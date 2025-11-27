Дрисколл: США не способны поддерживать ВСУ как раньше. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Каналы Николая Сорокина
Дзен https://dzen.ru/id/65a8393d311732772a78adc0
Rutube https://rutube.ru/u/Sovinformburo
Телеграм https://t.me/SovinformburoSNO
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы
1. Текущее положение на фронте и украинских войсках:
- Представитель США Дэн Дрисколл заявил о критическом положении ВСУ, высоких потерях и “неминуемом поражении” Украины.
- США констатируют, что российская армия способна продолжать военные действия долгое время и наращивает интенсивность ударов.
- Американская делегация сообщает, что промышленность США более не может обеспечивать прежние объемы поставок вооружения и ПВО Украине.
- На фронте Россия, по версии собеседников, достигает военного успеха, создает котлы, отмечается низкий моральный дух в украинских войсках, а российские войска наступают медленно, сберегая живую силу.
2. Мирный план США и разногласия по нему:
- США и Европа дорабатывают план урегулирования по Украине — количество пунктов сокращено с 28 до 19, но конкретные спорные вопросы сохраняются.
- Главные разногласия: статус Донбасса (Россия требует контроль, Украина отказывается), численность ВС Украины (Россия и США предлагают ограничить, Украина против), отказ Украины от вступления в НАТО (ключевое требование Москвы, крайне неприемлемое для Киева).
- Внутри США (и среди союзников) есть серьезные разногласия по подходам: одни хотят принудить Киев к уступкам, другие — сохранить давление на Москву.
- Российская сторона воспринимает исключение принципиальных пунктов из плана как недопустимое, а сами переговоры — как попытку запустить новый передел международных границ.
- Утечки и публикации деталей переговоров рассматриваются Россией как попытку давления и дискредитации.
3. Контекст американской внутренней политики:
- Разногласия и борьба различных групп в американском истеблишменте описываются как фактор, влияющий на внешнюю политику и переговорный процесс.
- Выделены разницы между политическими фигурами (Трамп, Венс, Рубио, Макфол и др.), анализируются их мотивы и публичные заявления.
- Заявляется, что ряд американских руководителей избегает резких антироссийских высказываний либо уходит от темы.
4. Опыт истории и международного права:
- Звучит аргумент, что сама система европейских границ, сложившаяся после Второй мировой войны, была демонтирована еще в 1990-91 и последующие годы (распад СССР, Югославии, изменение статуса Косова и др.).
- Делается вывод, что нынешняя война — следствие разрушения прежней системы, а итогом должно стать новое урегулирование (“всеобъемлющий договор о новых границах”).
5. Украина, коррупция и реакция Запада:
- На украинском политическом поле и в западном истеблишменте обсуждаются коррупционные скандалы (в том числе среди ключевых фигур, по версии спикеров).
- Предполагается, что хищения западной помощи приведут к серьезным разбирательствам и наказаниям, что усложнит дальнейшую поддержку Украины.
6. Эмоциональный и оценочный фон подводки:
- Звучит уверенность в военном успехе России и неизбежности новых изменений границ (“Россия победила”).
- Отмечается отток местного населения к российским войскам, объясняемый не только разницей взглядов, но и надеждой на защиту и безопасность.
---
Выводы и аналитическая рефлексия
В этом видео отчетливо прослеживается несколько ключевых линий:
- Сложная динамика международных переговоров: Переговорный процесс по Украине лишь внешне выглядит как борьба “двух сторон”; на деле же он представляет собой многослойную игру — внутри США, между США и Европой, между США/Европой и Россией, “переводя стрелки” ответственности с одной группы на другую. Каждый пытается зафиксировать собственные интересы, но ни один из акторов не контролирует все поле полностью.
- Фактор усталости и ресурсных ограничений: США публично (через разные фигуры) сигнализируют о невозможности бесконечно поддерживать конфликт на прежнем уровне. Это типичная для длинных войн эволюция: сначала — вдохновленный энтузиазм, затем — пересчет издержек, после чего постепенно на первый план выходит интерес к компромиссу, хотя догматические установки пока мешают сделать ставку на реальное урегулирование.
- Пересмотр “исторических констант”: Звучит мысль, что “старых границ больше нет” — вопрос не столько юридический, сколько историко-психологический. Мир уже неоднократно переигрывал карты и вновь возвращается к теме пересмотра итогов прежних эпох. Но если границы становятся вновь подвижными, можно ли ожидать долговременной стабильности, пока не сформирована новая “архитектура” взаимного доверия?
- Коррупция, идеализация и реальность: Иллюзии вокруг украинской государственности, идеализация Запада и/или Москвы разбиваются не только о противоречия политических элит, но и о более банальные — внутреннюю коррупцию, разочарование масс, недоверие к институтам и к самому процессу реформ.
- Трагедия на личностном уровне: Речь идет не просто о геополитике, но и о судьбах людей — офицеров, бойцов, мирного населения. Истина о войне здесь лишена романтического флера: проигравшие ищут выход, победители не всегда торопятся использовать успех, а “героизм” часто становится вынужденным жестом в условиях хаоса и отчаяния.
Аналогии из других дисциплин
Можно сравнить всю описанную ситуацию с работой нейросети: исходные данные (политические интересы, истории стран, ресурсные ограничения) “обучают” систему, но на каждом этапе “нейроны” принимают свои локальные решения, иногда усиливая ошибку, иногда калибруя результат. Так и во внешней политике множество агентов, имеющих собственные контуры обратной связи, вносят в систему новые параметры — “шумы”, в результате которых итоговая “картина мира” постоянно смещается.
С точки зрения философии, истина в такой ситуации — это не статичная догма, а гибкая, динамическая конструкция. Каждый участник старается доказать свою правду, но поле игры устроено так, что ни одна из них не может быть исключительно универсальной. Как в дзенской притче: “Лодка, плывущая по реке, должна быть легка и готова к изменениям течения”.
Практический вывод
Важнейшая реальность, мимо которой пытаются пройти участники конфликта — истина не в победе или поражении, а в способности договориться о новых правилах игры, признавая как свои ограничения, так и ограничения другой стороны. Если компромисс невозможен, то каждая из сторон будет вынуждена действовать по логике отрицания прошлого — а это нарушает любые устоявшиеся традиции мира и права.
Но где проходит та грань, за которой отказ от старых иллюзий превращается из вынужденного прагматизма в опасную авантюру — и как, отказываясь от догматических схем, не потерять человеческое лицо в принятии самых трудных решений?
---
И открытый вопрос:
Если объективная истина о происходящем — процесс, а не точка, можно ли в условиях войны и глубокой политической разобщённости вообще построить новый прочный консенсус, который будет принят большинством вовлеченных сторон? Или любая система договоренностей в эти эпохи лишь временный “перерыв”, после которого исторический маятник качнется вновь?