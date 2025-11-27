Насколько важно реально смотреть на успехи и неудачи советского периода и происходящее сейчас, учитывать контекст внешнего давления и внутренние социально-экономические, политические и культурные процессы, объективно оценивать, а не выставлять поверхностные «оценки» в ответе на вопрос «Что из прошлого возьмем с собой в будущее?» — обсудили с Александром Ивановичем Колпакиди, российским писателем-историком, редактором и издателем, историком спецслужб.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко.

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#АлександрКолпакиди #ЕленаАверченко #ТочкаСборки