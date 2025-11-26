От маркетплейса к платформенной экономике, или Как выстроить бесшовное пространство взаимодействия
Насколько доверие между участниками экономической деятельности может быть выгоднее, чем традиционная политика «не обманешь – не продашь»? Обсудили с Александром Владимировичем Пастуховым, членом Совета международного консорциума «Онтосеть», готовы ли современные рынки B2B и B2G воспринять опыт повышения эффективности и увеличения производительности труда, накопленный цифровым рынком B2C – в том числе для выхода на новые международные рынки? Справедливо ли убеждение, что «платформенная экономика становится единственной определяющей парадигмой нашей жизни», и не пора ли заниматься проектной эмиссией «под развитие бизнеса», а не эмиссией «под потребление», которое разгоняет инфляцию? Вопросов много, и на часть из них ответы, по мнению нашего собеседника, есть уже здесь и сейчас.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Комментарий редакции
1. Переход от маркетплейсов к платформенной экономике:
Современные цифровые платформы перестают быть просто точками обмена товарами (маркетплейсами) и становятся инфраструктурой нового типа, влияющей на экономические, социальные и даже культурные отношения.
2. Выравнивание возможностей и снижение изолированности регионов:
Благодаря платформам жители небольших городов и сёл получают доступ к товарам и сервисам, ранее доступным только в мегаполисах. Это стирает провинциальные различия, уравнивает стартовые позиции, повышает качество жизни “на земле”.
3. Экономическая эффективность и рост производительности:
Платформы снижают транзакционные издержки, оптимизируют распределение ресурсов, сокращают потери. На примере такси показано, как цифровизация удвоила эффективность труда водителей.
В других сферах — торговля, государственные закупки, социальные сервисы — платформы только начинают раскрывать свой потенциал.
4. Проблемы доверия и регулирования:
Рост платформ вызывает новые риски: утечки данных, злоупотребления со стороны крупных игроков, снижение конкурентности.
Важнейший вызов — формирование “экономики доверия”, где все участники системы могут полагаться на прозрачность, добросовестность и надёжность сервисов друг друга.
5. Государственная роль и опыт других стран:
Государство вынуждено становится не только регулятором, но и гарантом честной конкуренции и социальной стабильности.
Приводится разный зарубежный опыт (особенно Индии), где реализованы единые цифровые идентификаторы, что усилило синергию и включённость всех участников в экономические процессы.
6. Монополизация против открытых платформ:
Платформенная экономика естественным образом ведёт к созданию сетевых барьеров и монополий. С одной стороны, это стимулирует развитие и стандартизацию, с другой — грозит снижением инновационной динамики, если барьеры становятся слишком высокими и отсекают конкурентов.
7. Социальные и культурные риски:
Важное замечание: развитие платформ лишь по линии повышения доступности товаров не решает фундаментальных (“духовных”, ценностных) задач общества. Если управление остаётся реактивным, — это просто новая форма удобной торговли, а не смена принципов экономики и общественных отношений.
8. Потенциал кибернетики и проактивных систем:
Кибернетизация экономики (создание систем, которые способны предсказывать спрос, организовывать ресурсы комплексно и гибко) — это следующий шаг после просто “платформ”.
Но кибернетика — лишь “механизм”, она не задаёт, ЗАЧЕМ и ради ЧЕГО функционирует система: эти цели устанавливаются ценностями общества.
9. Ценностное измерение и необходимость нового циелеполагания:
Экономические и технические механизмы важны, но критически важно переосмыслить сами цели — ради чего разрабатываются платформы?
Вектор развития платформ должен включать в себя заботу о человеке, о его духовных и культурных потребностях, а не только о материальном благосостоянии.
10. Новые технологии и потенциал развития:
Основная задача сегодня — создать базовые технологии, которые радикально снизят себестоимость и сложность интеграции разных процессов и платформ, особенно в B2B и государственном управлении.
Это не только повысит эффективность, но и даст потенциал “второй экономики”, удвоения общего богатства.
Вывод и философское осмысление:
Платформенная экономика — это не просто эволюция маркетплейсов, а сдвиг в принципах организации общества: устранение “провинциальности”, новые формы взаимодействия, другие механизмы доверия и контроля. Однако, как показала дискуссия, любые технологические изменения несут в себе двойственность: они могут как служить инструментом для повышения общего блага, так и укреплять старые рыночные догмы, порождать новые монополии, усиливать отчуждение и “погоню за выгодой”.
Особенно остро встаёт ценностной вопрос: если управление остаётся лишь реакцией на спрос (даже ускоренной платформами), не происходит ли подмена истинных потребностей навязанными решениями? Не теряем ли мы глубину человеческих взаимоотношений, когда всё измеряется отзывами и пользовательскими метриками?
Кибернетика и проактивные цифровые системы предлагают шанс вырваться из этой ловушки, но только в том случае, если общество осмысленно, целенаправленно формирует свои ожидания и ценности. В противном случае идеал эффективной “цифровой экономики” уклонится от решения фундаментальных проблем.
Можно согласиться, что стратегия “мягкого регулирования” платформ — это проявление нового уровня зрелости в обществе и экономике. Но лишь будущее покажет, станет ли платформа просто ещё одной витриной для продажи “ещё большего”, или она поможет переопределить смысл экономического роста и человеческого взаимодействия.
Открытый вопрос для размышления:
Если платформа становится новой “средой бытия”, то можем ли мы создать такую платформу, в которой истинная ценность будет измеряться не количеством проданных товаров, а тем, насколько система способствует развитию личности, гармонии и доверию между людьми? Какой должна быть структура такой платформы, чтобы не подменить реальное доверие алгоритмической видимостью?
Но сделано это так, что уничтожает мелкую и среднюю торговлю. Вернее это цель: только наёмные рабочие корпораций.