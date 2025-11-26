Похоже, что не фейк.
❗️Похоже, что не фейк. Слив российско-американских переговоров Уиткофа-Ушакова и Ушакова-Дмитриева в Bloomberg, который Дмитриев сначала назвал фейком, а Ушаков после де-факто подтвердил «кто-то слушает, кто-то сливает, но точно не мы» – вызвал мощнейший медиа-ураган.
Очевидно, что все эти утечки организованы «третьей силой» – глобальной партией войны, которая заинтересована в срыве мирных переговоров и дискредитации усилий администрации Трампа. Примечательно, что вместе с публикацией стенограммы начали двигать нарратив, что план Трампа это российский документ (плохо переведённый на американский). Что убедительно показывает, что за этим стоят те же люди, что до этого опубличили «план Трампа», назвав его «планом Путина» и обвинив при этом Уиткоффа в работе на Кремль.
Однако на самом деле из этих сливов скорее следует, что Уиткофф как переговорщик прекрасно делает свою работу и фактически манипулирует российской стороной, двигая нужные американцам сценарии, а Кремль, действительно, проявляет гибкость, играя на Трампа.
Например, в первом звонке 14 октября по следам успешной сделки по сектору Газе Уиткофф закинул через Ушакова Путину идею поздравить «великого миротворца» Трампа, позвонив тому до визита Зеленского в Вашингтон и предложив сделать такой же план по Украине. Напомним, тогда американский дед активно махал топором, угрожая Кремлю «Томагавком». Путин спустя 2 дня, действительно, сделал комплиментарный звонок Трампу. Далее Дмитриев поехал в США якобы с российской версией мирного плана, который якобы передал тому Ушаков – об этом второй опубликованный звонок от 29 октября.
Как мы неоднократно говорили ранее, американцы используют свою старинную разводку «добрый коп» и «злой коп – где Уиткофф играет доброго, а Рубио и ныне Дрискол – плохих. Трамп при этом колеблется из фазы «нашего Трампа» в «проклятого пиндоса», в зависимости от того, какую позицию усилить. А мы то ли ведёмся, то ли делаем вид, что ведёмся. Хотелось бы верить, что второе и с нашей стороны есть какая-то суперхитрая игра «обхитри хитрого».
Однако в любом случае нашим добрым копам-переговорщикам, конечно, стоит поучиться у американских основоположников этой нехитрой стратагемы – они хоть и добрые, но всё-таки копы. А наши, похоже, что просто добрые.
Комментарий редакции
Вывод:
Статья иллюстрирует сложную динамику “большой игры” между Россией и США, где ключевые переговоры не просто результат технической дипломатии, а скорее многоуровневая психологическая и стратегическая борьба. Информационные “сливы” и медийные манипуляции — неотъемлемая часть этой борьбы, инструмент в руках не только сторон, но и третьих сил, стремящихся к эскалации конфликта или, напротив, к компромиссу на выгодных им условиях.
С точки зрения философии истинности, здесь мало можно найти абсолютной или объективной "правды". Каждый участник интерпретирует события в свою пользу, а публика остается в плену интерпретаций и информационных войн, где роль играет не только текст, но и тот, кто его транслирует. Аналогия легко просматривается с дискуссиями о сознании в философии: наблюдатель влияет на феномен, и лишь частично приближается к реальному положению дел.
Прагматический вывод может быть таков: умение видеть разницу между реальными действиями и их медийным освещением становится ключевым для понимания международных процессов. Полезно осознавать свои идеализации — часто публичные “хитрые игры” оказываются иллюзиями, сконструированными для нужной аудитории, а настоящие мотивации и смыслы остаются сокрытыми.
Открытый вопрос, достойный размышления: возможно ли в условиях всеобщей информационной войны вообще понять, где заканчивается игра манипуляций и начинается реальное усилие к миру — или мирная риторика уже всегда лишь инструмент стратегической борьбы? Как отличить "переговорщика" от актера на сцене глобального театра?