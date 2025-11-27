“Как Хрущёв заложил мины под СССР, а Брежнев испугался Сталина”. Е.Спицын на радио СВ в “Послесловие
Эфир на канале Союзное Вече от 16 ноября 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
В новом выпуске программы «Послесловие» на канале «Союзное Вече» Евгений Давутов вместе с известным российским историком Евгением Спицыным разбирают, почему Брежнев так и не решился реабилитировать Сталина, как хрущёвские реформы разрушили сталинскую модель экономики, чем обернулись ликвидация артелей, приусадебных хозяйств и колхозно-кооперативной собственности, какую роль сыграли касыгинская «реформа-конвергенция», кризис сельского хозяйства, демографическая яма и действия Горбачёва, Яковлева и Ельцина в подведении СССР к краху. Обсуждаем мифы о «застое», реальный масштаб послевоенного рывка и то, почему без честного разговора о Сталине, Хрущёве, Брежневе и Горбачёве нельзя понять, что происходит с Россией сегодня.
В выпуске:
00:00 – Начало.
00:30 – Сталинские проекты.
03:30 – Сталинский план преобразования природы.
04:45 – Кто помешал Брежневу реабилитировать Сталина пофамильно. Чего испугался Леонид Ильич.
12:15 – Почему Брежнев с Косыгиным не вернулись к сталинским проектам.
15:33 – Записка Келдышева. Экономика СССР, что её ждало.
17:15 – Крах аграрной продукции при Хрущёве.
19:06 – Мифы хрущёвской строительной отрасли.
20:10 – Масштабы разрушения городов в период ВОВ и как неумело Хрущёв решал эту проблему.
21:10 – Почему Хрущёв остановился на проекте пятиэтажек. И как Сталин после войны восстановил жилищный вопрос.
23:00 – Масштабы потери сельского хозяйства. И как решил проблему Сталин за счёт снижения цен.
24:30 – Как Косыгин восстанавливал модель управления экономики и к чему это привело.
26:40 – Животноводческая эпопея Хрущёва привела к масштабным потерям.
27:20 – Косыгинско-Либермановская реформа: шанс на спасение или смертельный удар по СССР. Официальные цифры.
28:55 – Причина сегодняшней демографической ямы в России.
30:10 – Индивидуальное предпринимательство при Сталине – достижения и к чему привела его ликвидация.
31:30 – Результаты уничтожения подобного хозяйства при Хрущёве.
31:35 – Денежная реформа Хрущёва и коррупционная система.
35:00 – Хрущёв создал предпосылки горбачёвской Перестройки?
35:50 – Зачем Хрущёв отказался от сталинского наследия.
37:12 – Безумная хрущёвская политика по объединению колхозов. Мнение Сталина. Исправления Брежнева.
42:15 – Продовольственная ситуация при Горбачёве.
43:35 – Сталина убили?
44:20 – Хрущёв и Горбачёв сознательно уничтожали СССР?
46:25 – Если бы Сталина реабилитировали, СССР был бы по сей день?
49:45 – Фамилии людей разваливших СССР.
50:55 – Кто был последним правителем СССР разбиравшимся в идеологии.
51:40 – Как можно было избежать Перестройку. И почему народ в 80-ые гг. сам отказался от аграрного хозяйства.
55:45 – Как Ельцин уничтожил деревни.
56:53 – Заключение.
Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/784616
#Спицын #СМИ #СоюзноеВече
Комментарий редакции
1. Мифы о преемственности и идеологической линии
Спицын отвергает представление о Брежневе как «наследнике» или продолжателе сталинской идеологии. По его мнению, ни Брежнев, ни его окружение не стремились возвращаться к крупным сталинским народно-хозяйственным проектам, а напротив — продолжали курс на постепенный демонтаж сталинской модели управления.
2. Демонтированные проекты и причины отказа от них
После смерти Сталина ряд его масштабных проектов (трансполярная магистраль, тоннель на Сахалин, план преобразования природы) были свёрнуты. Инициатива исходила не только от Хрущёва, как принято считать, но и от других руководителей того времени, например, Берии и Маленкова, и была обусловлена экономическими трудностями и сменой приоритетов.
3. Правление Хрущёва — закладка «мин» под советскую систему
Хрущёв совершил ряд реформ, которые, по мнению Спицына, негативно сказались на устойчивости советской экономики:
- Ликвидация МТС и артельной системы, что подорвало мелкое производство и самостоятельность сельских тружеников.
- Крупнение колхозов и переход их в статус совхозов, что приводило к падению мотивации и разрушению традиционного уклада.
- Финансовые реформы, породившие дефицит товаров и коррупционную систему распределения.
- Перекос в сторону освоения целины в ущерб комплексным программам развития сельского хозяйства.
- Полная национализация кустарной промышленности и ликвидация подсобных хозяйств.
4. Демографические и социальные последствия
Некоторые шаги (разрешение абортов, прекращение политики стимулирования рождаемости) наложились на «демографическую яму» после войны и раз за разом воспроизводили этот кризис каждые 20 лет.
5. Переход к эпохе Брежнева
Брежнев не решился восстановить сталинскую модель, страхуя себя от идеологических и внутрипартийных конфликтов — прежде всего из-за страха перед официальной реабилитацией Сталина и возможным разладом с партийной элитой и внешнеполитическими союзниками.
6. Попытки реформ и их половинчатость
Частичный возврат к отраслевой системе управления и запуск реформ типа «косыгинской реформы» были палеотивом: их эффективность оказалась ограниченной, а стратегическая линия так и не была пересмотрена в пользу сталинской парадигмы. Совместить рыночные и плановые подходы ("идея конвергенции") не удалось, и это создало структурные проблемы.
7. Горбачёвская перестройка как следствие кризиса
Спицын считает, что Горбачёв, в отличие от Хрущёва, уже сознательно шёл на демонтаж социалистического строя и плановой экономики, однако сами кризисные явления были заложены реформами Хрущёва. Перестройка стала попыткой выхода из накопившегося системного тупика, возникшего во многом из-за этих шагов.
8. Утеря крестьянского менталитета и гибель деревни
Деградация аграрного уклада, миграция в города и постепенная утрата традиционных навыков лишь усугубили системный кризис — уже в конце XX века российское общество оказалось оторвано от тех социальных основ, которые поддерживали стабильность страны ранее.
9. Противостояние мифам: объяснение слабых сторон руководства
Спицын настойчиво повторяет: причина развала СССР не только и не столько в якобы предательстве отдельных лиц, сколько в кумуляции «ошибочных» экономических и управленческих решений. Хрущёв, в отличие от Горбачёва, не имел умысла разрушать страну, но оказался слаб в теории, поддался воздействию идей об ускоренном построении коммунизма через огосударствление, следуя советам окружения.
10. Важность институциональной преемственности и самостоятельности
В течение короткого исторического периода была утрачена преемственность и критическая масса специалистов, способных обосновывать стратегические решения через призму марксистско-диалектической логики, что привело к догматизму и имитации реформ.
---
Вывод и философское осмысление
Суть рассуждений Спицына указывает на хрупкость любой социальной системы, лишённой внутренней гибкости, исторической перспективы и культурной памяти. Весь процесс смены модели — от сталинской индустриализации к хрущёвскому эксперименту и далее к попытке «объединения» планового и рыночного начал — иллюстрирует, что разрыв с корнями, будь то экономическая парадигма или крестьянский менталитет, редко приводит к гармонии.
Применяя междисциплинарный взгляд, можно увидеть в «реформах сверху» особенности сложных систем: как в программировании ошибка на раннем этапе может быть незаметна, но в итоге приводит к краху всей архитектуры, так и социальные реформы, не учитывающие культурный и экономический фундамент, закладывают «мины» замедленного действия в структуру государства.
Интересно, что роль личности здесь выглядит двойственно: одни (Сталин, Молотов), по мнению Спицына, оперировали стратегическими категориями и обладали философским ядром, другие (Хрущёв, Брежнев) действовали рефлексивно-имитационно или под давлением «идеологических мод». Как ни парадоксально, отказ от идеологии превращается в новый догматизм — уже на службе псевдопрогресса или «конвергенции».
С практической точки зрения, разрыв с традициями и их механическое воссоздание редко бывают успешны: без внутренней мотивации общество не способно быстро вернуться к прежним моделям, а искусственное преобразование приводит лишь к деградации компетенций — будь то сельское хозяйство или экономическое управление.
История, которую мы наблюдаем, — это не линейная борьба героев и злодеев, а поле сложных взаимодействий между наследием, институциональными изменениями и субъективным восприятием истины. Реальность ускользает от простых схем: в индустриальном или аграрном укладе есть и свои плюсы, и свои издержки.
Открытый вопрос для размышления:
Если истина в истории всегда ситуативна и ускользает сквозь пальцы субъектов, возможна ли вообще гармонизация традиций и новаций без утраты идентичности? Или каждая попытка реформы, лишённая мудрого баланса, лишь ускоряет распад и разрыв с подлинной сущностью общества? Можно ли, на примере истории СССР, найти универсальные признаки внутренней прочности системы — или всякая устойчивость есть лишь иллюзия, поддерживаемая культом личности или харизмой лидера до первого "ошибочного" решения?