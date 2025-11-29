Россия денонсировала ключевое соглашение с США по утилизации оружейного плутония, высвободив потенциал тысяч ядерных зарядов. Это решение – не просто политический шаг, а грозное напоминание о том, насколько хрупким стал мир и как легкомысленно общество стало относиться к угрозе взаимного уничтожения. Борис Марцинкевич анализирует реальные последствия ядерного конфликта, от мощности взрыва до радиоактивного заражения. Готово ли человечество к последствиям гонки вооружений, которая может оказаться последней в его истории? Подробнее в новом видео

00:00 Россия разрывает договор с США по плутонию: Что это значит?

00:38 Угроза ядерной войны: Почему мы перестали бояться?

01:03 Реальная мощность ядерного оружия: Что такое 100 000 тонн тротила?

01:34 Где прятаться при ядерном ударе? Проверяем бомбоубежища

02:08 Плутониевый договор в цифрах: Сколько "Нагасаки" у России и США?

02:50 Термоядерное оружие: Новый виток гонки вооружений?

03:23 Ядерная зима: Выживание после обмена ударами

04:50 Тень на стене: Что происходит в эпицентре ядерного взрыва?

07:50 Ядерный щит России: Как СССР достиг паритета с США

11:11 Холодный душ для Запада: Как ядерные испытания изменили мир

13:26 Пора возобновить ядерные испытания? Мнение эксперта

15:32 Физика на пальцах: Из чего состоит атом? (Простое объяснение)

16:37 Космос внутри атома: Невероятные масштабы микромира

18:26 Почему ядро не разваливается? Главный секрет атома

20:06 Как изучают атом? "Треснуть по нему чем-нибудь"

21:49 Радиоактивность: Что это и какой она бывает?

22:33 Альфа-распад: Самый "безопасный" вид радиации?

23:42 Бета-распад: Как один элемент превращается в другой

27:14 Ключевые открытия, которые привели к созданию атомной бомбы

