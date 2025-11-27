Если искусство можно рассматривать как социальное выражение индивидом вовне чувств, эмоций, внутренних сомнений и маятных раздумий, то аналитика является выражением строгих, формальных результатов размышлений и интеллектуального поиска, максимально лишённых аффективной окраски. Оба процесса содержат в себе творчество, выход за пределы алгоритмов и ранее созданных форм. В поисках своего пути и уникальности многие индивиды не понимают эти базовые, фундаментальные различия, смешивая их, порождая химеры и деградантные формы ток-шоу и артхауса.

Истолкование и прогнозирование геополитических событий следует вести из терапевтической, геостратегической позиции, располагаясь на границе внешнего и внутреннего, без невротических включений и переживаний, не выходя за пределы пространства доступных альтернатив, пытаясь сравнивать непростую реальность с утопическими мечтаниями. Холодный разум наблюдателя должен уметь смотреть на происходящие в мире события не изолированно и кусками, что особенно сложно при рассмотрении своей страны.

Геостратегическая позиция не является синонимом психопатии, когда разум отрицает наличие эмоций и чувств. Отстраненность и снижение интенсивности переживаний не должно снижаться до полной индифферентности и равнодушия рептилий. Помимо этого, изучая других нельзя забывать и терять себя, превращаясь в космополитичного идеологизированного демона знаний, как нельзя принимать чужой культурный код, когда актерская роль заменяется намертво прирастающей маской.

К сожалению, в мировом геополитическом, научном пространстве очень мало индивидов, сочетающих способность к подобному подходу с широким, наддисциплинарным взглядом. Большая часть интеллектуалов России и Запада продолжают воспринимать происходящее противостояние сквозь личностные установки и стереотипы, когда наблюдателям со стороны давно понятно – Россия выстояла и победила, осталось довести игру до финального свистка.

В 2022–2023 гг. большая часть стран не-Запада была по отношению к России в нейтральной позиции, страхуясь, старательно это подчеркивая и избегая даже намека на открытую симпатию. С начала 2025 г. демонстрация положительного нейтралитета стала нормой, ни о какой изоляции и осуждении со стороны стран не-Запада речи не идёт. Действия и позиция Дональда Трампа лишь ускорили процессы, а не сформировали их, что хорошо заметно по трендам 2024 г.

Большинству очень сложно перестать смотреть на происходящие события в отрыве от своих эмоций, но сравните свое понимание и представление о затухающем противостоянии Россия vs Запад и нарастающем Китай vs США / Запад. Второе будет в разы принципиальнее, сложнее и значимее для судеб мира, а цена и потери участников многократно выше, но чувства и эмоции мешают это понять. Изнутри нам кажется, что ситуация в России наполнена проблемами, а США, Китай, Европа и др. устойчивы и крепки, но в реальности расклад обратный – наша устойчивость кратно выше, а «стратегические поражения» оказываются следствием необразованности, глупости и/или вредительства «экспертов» и «блогеров» (пример разбора про БПЛА, присутствуют приличные слова и предлоги).

И, да, людей с признаками глубоких стадий депрессии бесполезно убеждать словами и аргументами, тут нужны психофармакология и/или трудотерапия, что работают на нормализацию гормонального баланса, а начинать надо с движения – ходьбы с миром…

