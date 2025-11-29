Мейнстрим 1990-х: забвение нацистских злодеяний / Егор Яковлев
Что такое нацистский план «Голод»? Почему исследования на эту тему начались только с конца нулевых годов, когда стартовал проект «Без срока давности»? Как эту тему освещали западные эксперты? Об этом и не только – в авторской программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Новые исследования геноцида на оккупированных территориях СССР
В последние десятилетия стало возможным более глубокое изучение нацистских планов уничтожения населения Советского Союза, в частности плана голода (“Hungerplan”). Этот вопрос долгое время был замалчиваем в постсоветском пространстве, а теперь становится доступен широкой публике, в том числе благодаря появлению документальных фильмов и развитию исторической науки.
2. Исторические истоки планов нацистов
Яковлев связывает нацистские геноцидные практики с опытом колониальных держав: Британия, США, Германия в их африканских колониях. Подчеркивается структурный, “протоколониальный” характер геноцида — не только массовые убийства, но и системное маргинализирование целых народов, включая практики стерилизации и вытеснения.
3. Советская историография: замалчивание и травматизация
В СССР сразу после войны осмысление геноцида было частичным и фрагментарным: публиковались лишь отдельные документы нюрнбергского процесса, акцент делался на “героизме”, а не на масштабах жертв. Исследования были скудными из-за травматичности темы и политических опасений.
4. Западная и отечественная историография: мифы и позднее признание
В Западной Германии долго господствовал миф “чистого вермахта”, ответственности за массовые убийства перекладывались на СС. Только с 70–80-х годов немецкие, а затем и западные историки начали последовательно раскрывать масштабы уничтожения как евреев, так и славянского населения. В России после 1990-х наблюдается, напротив, маргинализация темы геноцида советского населения, популяризация тем коллаборационизма, ревизионнизма, а об уничтожении славян говорится мало или иронически.
5. Параллели с другими геноцидами
Рассмотрены аналогии между нацистскими и западными колониальными практиками (геноцид индейцев, секретные стерилизации в Канаде, США, Гренландии, Перу). Обсуждается понятие “структурного геноцида” — геноцида не одномоментного, а реализуемого через социальную, медицинскую и экономическую маргинализацию.
6. Историческая память и политика
Отмечается важность борьбы за признание геноцида советского народа на международном уровне, а также образовательной интеграции этой темы. Подчеркивается роль научных работ, музейных экспозиций и учебников в формировании памяти о преступлениях нацизма.
7. Опасности идеологизации и ревизии
Критика попыток “реабилитации” нацистских пособников и размывания понятий о геноциде во имя краткосрочной политической конъюнктуры. Яковлев указывает на ущербность подходов, которые обеляют вермахт или сводят проблемы к “эксцессам отдельных групп”.
8. Важность раннего распознавания геноцида
Отмечается, что геноцид никогда не возникает вдруг — его предвестниками являются риторика расчеловечивания, пропаганда, дискриминация. Важно проводить образовательную и научную работу, чтобы эти стадии можно было распознать и предотвратить.
---
Выводы
В данном разговоре звучит настойчивая мысль: историческая память о геноциде — это не только долг по отношению к прошлому, но и инструмент распознавания современных и будущих угроз. Нацистские планы массового уничтожения, реализованные частично благодаря войне и оккупации, были не столько уникальной аномалией, сколько крайней формой проявления колониального, тоталитарного подхода к “иному” населению, уходящего корнями в практики западных империй и постколониальных политик.
Сравнение методов — от голода до стерилизации — показывает, что геноцид может быть не всегда “видимым” и громким, а часто принимающим форму медленного разрушения народа через административные, экономические, медицинские меры. Осознание этого требует не абстрактного осуждения зла, а внимательной, трезвой, взвешенной работы с источниками, фактами, свидетельствами. Как в программировании важен анализ кода и обнаружение уязвимостей до катастрофы, так и в истории важно выявлять и предотвращать опасные подходы к “другому” — иначе прошлое имеет свойство многократно возвращаться.
В то же время разговор о памяти — это и разговор о настоящем: как мы формируем сегодняшнюю идентичность, какие нарративы и мифы выбираем для себя и будущего поколения. Яковлев акцентирует: важно признать всю многогранность трагедии, не сравнивая боли различных народов, а стремясь к целостному и честному взгляду — только так возможно преодоление фанатизмов и создание гуманной основы для будущих поколений.
Открытый вопрос:
Историческая истина всегда оказывается заложницей конкретных политических, культурных и личных контекстов. Можно ли создать такие механизмы коллективной памяти, которые позволили бы распознавать угрозу геноцида еще на самых ранних стадиях и сохранять живую, а не инструментализированную, человечную память о прошлом? Какой баланс между объективным анализом и личным переживанием истории нам нужен для этого?