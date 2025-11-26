Новые поборы в 2026 году: утильсбор на ноутбуки // Комолов & Абдулов. Числа недели.
Технологический сбор — это новый неналоговый платеж, который будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Он будет введен постепенно как для готовой техники, так и отдельных электронных модулей. Начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Не превратится ли эта инициатива в очередной побор на войну под благовидным предлогом? Об этом рассуждают экономисты Олег Комолов и Рафаэль Абдулов.
Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021
Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers
Поддержать редакцию можно здесь:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Юmoney (Яндекс.Деньги): https://yoomoney.ru/to/4100111195023055
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/
Криптокошельки:
BTC (Bitcoin): bc1q6mx7crn7a3rvualp0ractm2mhl9ek39gvde8sd
ETH (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Tron): TUxWzjc4aatZ5utiWzTFAbgJysPmeY2VTu
LTC (Litecoin): ltc1qppcee4c5e7yg0r3uq0hz4xjye0pgq2nlypc4s6
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Введение технологического сбора на электронику
- Государственная Дума РФ приняла закон о технологическом сборе на электронные устройства с 1 сентября 2026 года, который предполагается использовать якобы для поддержки и развития отечественной электроники.
- Мера сравнивается с утилизационным сбором на автомобили, но по сути выступает скрытой пошлиной, перекладываемой на конечного покупателя через увеличение цены.
2. Скептицизм относительно целевого использования сборов
- Исторически подобные сборы в российских реалиях редко применялись по назначению: примеры — утильсбор, фонд национального благосостояния (ФНБ), система "Платон", акцизы и сборы на ремонт дорог, капитальные ремонты, авторские и курортные сборы.
- Средства зачастую используются для затыкания бюджетных дыр, чаще всего связанных с военными расходами, а не для развития инфраструктуры или поддержки граждан.
3. Иллюзия целевых фонды и сборов
- Официальные объяснения сборов или новых налогов подаются как прогрессивные, благонамеренные инициативы, однако на практике это просто повышение налоговой нагрузки.
- Примеры из других стран (Германия, Южная Корея), где утильсбор возвращается потребителю скидкой при сдаче старого автомобиля, противопоставляются российским реалиям, где сбор становится по сути дополнительной пошлиной.
4. Структурные проблемы бюджета
- Автор отмечает, что военные расходы остаются приоритетными, дефицит бюджета закрывается неэффективными сборщиками и новой долговой нагрузкой (например, облигации федерального займа), что приведёт к долгосрочным издержкам — росту госдолга, увеличению инфляции, ужесточению налоговой и социальной политики.
- Рост сборов и налогов компенсирует сокращение поступлений, связанных со снижением экспорта нефти и падением доходов от углеводородов.
5. Непрозрачность и неликвидность госсредств
- Несмотря на наличие "триллионов на балансе" ФНБ, большая часть средств вложена в неликвидные активы, зачастую в корпоративные облигации и проекты, подверженные коррупционным рискам и невозврату.
- Привлекается внимание к тому, что де-юре деньги целевые, а де-факто — "бюджетные сообщающиеся сосуды".
6. Перспективы и последствия
- Проводится аналогия с ростом платных услуг, сборов и пошлин, при одновременном падении качества инфраструктуры и увеличении коррупции.
- Прогнозируется постепенное ужесточение фискальной политики: повышение налогов, пенсионного возраста, дальнейшее снижение социальной поддержки из-за фискального давления долгосрочных обязательств.
- Анализируется риск того, что даже при уменьшении военных расходов возврат к "норме" будет затруднен из-за накопленных долгов и структурной дисфункции.
Выводы
В данном обсуждении показано, как государственные инициативы по введению новых целевых сборов (в частности — технологического сбора на электронику) преподносятся как шаг навстречу развитию отечественной промышленности и интересам граждан, но на практике чаще всего служат латанием бюджетных дыр, вызванных приоритетом военных и инфраструктурных затрат за счёт реальной социальной поддержки. Это подтверждается как анализом текущей бюджетной политики, так и рассмотрением предшествующих практик с фондами, утилизационными и авторскими сборами.
Особенно ярко звучит критика "фасадной" логики целевых сборов: деньгам приписывается одно назначение, а по сути они идут на совершенно иные нужды; механизмы контроля и возврата средств зачастую лишь видимость. Такой подход порождает системное недоверие к государственным институтам, повышает финансовую нагрузку на граждан и бизнес и обостряет противоречие между официальной риторикой и реальным положением дел.
Можно провести параллель с психологией: как индивид цепляется за иллюзорные образы идеального — будь то в любви, в карьерных целях или в утопических системах, так и государство создает видимость целевых, светлых инициатив, которыми затем манипулирует для своих ситуативных нужд. Это напоминает работу нейронной сети, где внешний "интерфейс" часто не отражает реального внутреннего процесса, а является лишь адаптацией к текущим условиям.
Как практический вывод: важно подходить к официальным инициативам критически, не теряя из виду реальное распределение ресурсов и их соответствие декларируемым целям. Для самих граждан и профессионалов этот опыт указывает на необходимость осознанного потребления, умения "читать между строк", а также готовности к постоянному изменению правил игры.
И всё же, несмотря на пессимизм анализа, остаётся открытым вопрос: существует ли путь к такой эволюции государственных институтов, при которой прозрачность, честность и эффективность бюджета станут не идеализированной обёрткой, а подлинной реальностью? И если да, то что для этого требуется в российском (или любом другом) обществе — структурные реформы, смена ценностей, внешние вызовы или нечто ещё? Может быть, поиск истины — это не столько в нахождении идеального решения, сколько в самом постоянном движении к честности и осознанности в коллективной политике?