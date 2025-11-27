Эфир на канале Союзное Вече от 16 ноября 2025 г.

Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)

http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y

✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115

✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/

Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

В новом выпуске программы «Послесловие» на канале «Союзное Вече» Евгений Давутов вместе с известным российским историком Евгением Спицыным разбирают, почему Брежнев так и не решился реабилитировать Сталина, как хрущёвские реформы разрушили сталинскую модель экономики, чем обернулись ликвидация артелей, приусадебных хозяйств и колхозно-кооперативной собственности, какую роль сыграли касыгинская «реформа-конвергенция», кризис сельского хозяйства, демографическая яма и действия Горбачёва, Яковлева и Ельцина в подведении СССР к краху. Обсуждаем мифы о «застое», реальный масштаб послевоенного рывка и то, почему без честного разговора о Сталине, Хрущёве, Брежневе и Горбачёве нельзя понять, что происходит с Россией сегодня.

В выпуске:

00:00 – Начало.

00:30 – Сталинские проекты.

03:30 – Сталинский план преобразования природы.

04:45 – Кто помешал Брежневу реабилитировать Сталина пофамильно. Чего испугался Леонид Ильич.

12:15 – Почему Брежнев с Косыгиным не вернулись к сталинским проектам.

15:33 – Записка Келдышева. Экономика СССР, что её ждало.

17:15 – Крах аграрной продукции при Хрущёве.

19:06 – Мифы хрущёвской строительной отрасли.

20:10 – Масштабы разрушения городов в период ВОВ и как неумело Хрущёв решал эту проблему.

21:10 – Почему Хрущёв остановился на проекте пятиэтажек. И как Сталин после войны восстановил жилищный вопрос.

23:00 – Масштабы потери сельского хозяйства. И как решил проблему Сталин за счёт снижения цен.

24:30 – Как Косыгин восстанавливал модель управления экономики и к чему это привело.

26:40 – Животноводческая эпопея Хрущёва привела к масштабным потерям.

27:20 – Косыгинско-Либермановская реформа: шанс на спасение или смертельный удар по СССР. Официальные цифры.

28:55 – Причина сегодняшней демографической ямы в России.

30:10 – Индивидуальное предпринимательство при Сталине – достижения и к чему привела его ликвидация.

31:30 – Результаты уничтожения подобного хозяйства при Хрущёве.

31:35 – Денежная реформа Хрущёва и коррупционная система.

35:00 – Хрущёв создал предпосылки горбачёвской Перестройки?

35:50 – Зачем Хрущёв отказался от сталинского наследия.

37:12 – Безумная хрущёвская политика по объединению колхозов. Мнение Сталина. Исправления Брежнева.

42:15 – Продовольственная ситуация при Горбачёве.

43:35 – Сталина убили?

44:20 – Хрущёв и Горбачёв сознательно уничтожали СССР?

46:25 – Если бы Сталина реабилитировали, СССР был бы по сей день?

49:45 – Фамилии людей разваливших СССР.

50:55 – Кто был последним правителем СССР разбиравшимся в идеологии.

51:40 – Как можно было избежать Перестройку. И почему народ в 80-ые гг. сам отказался от аграрного хозяйства.

55:45 – Как Ельцин уничтожил деревни.

56:53 – Заключение.

Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече. Все выпуски:

https://rutube.ru/plst/784616

#Спицын #СМИ #СоюзноеВече