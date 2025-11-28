С.В. Савельев – Панамские утки
Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:
Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744
Купить книги в Москве: http://vedimed.ru/sale.htm
Rutube: https://rutube.ru/channel/54666700/
ВКонтакте: https://vk.com/savelyevmozg
Телеграм: https://t.me/saveliev_mozg
Комментарий редакции
1. Критика "околонаучных" исследований
Спикер с иронией и скепсисом описывает современные зарубежные и частично российские “сенсационные” научные достижения, указывая на информационный шум вокруг псевдонауки, модных стартапов и коммерциализации исследований.
2. Примеры сомнительных научных "достижений"
- В США выделяются гранты на изучение “вращающихся волн” в префронтальной коре, якобы улучшающих работу нейронов, что вызывает у автора ассоциации с шарлатанством 90-х (лечение магнитами).
- В Швейцарии якобы удалось превратить глиальные клетки в сотни типов нейронов, что вызывает явные сомнения в профессионализме исследователей.
- Шведские учёные продолжают спорную дискуссию о нейрогенезе во взрослом мозге, несмотря на опровержения.
- Китайские стартапы с помощью искусственного интеллекта “доказывают”, что смартфоны помогают от деменции, что выглядит как коммерческая пропаганда.
- Абсурдные заявления о повсеместной опасности алкоголя и сахара, подкреплённые поверхностными рассуждениями про метаболизм и пищеварение.
- Стартапы по продаже препаратов для похудения вместо элементарного совета: “меньше есть”.
- “Японское открытие” о том, что видеоигры якобы замедляют старение (с явной ссылкой на коммерческий интерес).
- Бесполезность 4К-телевизоров, якобы “доказанная” кембриджскими учёными, чьё открытие известно с XIX века, но подано как сенсация ради торговли.
3. Общее разочарование в научной среде
Автор отмечает, что публикации всё больше превращаются в псевдонаучные сенсации ради финансирования и моды, научный труд девальвируется, а “охотников за грантами” становится всё больше.
4. Ирония и сарказм как инструмент критики
Спикер постоянно использует аналогии с “панамскими утками”, магическими пассами и гротескные примеры, обнажая фанатизм и глупые идеализации в современной науке и бизнесе вокруг неё.
5. Практические, пусть и в шутливой форме, советы
В финале звучит: “Не употребляйте алкоголь и не курите траву”, что воспринимается как ироничная, но вполне разумная рекомендация среди потока абсурдных заявлений, связанных с шарлатанством.
---
Выводы:
В этой беседе поднимается важный вопрос о границе между реальной наукой и псевдонаукой, особенно в эпоху коммерциализации исследований и желания ученых быстро получать гранты и признание. Автор мастерски разоблачает идолопоклонство перед “инновациями” ради инноваций, когда научная объективность подменяется погоней за модой.
Особое внимание уделено тому, как люди — и исследователи, и потребители информации — становятся жертвами иллюзий: привязываются к идеализированным образам прогресса, верят в чудодейственные методы и упускают простые, базовые истины (“может, просто меньше есть”, “у глаза есть предел разрешения”).
Ярко звучит предупреждение: слепая вера в “сенсационные открытия” может увести от подлинного поиска истины к банальной жадности, лени мышления или увлечённости коньюнктурой. Учёные, как и простые люди, питают иллюзии, подменяют реальность красивыми словами или мифами о прогрессе.
Одновременно в выступлении сквозит призыв к внутренней осознанности, к умению отделять “зерна от плевел” и с осторожностью относиться к любым идеализациям — будь то в науке, терапии, технологиях или каждодневной жизни.
Открытый вопрос:
Где проходит граница между научным новшеством и манипулированием ожиданиями общества? Как сегодня возвращать науке (и самому себе) привычку к сомнению, вдумчивости и честности, не утрачивая любопытства и открытости к новому?
Але? Это здесь советы за триста рублей раздают? Мне кажется, конкретный ролик не важен, главное, чтоб пр-р Савельев был. Да и количество просмотров для каждого ролика подымем.
А чек дадите, это важно. Я НДС верну – это ведь образовательные услуги?