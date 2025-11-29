Чтобы увидеть настоящих и яростных болельщиков совсем не обязательно идти на стадион на матч-дерби, достаточно посмотреть на родителей, что в 4–5 лет привели своих детей на командные виды спорта. Эмоции, экспрессия, слова поддержки в стиле «соберись тряпка», разве что сами на хоккейный лёд или футбольное поле не выпрыгивают. Может показаться что происходящее является розыгрышем, но нет, они стремятся вырастить нового Александра Овечкина, искренне уверенные, что ребенку нужно просто больше тренироваться, поверить в себя и всё получится.

Попытки самореализации за счёт ребенка практически гарантированно заканчиваются разочарованием, отсутствием детства и множеством жёстких, неудобных вопросов от выросшего чада. Хорошо если понимание отсутствия перспектив придёт раньше, чем школьный, учебный процесс окажется необратимо нарушен. Ведь в ином случае никем кроме тренера выросший ребёнок стать не сможет, прекратив учиться в школе даже раньше 7-го класса.

Родителям нужно понять – ребёнок не виноват, что они недовольны своей жизнью, он пришёл в этот мир не для того, чтобы реализовать их амбиции, у него свой путь, свои предрасположенности и таланты, будут свои мечты. Ранней специализацией вы не оставляете ему выбора, уничтожая другие варианты будущего. В современном сложном мире вариантов уйма, вероятность ошибки неудачного выбора чрезвычайно велика. Даже если у ребёнка есть очень хорошие данные к конкретному виду спорта, многократно подумайте, стоит ли оно того, особенно в свете высоких рисков травм, раннего завершения карьеры и девальвации спортивных достижений. Готовы ли вы к тому, что ваш малыш не сможет получить даже нормального высшего образования.

Приходя после института на работу в крупные организации многие сталкивались с моментально появляющимися самочинными «наставниками», рассказывающими про свой опыт и знания, которыми они готовы поделиться. Через некоторое время приходило понимание, что неофициальный статус данного индивида в организации очень низок, распускать перья и садиться на уши он может только вновь пришедшим. Для всех остальных он клоун, что раз за разом пытается самоутвердиться, сколотить себе группу поддержки, чтобы через некоторое время опять отлавливать молодых специалистов.

Существует большое количество не обладающих должным интеллектом и эмпатией подбитых лётчиков, которые вместо того, чтобы осознать, провести работу над ошибками, исправиться и вновь попробовать завоевать реальный авторитет, пусть и на новом месте, продолжают раз за разом наступать на грабли. Нарушившие и не понявшие законов и правил люди пытаются учить других, раздувая щеки от отсутствующей значимости, обманывая надежды.

Особенно забавно, когда прогоревшие бизнесмены, выкинутые из системы за профнепригодность чиновники и вышедшие в тираж престарелые кокотки начинают учить молодежь, запуская свой вариант “шмарофона желаний”. Все эти мечтатели, желающие въехать на чужом горбу в светлое будущее, смешны и жалки, их единственная польза, кроме улучшения своего настроения и материального благосостояния – фильтр, защита системы от дураков. Если закончивший их курсы индивид не понял, что его развели, не сделал выводы и не признал свою ошибку – не стоит иметь с таким дело.

Всплывает образ Алексея Навального (иноагент, террорист и экстремист), что научился заклинанию вечной молодости. Он сам старел, а его группа поддержки так и продолжала состоять из 14-летних. Волшебство. Собственно, до самых сообразительных иноагентов дошло полное отсутствие перспектив и тщетность надежд на победу Запада, от чего они начинают мечтать о воспитании следующего поколения элиты. Наивные.

Сама мысль, что публичный говорун, не отличающийся умом и сообразительностью, может воспитать в современном мире элиту – абсурдна и говорит о полном непонимании процессов социального познания. Индивид учится всю жизнь, не столько слушая, сколько смотря вокруг, сравнивая слова и дела. Будущая элита страны уже определена, им от 35 до 50 лет, они уже поднялись на верхние позиции, за их плечами много опыта. Их статус и достижения кратно превышают показатели так называемых «наставников», они хорошо видят их ошибки, у них есть опыт работы с по-настоящему успешными элитариями, а не пародиями на них.

Как думаете, какие перспективы у различных плюшевых мишек, инфоцыган и теоретиков стать учителями этих элитариев? Ну ладно, это поколение ими упущено, а как быть со следующим? Следующим поколением элитариев по возрасту будут дети, что сейчас ходят в детский сад и начальную школу. Отрадно, что это поколение, которое не успели отравить либеральными нарративами, уже патриоты, посмотрите на 10-летних. С интересом ждём, как шобла недооценённых гениев ринется писать детские сказки, наставления и образы светлого будущего имени себя.

И, да, представьте, через 35–40 лет только что избранный президент России после своей инаугурационной речи вдруг скажет, что всему в своей жизни он обязан автору сказки, которую прочёл в 5 лет, так сильно она сформировала его личность, такое ведь может случиться, либо да, либо нет, как любят говорить такие…

Источник

Андрей Школьников