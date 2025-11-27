Коммунизм и Шестой технологический уклад, или Как не быть лунатиками в оценке советского прошлого
Насколько важно реально смотреть на успехи и неудачи советского периода и происходящее сейчас, учитывать контекст внешнего давления и внутренние социально-экономические, политические и культурные процессы, объективно оценивать, а не выставлять поверхностные «оценки» в ответе на вопрос «Что из прошлого возьмем с собой в будущее?» — обсудили с Александром Ивановичем Колпакиди, российским писателем-историком, редактором и издателем, историком спецслужб.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко.
Комментарий редакции
1. Оценка советского опыта через призму реальности, а не утопии
- Историк Александр Колпакиди подчеркивает, что советский проект нельзя рассматривать вне геополитического контекста: СССР существовал в условиях враждебного окружения, что определяло многие меньше чем идеальные решения. Иллюзия, будто можно «перенести» социализм в отрыве от внешнего давления, опровергается историей.
- Советский опыт неоднороден: страна была не самой отсталой, но многоукладной, в том числе с регионами на уровне средневековья (рабство в Средней Азии и др.). Оценка достижения возможна только с учетом стартовых условий.
2. Причины успехов и неудач советской системы
- Многие негативные явления (бюрократия, привилегии, партийная номенклатура) объясняются вынужденной адаптацией к угрозам.
- Если бы революция победила в более развитых странах, как надеялся Ленин, опыт мог бы быть иным, что говорит о хрупкости идеализмов, не учитывающих факторы среды.
3. Сравнение с Китаем и анализ современной цифровой экономики
- Успех Китая объясняется не только внутренней политикой, но и благосклонностью Запада, который видел в нем противовес СССР. Это ставит под вопрос универсальность китайского рецепта.
- В обсуждении шестого технологического уклада делается акцент на возможностях цифровой экономики для построения коммунистической модели — автоматизация, гибкое планирование, минимизация рутины, развитие индивидуального потенциала.
- Противопоставляется цифровизация с античеловеческим уклоном (цифровой фашизм, олигархическая эксплуатация технологий для контроля), которая становится ответом правящих элит на “опасности” социализма.
4. Критика идеализации, маниловщины и абстрактных мечтаний
- Акцентируется вред беспочвенного социального идеализма, лунатизма в теории: реальные перемены требуют «стоять на земле», а не витать в облаках, используя марксистскую трезвость.
- С развитием новых технологий появляется риск подмены позитивных альтернатив суррогатами, которые только усугубляют неравенство и изоляцию.
5. Проблема ценностей, целей и целей-подмен
- Советский проект начал слабеть, когда в качестве цели было заявлено не светлое будущее коммунизма, а просто «повышение благосостояния» — то есть подмена стратегической перспективы тактической (материальной). Это сломало внутреннюю мотивацию.
- Главный урок: необходима четкая и высокая цель, выходящая за пределы простого потребления и плотских радостей.
6. Критика современного общества и культурных трендов
- Современность видится как эпоха деградации смыслов и утраты идеалов: победа культуры потребления, утрата солидарности, элитаризм на фоне падения качества информации и мышления.
- Важной задачей становится перестройка ценностей: уничтожение культа денег, возврат приоритета творчества, созидания, справедливости, братства.
7. Перспектива шестого технологического уклада
- Технологическая база способна реализовать коммунистические принципы (максимальное раскрытие потенциала, ликвидация рутины, справедливое распределение ресурсов и доступ к благам, синергия индивидуального и общего).
- Но пока социальная власть и капитал принадлежат узкой группе — этот потенциал обращается не во благо, а во вред большинству.
8. Вызовы современного левого движения и глобальные угрозы
- Левые подвержены размыванию повестки, уводятся в сторону мифов, мелочных утопий, отвлекаются на псевдосвободы, вместо солидной рефлексии о глобальном.
- Условием прогресса становится честная, трезвая оценка реальности, отказ от идеализации чужого опыта, работа над новыми смыслами.
Вывод с позиций философской гибкости и прагматизма:
Беседа наглядно иллюстрирует вечную дилемму между желанием построить идеальное общество и необходимостью трезво смотреть на ограничения среды, психологии масс, структуру власти и внешние угрозы. Проблема советского (и любого крупного исторического) проекта в том, что он сталкивается как с внутренними противоречиями (разлад между идеей и воплощением, между мечтой и “стадом”), так и с внешними — агрессией и давлением соперников, структурным сопротивлением мировой системы.
Интересно, что авторы видео настаивают на возможности синтеза — именно новые технологии, если ими распоряжаться в интересах большинства, могут устранить прежние “узкие места” и воплотить не столько утопию, сколько практичную, эффективную и гуманную систему. Но для этого нужна смена ценностей, новых установок — иначе цифровой уклад работает на “цифровой фашизм”, а не на коммунизм. Таким образом, технологическая база — лишь средство, содержание определяет сознание.
Напрашивается аналогия с нейронными сетями: многообещающий инструмент, который воплощает не какой-то универсальный “разум”, а лишь повторяет, усиливает и структурирует те паттерны, которые задают ему люди и система их взаимодействий. Без осмысленного, цельного управления — собъективированного мышления и воли к общему — технологии становятся инструментом контроля и эксплуатации, а не освобождения.
Прагматически мысля человек, я вижу главный урок прошлого в том, что без ясных, высоких, устремленных в будущее целей, не подменённых сиюминутной выгодой, без трезвой оценки рамок, ограничений и контекста, невозможна ни одна устойчивая социальная перестройка. Опыт СССР ценен не как набор готовых рецептов, а как богатая лаборатория проб, ошибок и надежд.
Открытый вопрос к размышлению:
Человечество всё ещё мечется между переманчивой иллюзией “готового рецепта” и страхом реальных перемен. Новые технологии приносят не только новые ответы, но и новые угрозы и соблазны. Будет ли шестой технологический уклад — при правильной моральной и ценностной базе — точкой выхода к “разумному коммунизму”, или повторится старая история: прекрасные инструменты попадут в руки всё тех же ловких “элит”?
Как нам, оценивая прошлое и настоящее, научиться отличать живую, прагматичную мечту — от утопии и идеологического гипноза? Где проходит граница между вдохновляющим идеалом и опасной самообманной иллюзией?