В 1829 году в Россию пришла Cholera morbus, она же «Болезнь холера». Эпидемия началась на юге страны, в сентябре 1830 года охватила Москву, а к июню 1831-го добралась до Санкт-Петербурга.

- Как холера пришла в Петербург и с чего в столице Российской империи начался холерный бунт?

- Какие меры принимала власть для подавления эпидемии холеры?

- Как эпидемия холеры отразилась в русском искусстве?

Об этом Григорий Прядко рассказал на Фестивале исторических маршрутов в Петербурге.

