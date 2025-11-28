Для ученых всего мира представляли загадку геоглифы Наски в Перу. Особенно удивлял тот факт, что кроме рисунков там было много линий пересекавших плато Наска в различных направлениях. Лишь сравнительно недавно стало понятно, что создание таких рисунков и линий в этой области не было сверх трудной задачей. Достаточно было снять на линии очень тонкий слой почвы, дальше шла уже глина. По этим линиям люди ходили, чтобы стимулировать осадки в этой засушливой области Перу. Нам может показаться странной такая затея, однако на нашей территории имела место ещё более сложная деятельность по подъему солнца из-за горизонта в конце зимы и укладке его за горизонт осенью. Эта практика развила у наших предков науку астрономию и обусловила общественный характер первобытного производства. Она создала религию, обряды которой в изменённом виде совершаются и теперь. Независимый исследователь древней традиции Сергей Огнев в современной форме описывает её календарные даты и понятия.

Вы заметили столько споров вокруг месяца, с которого начинался в древности Новый Год? Предлагают, январь, сентябрь, кто-то начало лета, кто-то объясняет и продвигает свою систему. Всем давно известно, что существует високосный год, в который корректируют календарь с помощь дополнительного дня. Для исправления календаря следует использовать начало года. При этом мы все видим, что с древнейших времен для такого исправления существуют всего один месяц в году, и это не январь, сентябрь или летний месяц.

Это февраль. Февраль у славян с древнейших времен был началом Нового Года. Поэтому он самый короткий и предназначен для корректировки календаря.

Весь древний календарь был привязан к солнцу и луне. Февраль ничем не примечателен с точки зрения солнцестояния или календарного тепла, цветения, таяния снега... Ничем, кроме одного природного фактора - на 74.5 северной широте на Новой Земле в районе пролива Маточкин Шар первого февраля встает солнце после длинной полярной ночи. Это было очень значимое событие для людей каменного века, которые не видели солнца длительное время с ноября по февраль. Они опасались, что оно и не появится снова, и жизни не будет.

Но вот наступил день 1 февраля - солнце показалось краешком всего на 30 минут, дав надежду, что новая жизнь впереди. Новый Год.

Причем там наблюдается так называемый "эффект Новой Земли", обнаруженный еще голландцами, когда солнце на широте 74.5 встает не как шар, а как стилизованная женщина в широком платье красного цвета. Ведь не зря в Сибири в прошлом невеста-сирота выходила на перекресток дорог перед свадьбой и просила - "благослови меня, мать Красногорка". Отождествляя свою мать с этой общей матерью - КРАСНОГОРКОЙ.

Китайцы до сих пор празднуют данную традицию в феврале.

Весь мир февраль использует как месяц поправок високосного года.

На других широтах, тем более в средних широтах этот месяц ничем не примечателен. Солнце встает каждый день. Под зимнее и летнее солнцестояние не подходит.

Этот месяц фактически значим только исключительно на 74.5 гр. северной широты. Никто после каменного века не обращал внимания на февраль, как естественное начало Нового Года.

1 мая в древности отмечался Троицын День. Длился он три дня.

Поговорка - «Троица - три дня строится» (с 1 мая, по 3 мая) Фурсова.

На Матке (архипелаг Новая Земля) 1 мая солнце заходит за горизонт на 2 часа, 2 мая на 1 час, 3 мая солнце больше не заходит за горизонт. Полярный день наступил. Предки встали и взошли на небо помогать живущим. Считалось, что 1 числа первым восходит прадед (дух), 2 числа восходит дед, 3 числа восходит отец, и солнце больше не садится за горизонт.

Вся троица взошла на небо. Больше не нужно помогать ангелу Хору, поднимать солнце на небо из-за горизонта, поэтому хороводы больше не водили. Солнце и так стояло над горизонтом.

Есть поговорка - «От Троицы до Успения хороводов не водят» Даль, а что это за Успение такое, когда оно празднуется? Успение - это засыпание. Давайте проверим, не попадает ли этот праздник на заход солнца после полярной ночи на Матке 74,5 широты.

Итак, 13 августа солнце впервые покидает небосвод на 1 час (отец).

14 августа на 2 часа (дед), и 15 августа на 3 часа (прадед, дух).

15 августа как раз Успение, то есть все предки один за другим укладываются спать.

Солнце пошло на убыль и теперь снова нужно помогать, ангелу Хору укладывать солнце за горизонт. Опять нужно водить хороводы в обратную сторону, против часовой стрелки. Нужно помочь ангелу Хору, соблюдать порядок природы и укладывать солнце.

Предки считали, что ангелы не обязательны, и им люди должны помогать. Хор - ангел зари. Заря перед восходом солнца после полярной ночи длится почти месяц, разгораясь все ярче. Потом христиане и мусульмане меняли дни этих праздников, привязали их к своим праздникам, вложили другие значения.

Ангела Хора, христиане назначили падшим, и назвали ангелом, который живет под землей. В Риг Веде Хора называют - Ушас. Христиане переделали это имя в слово - Ужас.

Но оно произошло от слова жасити, т.е. гасить и тоже имеет древние корни.

Горизонт у предков был священный. Горизонт это разделение мира.

То есть прослеживается древняя вера в трех предков, отца, деда и прадеда (духа),

они просыпались после полярной ночи, которая длилась три месяца до 1 февраля. Именно вначале февраля праздновали новый год. Это логично.

В Индийской Махабхарате описывается древняя вера ариев, пришедших с севера.

Жители гор Афганистана - калаши, которых считают наследниками "древнейшей до-ведической цивилизации первых индоевропейских иммигрантов на субконтиненте". Во время праздника "chaumos" (аналога русской Масленицы) пекут три лепешки, предназначенные для душ умерших. И здесь стоит вспомнить текст Махабхараты, рассказывающий древний миф о том, как появились предки и почему предки называются "пита", то есть лепешки.

Этот миф гласит, что "земля, опоясанная океаном, некогда исчезла", но Творец поднял ее, приняв образ вепря-кабана. подняв первоматерию из глубин космического океана, Творец увидел, что к его клыкам прилипли три кома земли. Из них он слепил три лепешки (пустые питы) и произнес следующие слова:

"Я творец мира, себя воздвиг, чтобы произвести предков, раздумывая о высшем законе обряда жертвы предкам. Достав землю, я со своих клыков на южную сторону сбросил эти лепешки, (солнце после полярной ночи встает не на востоке, а на юге). Из них возникли предки. Эти три лепешки безвидны, пусть будут безвидны и вечные предки, созданные мною в мире. Как отца, деда и прадеда пусть меня знают, пребывающего здесь, в трех лепешках.

То есть он создал пустые лепешки-питы и наполнил их жизнью.

Поэтому у многих народов есть подобная тема - три лепешки, три пирога (осетины), три блина и т.д. а потом их наполняют сутью - мясом, овощами и т.д. Так повторяют обрядом процесс сотворения трех главных предков - отца, деда и прадеда (духа), а все трое это и есть верховный бог, он триедин. Христиане ничего нового не придумали, только праздники переназвали и суть другую вложили, а числа праздников и длительность сдвинули.

Но если вернуться к Матке (архипелаг Новая земля) и к координатам пролива Маточкин Шар, то все встает на свои места. Солнце невозможно подстроить под чью-то веру.

Северные народы, ненцы до сих пор празднуют главный праздник - начало года в начале февраля. Китайцы тоже празднуют новый год в феврале, и красные фонари отождествляют поднимающееся солнце, красного цвета.

Потом предков будили песнями и плясками целый лунный месяц до 21 марта, затем кормили. 22 марта (Комоедица, первый блин комАм), водили хороводы, помогали ангелу Хору поднимать солнце из-за горизонта. 22 марта просыпаются медведи из спячки, поэтому их отождествляли с предками, проснувшимися на небе, и тоже звали комАми.

«Кормили» предков блинами, развешивая в лесу блины на ветках, намазывая их медом

До сих пор, медведь тотемное животное на Руси. Медведь отождествляет предков.

1 мая на Матке восходит первый предок, 2 мая - второй и 3 мая - третий предок и наступает Полярный День.

Наши предки жили на Матке (архипелаг Новая Земля), поэтому подобные праздники привязаны к солнцу на 74.5 широте. Многие религии со временем двигали эти дни праздников, переиначивали, называли по своему в угоду своим представлениям.

Но солнце на 74.5 широте никак не изменилось за эти тысячелетия.

Поэтому эти праздники так хорошо укладываются на этой широте.

Когда началось похолодание, предки индоевропейцев с Матки двигались по долинам рек на юговосток и достигли Алтая, по Ангаре озера Байкал 10-20 000 лет назад.

А оттуда уже расселялись в Китай, Индию, Ближний восток, Египет, затем в Европу и на Русскую равнину. Куда и принесли свои веру и традиции, которые со временем были изменены. Но суть главных праздников четко вяжется с солнцем на 74.5 широте. В координатах пролива Маточкин Шар.

Автор публикации Сергей Огнев, в контакте Сергей Огнев С-П, на ЯП Ognev.

На заставке лопасть прялки с символами солярного культа славян.