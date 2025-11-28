Славянский календарь
Для ученых всего мира представляли загадку геоглифы Наски в Перу. Особенно удивлял тот факт, что кроме рисунков там было много линий пересекавших плато Наска в различных направлениях. Лишь сравнительно недавно стало понятно, что создание таких рисунков и линий в этой области не было сверх трудной задачей. Достаточно было снять на линии очень тонкий слой почвы, дальше шла уже глина. По этим линиям люди ходили, чтобы стимулировать осадки в этой засушливой области Перу. Нам может показаться странной такая затея, однако на нашей территории имела место ещё более сложная деятельность по подъему солнца из-за горизонта в конце зимы и укладке его за горизонт осенью. Эта практика развила у наших предков науку астрономию и обусловила общественный характер первобытного производства. Она создала религию, обряды которой в изменённом виде совершаются и теперь. Независимый исследователь древней традиции Сергей Огнев в современной форме описывает её календарные даты и понятия.
Вы заметили столько споров вокруг месяца, с которого начинался в древности Новый Год? Предлагают, январь, сентябрь, кто-то начало лета, кто-то объясняет и продвигает свою систему. Всем давно известно, что существует високосный год, в который корректируют календарь с помощь дополнительного дня. Для исправления календаря следует использовать начало года. При этом мы все видим, что с древнейших времен для такого исправления существуют всего один месяц в году, и это не январь, сентябрь или летний месяц.
Это февраль. Февраль у славян с древнейших времен был началом Нового Года. Поэтому он самый короткий и предназначен для корректировки календаря.
Весь древний календарь был привязан к солнцу и луне. Февраль ничем не примечателен с точки зрения солнцестояния или календарного тепла, цветения, таяния снега... Ничем, кроме одного природного фактора - на 74.5 северной широте на Новой Земле в районе пролива Маточкин Шар первого февраля встает солнце после длинной полярной ночи. Это было очень значимое событие для людей каменного века, которые не видели солнца длительное время с ноября по февраль. Они опасались, что оно и не появится снова, и жизни не будет.
Но вот наступил день 1 февраля - солнце показалось краешком всего на 30 минут, дав надежду, что новая жизнь впереди. Новый Год.
Причем там наблюдается так называемый "эффект Новой Земли", обнаруженный еще голландцами, когда солнце на широте 74.5 встает не как шар, а как стилизованная женщина в широком платье красного цвета. Ведь не зря в Сибири в прошлом невеста-сирота выходила на перекресток дорог перед свадьбой и просила - "благослови меня, мать Красногорка". Отождествляя свою мать с этой общей матерью - КРАСНОГОРКОЙ.
Китайцы до сих пор празднуют данную традицию в феврале.
Весь мир февраль использует как месяц поправок високосного года.
На других широтах, тем более в средних широтах этот месяц ничем не примечателен. Солнце встает каждый день. Под зимнее и летнее солнцестояние не подходит.
Этот месяц фактически значим только исключительно на 74.5 гр. северной широты. Никто после каменного века не обращал внимания на февраль, как естественное начало Нового Года.
1 мая в древности отмечался Троицын День. Длился он три дня.
Поговорка - «Троица - три дня строится» (с 1 мая, по 3 мая) Фурсова.
На Матке (архипелаг Новая Земля) 1 мая солнце заходит за горизонт на 2 часа, 2 мая на 1 час, 3 мая солнце больше не заходит за горизонт. Полярный день наступил. Предки встали и взошли на небо помогать живущим. Считалось, что 1 числа первым восходит прадед (дух), 2 числа восходит дед, 3 числа восходит отец, и солнце больше не садится за горизонт.
Вся троица взошла на небо. Больше не нужно помогать ангелу Хору, поднимать солнце на небо из-за горизонта, поэтому хороводы больше не водили. Солнце и так стояло над горизонтом.
Есть поговорка - «От Троицы до Успения хороводов не водят» Даль, а что это за Успение такое, когда оно празднуется? Успение - это засыпание. Давайте проверим, не попадает ли этот праздник на заход солнца после полярной ночи на Матке 74,5 широты.
Итак, 13 августа солнце впервые покидает небосвод на 1 час (отец).
14 августа на 2 часа (дед), и 15 августа на 3 часа (прадед, дух).
15 августа как раз Успение, то есть все предки один за другим укладываются спать.
Солнце пошло на убыль и теперь снова нужно помогать, ангелу Хору укладывать солнце за горизонт. Опять нужно водить хороводы в обратную сторону, против часовой стрелки. Нужно помочь ангелу Хору, соблюдать порядок природы и укладывать солнце.
Предки считали, что ангелы не обязательны, и им люди должны помогать. Хор - ангел зари. Заря перед восходом солнца после полярной ночи длится почти месяц, разгораясь все ярче. Потом христиане и мусульмане меняли дни этих праздников, привязали их к своим праздникам, вложили другие значения.
Ангела Хора, христиане назначили падшим, и назвали ангелом, который живет под землей. В Риг Веде Хора называют - Ушас. Христиане переделали это имя в слово - Ужас.
Но оно произошло от слова жасити, т.е. гасить и тоже имеет древние корни.
Горизонт у предков был священный. Горизонт это разделение мира.
То есть прослеживается древняя вера в трех предков, отца, деда и прадеда (духа),
они просыпались после полярной ночи, которая длилась три месяца до 1 февраля. Именно вначале февраля праздновали новый год. Это логично.
В Индийской Махабхарате описывается древняя вера ариев, пришедших с севера.
Жители гор Афганистана - калаши, которых считают наследниками "древнейшей до-ведической цивилизации первых индоевропейских иммигрантов на субконтиненте". Во время праздника "chaumos" (аналога русской Масленицы) пекут три лепешки, предназначенные для душ умерших. И здесь стоит вспомнить текст Махабхараты, рассказывающий древний миф о том, как появились предки и почему предки называются "пита", то есть лепешки.
Этот миф гласит, что "земля, опоясанная океаном, некогда исчезла", но Творец поднял ее, приняв образ вепря-кабана. подняв первоматерию из глубин космического океана, Творец увидел, что к его клыкам прилипли три кома земли. Из них он слепил три лепешки (пустые питы) и произнес следующие слова:
"Я творец мира, себя воздвиг, чтобы произвести предков, раздумывая о высшем законе обряда жертвы предкам. Достав землю, я со своих клыков на южную сторону сбросил эти лепешки, (солнце после полярной ночи встает не на востоке, а на юге). Из них возникли предки. Эти три лепешки безвидны, пусть будут безвидны и вечные предки, созданные мною в мире. Как отца, деда и прадеда пусть меня знают, пребывающего здесь, в трех лепешках.
То есть он создал пустые лепешки-питы и наполнил их жизнью.
Поэтому у многих народов есть подобная тема - три лепешки, три пирога (осетины), три блина и т.д. а потом их наполняют сутью - мясом, овощами и т.д. Так повторяют обрядом процесс сотворения трех главных предков - отца, деда и прадеда (духа), а все трое это и есть верховный бог, он триедин. Христиане ничего нового не придумали, только праздники переназвали и суть другую вложили, а числа праздников и длительность сдвинули.
Но если вернуться к Матке (архипелаг Новая земля) и к координатам пролива Маточкин Шар, то все встает на свои места. Солнце невозможно подстроить под чью-то веру.
Северные народы, ненцы до сих пор празднуют главный праздник - начало года в начале февраля. Китайцы тоже празднуют новый год в феврале, и красные фонари отождествляют поднимающееся солнце, красного цвета.
Потом предков будили песнями и плясками целый лунный месяц до 21 марта, затем кормили. 22 марта (Комоедица, первый блин комАм), водили хороводы, помогали ангелу Хору поднимать солнце из-за горизонта. 22 марта просыпаются медведи из спячки, поэтому их отождествляли с предками, проснувшимися на небе, и тоже звали комАми.
«Кормили» предков блинами, развешивая в лесу блины на ветках, намазывая их медом
До сих пор, медведь тотемное животное на Руси. Медведь отождествляет предков.
1 мая на Матке восходит первый предок, 2 мая - второй и 3 мая - третий предок и наступает Полярный День.
Наши предки жили на Матке (архипелаг Новая Земля), поэтому подобные праздники привязаны к солнцу на 74.5 широте. Многие религии со временем двигали эти дни праздников, переиначивали, называли по своему в угоду своим представлениям.
Но солнце на 74.5 широте никак не изменилось за эти тысячелетия.
Поэтому эти праздники так хорошо укладываются на этой широте.
Когда началось похолодание, предки индоевропейцев с Матки двигались по долинам рек на юговосток и достигли Алтая, по Ангаре озера Байкал 10-20 000 лет назад.
А оттуда уже расселялись в Китай, Индию, Ближний восток, Египет, затем в Европу и на Русскую равнину. Куда и принесли свои веру и традиции, которые со временем были изменены. Но суть главных праздников четко вяжется с солнцем на 74.5 широте. В координатах пролива Маточкин Шар.
Автор публикации Сергей Огнев, в контакте Сергей Огнев С-П, на ЯП Ognev.
На заставке лопасть прялки с символами солярного культа славян.
Комментарий редакции
1. Геоглифы Наски и сакральные практики
Геоглифы Наски в Перу, создававшиеся для ритуалов вызывания дождя, сравниваются с более "сложными" обрядами на территории древних славян, связанными с календарным подъемом и укладыванием Солнца.
2. Ритуалы и происхождение календарных систем
Славянские обряды по "подъему Солнца" лежали в основе их религии, обычаев, формирования астрономии и календаря. Современные праздники были переосмыслены, но их корни уходят в эти практики.
3. Начало года у древних славян – февраль
В статье утверждается, что у славян год начинался в феврале (а не в январе, сентябре или летом). Февраль выделяется своей связью с полярной ночью на 74,5 северной широте (Новая Земля), когда 1 февраля впервые после зимы появляется Солнце. Эта астрономическая особенность и стала сакральным основанием для начала Нового года.
4. Полярный круг как центр календаря
Основные славянские ритуальные даты (Новый год, Троицын день/1 мая, Успение) привязаны к фазам Солнца именно на широте Маточкиного Шара на Новой Земле. Например, на Троицу (1–3 мая) начинается полярный день; в августе – его завершение.
5. Троица и культ предков
Праздники содержат идею связи с тремя предками – прадед, дед, отец – которые соотносятся с астрономическими событиями (первых три дня полярного дня и ночи). Эти образы перекличутся с триединой моделью Бога.
6. Интеграция с другими культурами
В статье проводится параллель между славянскими, индийскими (арийскими), китайскими и северными праздниками. Например, обряд трех лепешек (пит) есть и у калашей, и в ведической мифологии.
7. Христианизация и трансформация обрядов
Христианство и ислам во многом переосмыслили, но не смогли полностью вытеснить древнюю структуру праздников, лишь сдвинув даты и переименовав персонажей (образ "ангела Хора" превращен в "ужаса" и т.п.).
8. Миграции индоевропейцев
Древняя традиция связывается с миграциями народов от севера (Новая Земля) к югу и востоку, что объясняет перекличку мотивов в разных культурах.
9. Солнце и сакральная география
Все ключевые астрономические и ритуальные даты идеально соответствуют особенностям солнцестояний и полярного дня на конкретной широте Новая Земля (74,5° северной широты).
---
Практические и философские выводы:
- Календарь как отражение конкретного природного опыта
Привязка начала года и главных праздников к природным явлениям (концу полярной ночи, началу полярного дня) иллюстрирует тесную связь человеческой культуры с географией и астрономией. Истина для каждого народа, по сути, ситуативна и возникает в конкретных условиях быта, страха и надежды.
- Ритуалы – не просто суеверие, а способ взаимодействия с природой и временем
Славянские (и подобные им) обряды – это не архаичная мистика, а поиск гармонии с циклами мира, попытка "помочь" Солнцу, пережить непредсказуемость природы через коллективный ритуал. Здесь, как и в программировании, важно синхронизировать свой внутренний "календарь" с объективной реальностью, что позволяет не только выживать, но и формировать общую идентичность.
- Переосмысление истоков: где заканчивается астрономия и начинается миф?
Очевидно, что многие позднейшие религии и праздники лишь "переписали" или адаптировали древние смыслы. Интересным здесь становится сталкивание идеализма (представления о сакральном, триединстве, обрядовость) и материализма (конкретный рассвет, физика Солнца, география).
- Универсальность и локальность истины
То, что давало сакральный смысл жизни людям на 74-й параллели, может быть незначимо в другой широте, но отражает универсальную установку человека: искать надежду, повторяемость и предсказуемость в мире через символы и ритуалы.
- Память предков как память о космосе
Через фигуры прадеда, деда и отца мы видим попытку структурировать время и жизнь в образах родословной: коллективная память становится способом не выпасть из "космического" ритма.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если сакральные календари народов столь точно отражали их локальные природные и астрономические реалии – не подталкивает ли это нас пересматривать собственные современные ритуалы в поиске их скрытой функциональности, утраченных "корней" и истинного смысла?
И какая истина более устойчива — та, что рождена из конкретного небесного явления, или та, что со временем стала лишь формальным повторением без осознанной связи с природой и бытием?
Отзыв ИИ снова очень толковый написал.