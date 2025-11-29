«КТО «ЗАКАЗАЛ» ПОЭТА? Троцкий, Блюмкин и след чекистов» | Сергей Дмитриев | Лекция 2
Вторая часть исторического расследования с писателем и главным редактором издательства «Вече» Сергеем Дмитриевым. Мы подходим к самой трагической и загадочной точке биографии Сергея Есенина — его гибели.
Дмитриев по минутам восстанавливает хронологию последних дней поэта: внезапный побег из Москвы, странное заселение в «Англетер» (и было ли оно?), подозрительное окружение (Вольф, Эрлих) и роковая ночь 28 декабря. Эксперт разбирает несостыковки официальной версии «самоубийства»: характер травм, исчезнувшие документы и посмертную маску. Также в выпуске — грандиозные похороны, которые испугали власть, и то, как после смерти Есенина пытались «убить» второй раз — забвением.
00:00 Введение: трагедия в «Англетере»
00:52 Литература о смерти Есенина: что уже написано
01:31 Официальная версия vs книги об «убийстве»
03:37 Общественное мнение и «патриотический» взгляд
04:58 «Исписался»? 75 стихов и «Иоанн Снегин»
06:49 Болезни, «белая горячка» и режим в Ленинграде
11:08 Переезд, телеграмма Эрлиху, заселение
12:51 Жил ли в «Англетере»? от споров к фактам
14:05 Свидетели (≥12) и загадка регистрации
16:26 Счёт за проживание: бумага, которая всплыла
17:18 Вольф Эрлих: поэт, агент, ночёвки у Есенина
20:38 Страхи поэта и отношение к власти
24:00 Последние дни: работа, гости, Рождество
25:36 Георгий Устинов и его трагический шлейф
28:33 Ванная, колонка, стих «кровью»
30:36 Листок и предыстории «кровавых» автографов
32:42 Адресат «До свидания…»: версии
35:01 Публикация в «Красной газете» и выписка
36:32 Вечер: Эрлих уходит, запрет пускать гостей
40:37 Швейцар, дворник Ступен и «несостыковки»
43:57 Повестки, дела, транспортный отдел ГПУ
46:48 Мифы кино vs документы
48:21 Дело Ганина, сожжённые бумаги
49:59 Послание Демьяну Бедному: авторство и обыски
55:49 Смерть Фрунзе и политический сдвиг
59:18 Встреча с Чагиным, ленинградский контекст
Комментарий редакции
1. Неразгаданная тайна смерти Есенина
Смерть поэта Сергея Есенина по сей день окружена множеством загадок и домыслов. Несмотря на официальную версию самоубийства, значительное число исследователей и писателей настаивает на мысли об убийстве, что отражено в десятках книг и публикаций. Тема «кто заказал поэта» до сих пор волнует общественное и интеллектуальное сознание.
2. Версии гибели: самоубийство vs. убийство
- Официальная версия (самоубийство) опирается на восприятие Есенина как внутренне надломленного, обессиленного к концу своей короткой жизни, не справившегося с конфликтами эпохи и внутренними трагедиями. За это выступает, например, Захар Прилепин.
- Альтернативная версия, преобладающая среди патриотически настроенных авторов, утверждает, что Есенин был убит, и, возможно, его смерть была инсценирована как самоубийство. Аргументы включают странности в обстоятельствах смерти, сомнительную предысторию его окружения и подозрительное поведение людей рядом с ним.
3. Опровержение тезиса о "конце творческих сил"
- Аргумент о том, что Есенин исписался, не выдерживает критики: последний год жизни был одним из самых продуктивных, написано множество новых стихотворений и поэм. Более того, в последние дни он продолжал активную литературную работу.
4. Врачебные диагнозы и образ жизни
- Рассматривается миф о «сумасшествии», алкоголизме и смерти на фоне психологического срыва. Документально подтверждается, что в истории болезни главным диагнозом было воспаление легких, а не психиатрические расстройства или алкоголизм как основной фактор роковых событий.
5. Контекст пребывания в "Англитере" и окружение
- Внимание уделяется тому, почему Есенин поселился в гостинице «Англитер», почему фактически не был зарегистрирован, и какая сеть связей окружала его в эти дни. Сомнения вызывают странности с регистрацией, счета за проживание, множественные свидетели, подтверждающие его присутствие.
- Отдельно исследуются роли ближайших людей в эти дни: Вольфа Эрлиха (по некоторым сведениям, имевшего связи с ГПУ, то есть спецслужбами), Георгия и Елизаветы Устиновых, других знакомых и их причастность или, по крайней мере, возможно, необъяснимую пассивность.
6. Настроения Есенина в последние дни
- Воспоминания друзей и свидетельства самого поэта говорят о его тревоге, ощущении угрозы и возрастающей подозрительности. Он боялся за свою жизнь и не доверял даже близким.
- Обращение к поэмам и письмам последних лет — не проявление отчаяния, а скорее поиск смысла на фоне реальных угроз.
7. Сомнительные детали о "предсмертном стихотворении"
- Так называемое "последнее стихотворение" ("До свидания, друг мой, до свидания...") вызывает подозрения по времени и обстоятельствам создания: текст мог быть написан раньше и использован как инсценировка. Факт того, что данный автограф быстро оказался в прессе и сыграл роль психологического доказательства самоубийства, оценивается как вариант подтасовки.
8. Политическая и следственная подоплёка
- Критически рассматриваются популярные версии о причастности к смерти Есенина высших партийных деятелей и сотрудников спецслужб — Троцкого, Блюмкина, чекистов, а также связи с уголовными и политическими делами поэта.
- Исследуются потенциальные мотивы (например, острые стихи против советской власти, острое «Послание Демьяну Бедному», связи с делом Ганина), а также практические шаги по сокрытию улик и поспешное оформление документов о самоубийстве.
9. Исторический и культурный фон
- Лекция описывает сложнейшую атмосферу конца 1925 года: переломная эпоха в истории СССР, политические интриги (смерть Фрунзе, внутренние чистки, противостояние элит), повышенная подозрительность режима к оппозиционно- и свободно мыслящим людям искусства.
- Есенин, по рассказам, был не просто жертвой внутренних терзаний, но и заложником непростых общественно-политических процессов.
---
Выводы и философская перспектива
В этом видео представлено глубокое, подробное и чрезвычайно увлекательное исследование трагедии, не только как отдельной биографии, но и как социально-политического феномена. Мозаика свидетельств, документов и человеческих судьб связывает вопросы творчества, психологии, политики, истории и элементарной человеческой драмы.
Парадокс состоит в том, что истина о смерти Есенина остаётся «подвижной», ускользающей между трактовками: обилие противоречивых фактов не только не даёт ясной окончательной картины, но и отражает свойственную самой эпохе хаотичность, метафорическую «темноту коридоров» Англитера. С одной стороны, рациональный анализ отбрасывает многие мистификации, но, с другой — наличие нестыковок, поспешность и артистизм в «подготовке» посмертных документов, сомнительное поведение свидетелей и окружения очевидны и тревожны.
Здесь переплетаются взаимосвязи личных драм, межличностного недоверия, государственной подозрительности и несовершенства исторического знания. Гибель поэта становится не только частным случаем, но метафорой эпохи смуты, в которой индивидуальная судьба растворяется в игре больших сил — идеологий, страхов, бюрократических искажений.
Практический смысл рассуждения
- Искать «объективную» правду — дело благородное, но на практике истина всегда ситуативна и отчасти недостижима.
- Гибкость мысли, скептицизм и уважение к многообразию фактов защиты могут быть более плодотворными, чем погодные догмы и поиск «конечного ответа».
- Подбирать ключи к пониманию прошлого разумно не только на основе «правильных» документов, но и через эмпатию: внятная человеческая драма — не менее важный источник истины, чем протокол следствия.
Открытый вопрос для размышления
Может ли поиск «истинной» причины гибели поэта, равно как и судьбы любого творца, выйти за пределы исторических документов и перейти в сферу личной ответственности каждого поколения — насколько мы готовы принять неоднозначность и ограниченность своего знания? Не становится ли сама жажда разгадки ещё одной разновидностью поиска смысла в мире, где окончательного покоя и ясности быть не может?