности?
