Андрей Школьников: Когда чувства и эмоции лишь мешают
Если искусство можно рассматривать как социальное выражение индивидом вовне чувств, эмоций, внутренних сомнений и маятных раздумий, то аналитика является выражением строгих, формальных результатов размышлений и интеллектуального поиска, максимально лишённых аффективной окраски. Оба процесса содержат в себе творчество, выход за пределы алгоритмов и ранее созданных форм. В поисках своего пути и уникальности многие индивиды не понимают эти базовые, фундаментальные различия, смешивая их, порождая химеры и деградантные формы ток-шоу и артхауса.
Истолкование и прогнозирование геополитических событий следует вести из терапевтической, геостратегической позиции, располагаясь на границе внешнего и внутреннего, без невротических включений и переживаний, не выходя за пределы пространства доступных альтернатив, пытаясь сравнивать непростую реальность с утопическими мечтаниями. Холодный разум наблюдателя должен уметь смотреть на происходящие в мире события не изолированно и кусками, что особенно сложно при рассмотрении своей страны.
Геостратегическая позиция не является синонимом психопатии, когда разум отрицает наличие эмоций и чувств. Отстраненность и снижение интенсивности переживаний не должно снижаться до полной индифферентности и равнодушия рептилий. Помимо этого, изучая других нельзя забывать и терять себя, превращаясь в космополитичного идеологизированного демона знаний, как нельзя принимать чужой культурный код, когда актерская роль заменяется намертво прирастающей маской.
К сожалению, в мировом геополитическом, научном пространстве очень мало индивидов, сочетающих способность к подобному подходу с широким, наддисциплинарным взглядом. Большая часть интеллектуалов России и Запада продолжают воспринимать происходящее противостояние сквозь личностные установки и стереотипы, когда наблюдателям со стороны давно понятно – Россия выстояла и победила, осталось довести игру до финального свистка.
В 2022–2023 гг. большая часть стран не-Запада была по отношению к России в нейтральной позиции, страхуясь, старательно это подчеркивая и избегая даже намека на открытую симпатию. С начала 2025 г. демонстрация положительного нейтралитета стала нормой, ни о какой изоляции и осуждении со стороны стран не-Запада речи не идёт. Действия и позиция Дональда Трампа лишь ускорили процессы, а не сформировали их, что хорошо заметно по трендам 2024 г.
Большинству очень сложно перестать смотреть на происходящие события в отрыве от своих эмоций, но сравните свое понимание и представление о затухающем противостоянии Россия vs Запад и нарастающем Китай vs США / Запад. Второе будет в разы принципиальнее, сложнее и значимее для судеб мира, а цена и потери участников многократно выше, но чувства и эмоции мешают это понять. Изнутри нам кажется, что ситуация в России наполнена проблемами, а США, Китай, Европа и др. устойчивы и крепки, но в реальности расклад обратный – наша устойчивость кратно выше, а «стратегические поражения» оказываются следствием необразованности, глупости и/или вредительства «экспертов» и «блогеров» (пример разбора про БПЛА, присутствуют приличные слова и предлоги).
И, да, людей с признаками глубоких стадий депрессии бесполезно убеждать словами и аргументами, тут нужны психофармакология и/или трудотерапия, что работают на нормализацию гормонального баланса, а начинать надо с движения – ходьбы с миром…
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Противопоставление искусства и аналитики
Искусство выражает чувства, эмоции, сомнения, а аналитика — результат интеллектуального поиска, минимально окрашенный аффектом. Однако в обоих подходах присутствует творчество, выход за пределы шаблонов.
2. Токсичность смешения эмоций и аналитики в общественном дискурсе
Когда люди смешивают эмоциональное и аналитическое начала, возникают “химеры” и девиантные формы — ток-шоу, артхаус без содержания. Неосведомленность в различии подходов приводит к путанице и деградации аналитики.
3. Геополитика и аналитическая отстраненность
Прогнозирование и анализ событий требуют “холодного разума” и терапевтической позиции: быть на границе внешнего и внутреннего, не впадать в невротические переживания, не сравнивать реальность с утопиями.
4. Опасность полной рационализации
Отстранение не означает безразличия; важно не терять себя, не становиться “идеологизированным демоном знаний”, не растворяться в чужих культурных кодах.
5. Проблема широты взгляда у интеллектуалов
В современном мире мало специалистов, способных к наддисциплинарному, реально аналитическому подходу: даже интеллектуалы оценивают геополитику через призму личных предубеждений.
6. Изменение мировых трендов
С 2022–2023 гг. страны вне Запада старались быть строго нейтральными к России; к 2025 г. нейтралитет становится позитивным, иллюзии “изоляции России” рассеиваются, а позиция США (в частности, Трампа) лишь ускоряет объективные процессы.
7. Восприятие противостояния смещено чувствами
Общественное восприятие российско-западного конфликта избыточно эмоционально и субъективно, в то время как куда более фундаментальным оказывается противостояние Китай—США, что трудно осознать изнутри без отчуждения (“холодного разума”).
8. Реальное положение России
Россия стабильнее, чем это кажется изнутри, а проблемы часто порождены не объективными причинами, а ошибками и непрофессионализмом комментаторов и экспертов.
9. Эмоции, депрессия и действия
Бессмысленно спорить с людьми в стадии глубокой депрессии: им поможет только медикаментозная терапия и активность, а начать следует с движения.
---
Вывод
Автор последовательно акцентирует на важности различения эмоций и аналитики — как в личностном развитии, так и в общественном анализе (особенно в сфере геополитики). Он критикует распространенную тенденцию оценивать события сквозь призму индивидуальных эмоций и стереотипов, считая это помехой для трезвой, целостной оценки. Вместо этого он призывает к “отстраненному” подходу, в котором страсти уступают место взвешенному рассмотрению фактов и трендов.
При этом, очень важно не впадать в крайности — не отказываться от чувств совсем, чтобы не стать равнодушным “демоном знаний”, не терять свою личность и не растворяться в чуждой культуре. Автор считает, что способность соединять широкую перспективу, междисциплинарность и внутреннюю целостность — редкость, которой не достает нынешней интеллектуальной элите.
Также Андрей Школьников указывает, что общество, теряющееся в эмоциях, склонно неверно оценивать масштабы и значимость конфликтов, недооценивать изменения в мировых трендах и свое собственное положение. Как ни парадоксально, реальная устойчивость России выше, чем кажется ее жителям в эмоциональном восприятии.
Прагматичный совет — вместо бесплодных попыток убедить в чем-то “депрессивно-окрашенного” собеседника, нужно больше внимания уделять возвращению к действию, восстановлению баланса через простейшие практики, такие как ходьба.
---
Философский ракурс и открытый вопрос
В этой статье важен не столько конкретный геополитический анализ, сколько попытка навести мосты между чувством и знанием, эмоцией и разумом, индивидуальным и глобальным видением. Такая позиция требует и гибкости, и дисциплины, и смирения перед неуловимой природой истины.
В то же время, возникает вопрос: можно ли достигнуть действительно “чистой” аналитической позиции, не будучи в той или иной мере во власти эмоций? Или же наша привязанность к личному опыту и культурным кодам всегда неминуема, и задача — не искоренить эмоции, а научиться слышать их, сохраняя баланс и осознанность?
Возможно, поиски такого баланса — не цель, а сама суть зрелого мышления. Как ты ощущаешь границу между рациональным и эмоциональным в своем восприятии мира, и способен ли ты сознательно “настраивать” её ради большей глубины понимания?