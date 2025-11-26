Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Игорь Шишкин | Либерально-глобалисткую Европу спасет фашизм?

В студии — политолог и историк Игорь Шишкин. Мы разбираем тектонические сдвиги на Западе: почему «мирный план» Дональда Трампа на самом деле загоняет Россию в новую зависимость, и какой страшный выбор стоит перед Европой.
Исчерпав ресурсы роста, ЕС балансирует на грани распада. Шишкин объясняет, почему финансовый капитал больше не нуждается в парламентской демократии и ищет спасение в силовой модели. Украина стала полигоном для обкатки «фашизма XXI века» — союза крупного капитала и открытого террора. Ждет ли Европу тот же сценарий, и почему либеральный глобализм неизбежно мутирует в диктатуру?

00:00 — Новый план Трампа: зависимость России от США
05:52 — Военная риторика Европы и эскалационные сигналы
12:22 — Зачем Европе единство: история и пределы модели
22:51 — Разрыв с Россией, требования США и риск дезинтеграции
28:15 — Три сценария будущего ЕС
34:19 — Финансовый капитал, средний класс и кризис парламентаризма
39:56 — Определение фашизма: власть капитала + террор
51:18 — Украина как «тест» фашизма XXI века; перенос на Европу
01:03:24 — Токвиль и дуга «США—Россия»: финальная рамка

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Текущий международный контекст
— В последние дни обсуждается новый, еще не опубликованный, «мирный план Трампа» по урегулированию конфликта вокруг Украины.
— Для США (и лично для Трампа) задача — вывести Соединённые Штаты из прямого конфликта, получить рычаги влияния на Россию и поддерживать своё глобальное лидерство, в том числе через зависимость России.
— В отличие от США, для европейских элит критически важно добиться не компромисса с Россией, а её ослабления и раздела (крах, «деколонизация») ради доступа к ресурсам.

2. Глубинные причины единства Европы
— Европейское объединение исторически требовало внешнего ресурса и/или жесткой силы: так было при Священной Римской империи, Наполеоне, Гитлере, а после 1991 года ресурсом стал крах СССР.
— После распада СССР, Европа экономически выиграла за счет доступа к постсоветским ресурсам и интеграции восточноевропейских стран, что позволило создать мощное политико-экономическое объединение.
— Главная скрепа европейского единства — рентный, гегемонистский (колониальный или неоколониальный) приток ресурсов извне.

3. Современный кризис
— Сейчас европейские ресурсы истощились: интеграционные возможности достигли потолка, «бензин кончается» — новых внешних ресурсов нет.
— Вступление в конфронтацию с Россией рассматривалось как второй шанс повторить ситуацию 90-х — перераспределить ресурсы в свою пользу, но эти надежды пока не оправдались.

4. Отношения Европы и США
— Европейцы увидели, что планы Трампа и, в целом, американская политика не учитывают их стратегические интересы; помощь США оказывается платной и работает на промышленность и оборонный сектор самих Штатов, а не на Европу.
— Дальнейшее единство Европы оказывается под угрозой дезинтеграции, если не найдётся новый внешний источник ресурсов или новая связующая идея.

5. Идеологический кризис и возвращение к силе
— Либеральный глобализм, правящий ныне в Европе, идеологически удерживает единство, вытесняя прежние этно- или государственные идентичности, но не содержит силовой компоненты и стоит на благополучии среднего класса — чего уже недостаточно.
— Исторический прецедент — в 1920–1930-е годы экономический и социальный кризис в Европе порождал подъем крайних идеологий, в частности, фашизма: теряется средний класс и вера в демократию, элиты ищут новые инструменты контроля.
— Фашизм исторически — это не просто «зиг-хайл», а союз финансового капитала с террористическими (насильственными) методами удержания власти, при этом насилие легитимируется идеологией «избранности» нации.

6. Украина — как лаборатория нового европейского фашизма
— По мнению лектора, современная Украина — испытательный полигон для неофашистской (или постфашистской) модели: внешний демократический фасад, реальные рычаги у идеологически мотивированных радикалов, которые обеспечивают силовой контроль, при структурном управлении со стороны транснационального капитала.
— Возможна проекция этой модели на всю Европу, где роль внутренних врагов (чужаков) будут играть мигранты, а роль внешнего — Россия. Насилие будет приниматься обществом как «меньшее зло» ради выживания системы.

7. Перспективы: фашизация Европы?
— Лектор видит риск, что Европа придет к новому витку фашизации — переходу от демократического фасада к силовому и идеологическому единству, на этот раз с опорой на либеральные идеи «искючительности» и борьбу с «внутренними» и «внешними врагами».
— Такая система может поддерживать европейское единство силой и идеологией, не уступая власть демократическим процессам и подавляя внутренний плюрализм.

8. Рефлексия о России и США
— Комментарий к вопросу: стратегия США — не только отвлекать Россию, а скорее ставить в зависимость или нанести стратегическое поражение, либо удерживать её под контролем.
— Устойчивый дуализм: мир в последние 80 лет балансирует между Россией и США; обе стороны не могут быть друзьями, но и неотделимы одна от другой для инфраструктуры глобального мира.

---

Выводы и философская рефлексия


В приведённой лекции представлен широкий исторический и политико-экономический анализ европейского единства, динамики отношений США — Европы — России и риска возвращения Европы к авторитарным и насильственным формам мобилизации общества, если исчерпаны мягкие (либеральные и ресурсные) механизмы удержания единства.

Ключевая мысль:
Когда идеализм (идеи объединённой, толерантной и свободной Европы) перестаёт давать реальные плоды, на первый план выходит суровый материализм: экономика, ресурсная база, рента... А если и она исчерпана, то единство возможно только через принуждение и новую общую идентичность, что в истории Европы легко вырождалось в формы фашизма.

В этом смысле лектор указывает: фашизм — не аномалия, а инструмент, к которому европейская элита способна вернуться при исчерпании альтернатив. Идеологическая легитимация насилия («мы — избранные, у нас есть враги») почти всегда использовала реальные или воображаемые внешние и внутренние угрозы.

Любопытно, как причудливо сплетаются мотивы цивилизационного страха, жажды ресурсов, заботы о выживании «системы», и насколько легко человек поддается манипуляции идеей собственной исключительности, если ему сообщают: «Твои беды — из-за чужаков».

Практический аспект для размышления:
— Личное принятие реальности: как не поддаться эскалации вражды, не быть втянутым в чужие сценарии манипуляции страхом и исключительностью?
— Осознанность в отношении политических и идеологических сдвигов: возможно ли преодолеть историческую цикличность, или «истина» единства неизбежно оплачивается отторжением «чужого»?
— Можно ли сохранить плюралистическую и гуманистическую Европу без новых источников энергии — и в буквальном, и в метафорическом смысле?

И главный открытый вопрос:
Возможно ли построить общественное единство без поиска врагов и без идеологических иллюзий? Или, быть может, европейская история обречена повторять свои трагические уроки до тех пор, пока истина, пусть субъективная и многогранная, не станет ценнее идеала «единственно верной» нации или системы?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/2c1cd7c8bb8a9478f882952772c5e7cf/
