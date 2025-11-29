Конец истории: как это будет на самом деле? | Борис Марцинкевич и Руслан Сафаров
Как будет выглядеть ядерный конфликт между США и Россией? Об ограниченной ядерной войне и ее полномасштабной версии, о трех этапах атомной войны, о том, что должно быть в бункере и сколько там предстоит прожить, о том разнице ядерного и термоядерного взрыва, о восстановлении испытаний ядерного оружия и о парадоксе ядерного сдерживания говорят Главный редактор портала "Геоэнергетика.Инфо" Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров
Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo
Комментарий редакции
---
1. Обсуждается реальный сценарий ядерного конфликта
- Авторы подчеркивают, что современные публичные и политические рассуждения о ядерной войне склонны к легкомыслию, не учитывают ужасные и необратимые последствия. Важно говорить о том, как война выглядит физически — не только в политическом или историческом измерении, но и в плане воздействия на человечество.
2. Физика ядерного и термоядерного оружия
- Обсуждаются различия между урановыми, плутониевыми и водородными (термоядерными) зарядами. В деталях объясняется, почему реакции деления и синтеза столь разрушительны.
- Указывается, что даже малое количество делящегося материала выделяет чудовищное количество энергии за микросекунды.
- Термоядерное оружие многократно мощнее традиционного ядерного, и при крупных взрывах (как у "Царь-бомбы") создается не только огромная ударная волна, но и гигантский поток радиации, загрязняющий все вокруг на десятилетия и тысячелетия.
3. Поражающие факторы и сценарий применения
- Подробно разъясняется влияние разных высот и условий взрывов: наземное, воздушное, высокоатмосферное.
- Иллюстрируется, что поражающее действие включает не просто "мгновенные" разрушения, но и массовые пожары, электромагнитный импульс, поражение электросетей, тотальную утрату управления и связи.
- Дается скептическая оценка рассуждениям о "малых" тактических ядерных ударах — даже один "малый" заряд сопоставим по последствиям с Хиросимой и Нагасаки.
- Современное стратегическое моделирование (пример Принстонского университета) показывает: в первые часы полномасштабной ядерной войны жертвы могут исчисляться десятками миллионов, а последствия (радиоактивное заражение, ядерная зима, гибель инфраструктуры) будут глобальными и долговременными.
4. Последствия — не только жертвы, но конец сложной цивилизации
- Моделируется сценарий: даже теоретическое выживание части людей (в бункерах и т.п.) крайне проблематично — ресурсов не хватит, вентиляция и фильтрация воздуха затруднена, вода и еда под вопросом.
- Указывается на следующие стадии катастрофы: потеря сельского хозяйства (падение температуры, отсутствие фотосинтеза), отравление пищевых цепей радионуклидами (например, стронций, период полураспада в десятки лет), долговременная радиация (плутоний — тысячелетия опасности).
- Выживание на планете становится не вопросом героизма, а биологической и технологической невозможности.
5. Ядерное оружие — элемент сдерживания, а не войны
- Авторитетно подчеркивается: ядерное оружие на практике — это инструмент сдерживания и напоминание о пределах, которые недопустимо переступать.
- Исторический опыт показывает: только баланс междудержав (страх взаимного уничтожения) удерживал от реального конфликта.
- Эффект "угрозы" — в шахматном смысле — значительно сильнее и эффективнее, чем само применение оружия.
6. Критика упрощенных или идеализированных взглядов
- В адрес европейских и западных политиков звучит критика наивности и легкомыслия (или стремления представить ядерный конфликт чем-то локальным и контролируемым).
- Марцинкевич иллюстрирует скепсис к идее, что ядерное оружие может быть инструментом для "малой войны" или "точечного воздействия" без тотальной катастрофы.
- Иронично поднимается тема забвения исторических уроков и легкости, с которой нынешние поколения рассуждают об оружии "конца света".
7. Вклад науки и междисциплинарный взгляд
- Моделирование последствий — область, где пересекаются физика, компьютерные технологии, климатология, биология.
- Применение IT и искусственного интеллекта для оценки катастрофических сценариев — способ работать на опережение, на благо мира, а не только разрушения.
- Наука способна не только разрушать, но и защищать; автор выражает надежду, что эти возможности будут использоваться во благо.
---
Практические выводы и философская рефлексия
1. Ядерная война — это не абстрактная угроза, а реальный конец человеческой цивилизации в ее привычном виде. Даже ограниченное применение приведет к глобальным изменениям климата, гибели сельского хозяйства, инфраструктуры и самого смысла больших человеческих обществ.
2. Сдерживание — единственно разумная функция ядерного оружия. Истина сдерживания — в взаимном страхе и уважении к жизням всех, а не в прокручивании сценариев применения на практике.
3. Научный и трезвый подход необходим для понимания масштабов риска, а также для формирования политики безопасности. Популистские рассуждения и идеализация военной мощи — путь к иллюзиям и катастрофам.
4. История, увы, учит немногих, хотя формат "запрета на эксперименты" сохранил жизнь миллиардам. С другой стороны, забывчивость и самоуспокоенность могут привести к повторению худших ошибок (пример: современные разговоры о применении "тактического" ЯО).
5. Последствия тотального конфликта будут глобальными, вне зависимости от "локализации" ударов. Идея о том, что можно остаться в стороне или спрятаться, скорее утешительна, чем реалистична.
6. Глобальная ответственность передает каждому — даже далеким от политики — задачу сохранять здравый смысл, критическое мышление и память о реальных масштабах угрозы. Здесь практичность смысла заключается и в честном разговоре, и в осознанном противостоянии идеализациям.
---
Открытый вопрос для размышления
Если сегодня довольно устойчивое равновесие держится за счет ужаса перед взаимным уничтожением, что может породить в будущем альтернативные формы глобального сдерживания, не связанные с угрозой тотального конца? И возможно ли когда-либо человечеству выйти из логики страха — в логику созидательного доверия, не теряя при этом чувства реальности и ответственности?