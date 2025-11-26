Странные переговоры, как отражение кризиса гегемона и его системы | Павел Щелин и Руслан Сафаров
Громадье мирных планов: почему количество не переходит в качество? О новых инициативах администрации Трампа и виртуальности предлагаемого в этих планах, о проблеме качества дипломатических кадров в частности и политического класса в целом, о сумерках старого мира, основанного на глобализации и о том, будет ли новый концерт великих держав, о регионализации по религиозному принципу и гильдии переводчиков говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
1. Иллюзорность и неустойчивость переговорного процесса:
Обсуждаемые ныне международные переговоры (по Украине, России, Западу) проходят в условиях крайней неопределённости и отсутствия единой, прозрачной базы. Документы (например, «28 пунктов») не имеют чёткого юридического статуса и часто даже не согласованы между сторонами: из-за этого реальное содержание соглашений расплывчато, а информация в СМИ подаётся вырванной из контекста, что создаёт атмосферу манипуляции и хаоса.
2. Медиа-среда как усилитель кризиса:
Современная скорость и фрагментарность медиа порождают иллюзорность понимания происходящего: общественность получает больше шумных вбросов, чем взвешенных официальных коммюнике. Прежняя дипломатия с её осторожностью и немногословием уступила место постоянному «информационному дождику», где даже сами дипломаты оказываются захвачены валом слухов и интерпретаций.
3. Системная проблема западного лидерства — кризис гегемона:
США, как условный "гегемон", по мысли Щелина, утратили качество мирового арбитра. Причина — неспособность оставаться нейтральным и последовательным, а также разрушение доверия. Даже внутри «западного блока» Америка уже не может быть окончательной инстанцией: её собственные элиты не демонстрируют единой субъектности, а сменяемость элит ведёт к отсутствию институциональной памяти.
4. Раздробленность субъектов и сложность субъектности:
Ни Россия, ни США, ни Европа в современных обстоятельствах не обладают очевидной субъектностью коллективных переговорщиков. Проблема в том числе и в квалификации: «ментаты» (условные элиты новой эпохи — люди системных знаний, дипломатии, ответственности) либо исчезли, либо не востребованы. Кишинджер — последний из ушедшей плеяды.
5. Непримиримость позиций сторон:
Предложения и требования — как со стороны Запада (США, Европы, Украины), так и со стороны России — несовместимы на базовом уровне. Нет пространства для компромисса: любая из сторон требует капитуляции оппонента либо нарушает фундаментальные юридические/конституционные положения другой стороны (например, требования изменить границы России, что не позволяет конституция).
6. Закулисная дипломатия и манипуляция смыслами:
Переговорные процессы идут не только публично, но зачастую по разным трекам одновременно. При этом отдельные вопросы (например, СНВ — сокращение стратегических наступательных вооружений) искусственно смешиваются с региональными конфликтами, создавая неразбериху и невозможность предметного диалога.
7. Глобальный переход: конец однополярности, наступление многополярности/полицентричности:
Уходит в прошлое мир с одним гегемоном-арбитром. Вместо этого — множество крупных центров силы (Россия, Китай, Индия, исламский мир, протестантский Запад и т.д.), каждый со своими традициями, логиками и ценностями. Однако, этот переходный процесс драматически усложняет коммуникацию и поиск «правил игры» — нет ни доверия, ни привычных механизмов разрешения конфликтов.
8. Проблема новой глобализации и перспективы регионализации:
Глобализация западного образца трещит по швам. В ближайшие десятилетия вероятна регионализация, складывание автономных блоков и возвращение в «современное средневековье», когда между регионами возможен диалог, но уже без единой доминирующей догматической рамки.
9. Проблема политических и религиозных войн, роль переводчиков и посредников:
Радикализация (фундаментализм) возможна как религиозная, так и идеологическая. Особую роль в будущем могут сыграть своего рода «гильдии переводчиков» — люди, способные понимать и интерпретировать различия между центрами силы, смягчать трения.
10. Честное принятие конфликтности как шаг к устойчивости:
Предлагается — утопически, но прагматично! — не мечтать о полной согласованности, а договориться хотя бы о правилах конфликта, чтобы минимизировать разрушительные последствия.
Выводы и рефлексивные моменты:
- Автор подчеркивает, что в мире наступает эпоха неопределённости: прежние механизмы больше не работают, центральный арбитр ушёл в прошлое, а доверие между крупными центрами не восстановлено.
- Центральная проблема нынешнего переговорного и политического процесса — кризис субъектности, компетентности и честности у ключевых игроков, что ведёт к задержке согласований и укреплению конфликтности.
- Одна из главных идей — принятие иллюзорности абсолютных договорённостей: пока нет структуры, доверия и новых «ментатов-арбитров», главный шанс — хотя бы провести линию между приемлемым конфликтом и разрушительной войной.
- Оптимистический сценарий — появление новых центров силы, склонных к уважению различий, к возникновению новых институтов обмена и «перевода» смыслов между мирами. Но это вопрос долгого исторического цикла, в котором и сами субъекты только формируются через конфликты.
- На философском уровне актуализируется вопрос истины: быть может, истина сегодня — в честном признании сложностей, различий и временной уязвимости всех «истин» и позиционных доктрин, а не в навязывании универсализма.
Открытый вопрос для размышления:
Какова роль каждого из нас — граждан отдельных стран или целых цивилизаций — в условиях, когда «правила игры» ещё только формируются, а привычные координаты утраченны? Достаточно ли мы честны перед собой и другими в признании конфликтности мира, или продолжаем цепляться за старые иллюзии глобального согласия, тем самым лишь увеличивая риск хаоса? Как искать баланс между тягой к ясности и необходимостью учиться жить в сумерках перемен?