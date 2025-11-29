Андрей Школьников: Они разгонят тучи и жизни всех научат…
Чтобы увидеть настоящих и яростных болельщиков совсем не обязательно идти на стадион на матч-дерби, достаточно посмотреть на родителей, что в 4–5 лет привели своих детей на командные виды спорта. Эмоции, экспрессия, слова поддержки в стиле «соберись тряпка», разве что сами на хоккейный лёд или футбольное поле не выпрыгивают. Может показаться что происходящее является розыгрышем, но нет, они стремятся вырастить нового Александра Овечкина, искренне уверенные, что ребенку нужно просто больше тренироваться, поверить в себя и всё получится.
Попытки самореализации за счёт ребенка практически гарантированно заканчиваются разочарованием, отсутствием детства и множеством жёстких, неудобных вопросов от выросшего чада. Хорошо если понимание отсутствия перспектив придёт раньше, чем школьный, учебный процесс окажется необратимо нарушен. Ведь в ином случае никем кроме тренера выросший ребёнок стать не сможет, прекратив учиться в школе даже раньше 7-го класса.
Родителям нужно понять – ребёнок не виноват, что они недовольны своей жизнью, он пришёл в этот мир не для того, чтобы реализовать их амбиции, у него свой путь, свои предрасположенности и таланты, будут свои мечты. Ранней специализацией вы не оставляете ему выбора, уничтожая другие варианты будущего. В современном сложном мире вариантов уйма, вероятность ошибки неудачного выбора чрезвычайно велика. Даже если у ребёнка есть очень хорошие данные к конкретному виду спорта, многократно подумайте, стоит ли оно того, особенно в свете высоких рисков травм, раннего завершения карьеры и девальвации спортивных достижений. Готовы ли вы к тому, что ваш малыш не сможет получить даже нормального высшего образования.
Приходя после института на работу в крупные организации многие сталкивались с моментально появляющимися самочинными «наставниками», рассказывающими про свой опыт и знания, которыми они готовы поделиться. Через некоторое время приходило понимание, что неофициальный статус данного индивида в организации очень низок, распускать перья и садиться на уши он может только вновь пришедшим. Для всех остальных он клоун, что раз за разом пытается самоутвердиться, сколотить себе группу поддержки, чтобы через некоторое время опять отлавливать молодых специалистов.
Существует большое количество не обладающих должным интеллектом и эмпатией подбитых лётчиков, которые вместо того, чтобы осознать, провести работу над ошибками, исправиться и вновь попробовать завоевать реальный авторитет, пусть и на новом месте, продолжают раз за разом наступать на грабли. Нарушившие и не понявшие законов и правил люди пытаются учить других, раздувая щеки от отсутствующей значимости, обманывая надежды.
Особенно забавно, когда прогоревшие бизнесмены, выкинутые из системы за профнепригодность чиновники и вышедшие в тираж престарелые кокотки начинают учить молодежь, запуская свой вариант “шмарофона желаний”. Все эти мечтатели, желающие въехать на чужом горбу в светлое будущее, смешны и жалки, их единственная польза, кроме улучшения своего настроения и материального благосостояния – фильтр, защита системы от дураков. Если закончивший их курсы индивид не понял, что его развели, не сделал выводы и не признал свою ошибку – не стоит иметь с таким дело.
Всплывает образ Алексея Навального (иноагент, террорист и экстремист), что научился заклинанию вечной молодости. Он сам старел, а его группа поддержки так и продолжала состоять из 14-летних. Волшебство. Собственно, до самых сообразительных иноагентов дошло полное отсутствие перспектив и тщетность надежд на победу Запада, от чего они начинают мечтать о воспитании следующего поколения элиты. Наивные.
Сама мысль, что публичный говорун, не отличающийся умом и сообразительностью, может воспитать в современном мире элиту – абсурдна и говорит о полном непонимании процессов социального познания. Индивид учится всю жизнь, не столько слушая, сколько смотря вокруг, сравнивая слова и дела. Будущая элита страны уже определена, им от 35 до 50 лет, они уже поднялись на верхние позиции, за их плечами много опыта. Их статус и достижения кратно превышают показатели так называемых «наставников», они хорошо видят их ошибки, у них есть опыт работы с по-настоящему успешными элитариями, а не пародиями на них.
Как думаете, какие перспективы у различных плюшевых мишек, инфоцыган и теоретиков стать учителями этих элитариев? Ну ладно, это поколение ими упущено, а как быть со следующим? Следующим поколением элитариев по возрасту будут дети, что сейчас ходят в детский сад и начальную школу. Отрадно, что это поколение, которое не успели отравить либеральными нарративами, уже патриоты, посмотрите на 10-летних. С интересом ждём, как шобла недооценённых гениев ринется писать детские сказки, наставления и образы светлого будущего имени себя.
И, да, представьте, через 35–40 лет только что избранный президент России после своей инаугурационной речи вдруг скажет, что всему в своей жизни он обязан автору сказки, которую прочёл в 5 лет, так сильно она сформировала его личность, такое ведь может случиться, либо да, либо нет, как любят говорить такие…
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Родительская проекция и ложная самореализация через детей
- Родители, приводящие детей в спорт ради собственных амбиций, часто проецируют на них свои нереализованные мечты, что может привести к разочарованию обеих сторон.
- Попытка «вырастить Овечкина» может отнять у ребёнка детство и лишить его возможности выбирать собственный путь.
2. Навязывание ранней специализации — риск ограничения будущего
- Ранняя узкая специализация урезает спектр жизненных сценариев ребёнка.
- В сложном и быстро меняющемся мире такие решения особенно рискованны — ошибки могут быть невосполнимы.
3. Сомнительные наставники и артель самоутверждения
- В рабочих коллективах встречаются псевдо-наставники, ищущие самоутверждение среди неопытных новичков.
- Такие люди нередко не обладают ни интеллектом, ни эмпатией, лишь раздувают свою псевдозначимость, вместо того чтобы учиться на собственных ошибках.
4. Роль "инфоцыганства" и мнимых «гуру»
- Множатся бизнес-коучи, гуру, “прогоревшие” бизнесмены и чиновники, которые используют “курсы” как средство самоутверждения и обогащения.
- Потребители этих услуг, не осознав манипуляции, считаются «отсеянными» — системой, и на них не стоит тратить время.
5. Иллюзии массового воспитания элиты
- Публичные фигуры, мечтающие «воспитать элиту», не понимают сути социальных процессов; настоящая элита формируется на практике и опыте, а не на красивых речах.
- Усилия нынешних «обиженных» идут мимо кассы — действующая элита давно сформирована.
6. Потенциал нового поколения
- Новое поколение (нынешние дети) уже видится автору как патриотичное и не поражённое либеральной мифологией.
- Предполагается, что внешние попытки воспитания этого поколения будут столь же бессмысленны.
7. Скепсис к влиянию “сказочников” и “учителей”
- Иронизируется над тем, как через много лет какой-нибудь будущий президент признается, что стал тем, кто он есть, прочитав вдохновляющую сказку — шанс на такое видится почти нулевым.
---
Вывод
В статье критикуется тенденция взрослых перекладывать на детей собственные нереализованные амбиции, а также культ наставничества, не опирающийся на реальные достижения или компетентность. Автор подчеркивает, что навязывание ребёнку своей мечты опасно тем, что обкрадывает его настоящее и будущее, в то время как псевдонаставники и инфоцыгане, стремясь самоутвердиться, только множат иллюзии. Воспитание настоящей элиты невозможно через массовые “обучающие” проекты — элита формируется органически, через опыт, труд и самостоятельный путь. Новое же поколение представляется автору защитённым от внешних манипуляций, а попытки наставничества над ними кажутся тщетными.
Статья предлагает взглянуть с осторожностью и критичностью на любые попытки "формирования будущих лидеров" через внешние идеалы и готовые сценарии. Автор советует оставить каждому право прожить собственную жизнь, совершать ошибки и выбирать самому, чтобы не попасть в ловушку чужих амбиций и идеализированных проекций.
---
Рефлексия
Взглянув на ситуацию через призму психологии, истории и даже кибернетики, можно увидеть надежду на органическое саморазвитие личности — как нейросеть не становится умнее только от внешних приказов, так и человек находит подлинный путь лишь в свободе собственного поиска. Любая попытка стандартизировать формирование личности или элиты теряет контакт с реальной сложностью человеческой жизни, в которой прошлый опыт, ошибки и случайности так же важны, как и успешные практики.
Такая перспектива заставляет задуматься: если истина индивидуального развития столь сложна и уникальна, имеет ли смысл искать универсальные рецепты успеха для новых поколений? И не является ли наша вера в "лучшего наставника" всего лишь отражением собственной неуверенности перед множественностью будущих путей?
Что, если самым ценным наставником оказываются не слова авторитетов, а честный взгляд на себя и разрешение быть собой — даже если этот путь никогда не будет одобрен болельщиками на трибуне жизни?