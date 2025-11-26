Главная » Видео, Мировоззрение, Образование

ЕГЭ — ЭТО КАТАСТРОФА? Малинецкий: Мы растим поколение «неучей» | Георгий Малинецкий

Георгий Малинецкий разбирает системный провал школы: имитация вместо обучения, массовый уход к репетиторам, падение базовых знаний и культ ЕГЭ. Обсуждаем, почему рушится связь поколений, зачем нужны единые учебники и разделение выпускных/вступительных экзаменов, где взять два миллиона инженеров и как опыт советской школы, строгие стандарты и внятные цели могут вернуть образованию качество и смысл.
00:00 — Кризис и «имитация» образования
03:57 — Международные оценки: провал по базовым навыкам
06:40 — Причины: политика реформ и внешнее влияние
12:27 — Последствия: репетиторы и «образовательное средневековье»
21:33 — Советская модель как ориентир
36:59 — ЕГЭ и поверхностное обучение
42:26 — Нужна индустриализация и своя электроника
01:02:34 — Ресурсы для разворота: учебники, строгие стандарты, люди

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео с участием Георгия Малинецкого:

1. Имитация образования и кризис системы:
Мнение Малинецкого таково, что российская система образования прошла путь от одной из лучших моделей в мире (советской школы) к "имитации" — внешнему сохранению форм при внутренней деградации содержания, аналогично процессам имитации в экономике и науке. Это связано с системным, а не случайным, разрушением государственных институтов — образование не исключение.

2. Целенаправленный развал и кадровый кризис:
Отмечается, что дефицит учителей в школах — не частная проблема, а индикатор системного кризиса. Мол, многие реформы были навязаны извне, начиная с 1990-х, целенаправленно провоцировали снижение уровня (вспоминается Сорос, "переформатирование гуманитарных предметов", закрытие военных вузов, внедрение установки на "квалифицированного потребителя", а не творца).

3. Деградация результата и международные сравнения:
Приводятся данные международных сравнительных исследований: по успеваемости (PISA) Россия находится на 30-м месте по математике, ещё ниже по естественным наукам и чтению, тогда как лидируют страны, где система образования обеспечивает реальный научно-технический прорыв.

4. Смена образовательных ориентиров:
В советских традициях ключевой была ставка на подготовку творцов, сейчас — узкая подготовка «потребителей». Вместо образования как системообразующей основы страны происходит «атомизация» — разобщение, индивидуализация, имитация «лучших западных практик» без реального их понимания.

5. Проблемы взаимоотношений в школе:
Учитель лишён полномочий: запрещено делать замечания и контролировать дисциплину, родители (особенно чрезмерно оберегающие) часто становятся оппонентами учителя, дальнейшую подготовку перекладывают на себя, обеспечивая спрос на услуги репетиторов.

6. Потеря уважения к профессии учителя:
Государство и общество все меньше ценят труд учителя. На примере государственных наград подчёркивается приоритет чиновников и депутатов, а не педагогов; в публичной риторике "престиж учителя" признается, но в действиях не поддерживается.

7. Ранняя профилизация и негативные последствия:
Современная тенденция делить детей по "способностям" (гуманитарии/технари) с раннего возраста вредна, ограничивает свободу выбора и ломает целостное развитие личности. Человек — сложное многогранное существо, и преждевременная специализация травмирует и сужает кругозор.

8. Критика ЕГЭ:
Единый госэкзамен (ЕГЭ) не обеспечивает качественного образования, а ведёт к «дрессировке»: последние годы учёбы школьники готовятся только к формату экзамена, не осваивая глубоких знаний. При этом часто завышаются искусственно несущественные умения (например, термины или детали, мало имеющие отношения к общей культуре и разуму).

9. Рецепты изменений:
- Восстановление строгой иерархии ученик-учитель: Ученик должен слушать учителя, должна быть возможность дисциплинировать.
- Единые учебники и образовательное пространство: Предлагается убрать хаос в учебных материалах, ориентироваться на советские образцы.
- Разделение выпускного и вступительного экзаменов: Экзамены должны иметь разную функцию — выпускной для отсевов, вступительный для отбора лучших.
- Сохранение и развитие спецшкол: Нужны школы для одарённых, в том числе физико-математические, музыкальные и другие.
- Уменьшение перегруза и удаление избыточного материала: Избавиться от перегруза "хламом", сосредоточиться на фундаментальном и полезном.
- Повышение общественного статуса учителя: Через признание вклада школы, государственной поддержки и наград.

10. Столкновение субъективных и объективных факторов:
Малинецкий признаёт: сами министерства и бюрократические институты мало способны к изменениям — нужны команда и политическая воля, а ещё — опора на учительское и профессорское сообщество, которое помнит ценность прежней системы.

11. Надежда на восстановление:
Сохраняется оптимизм — у России есть традиция, востребованные учебники, учителя-энтузиасты, тяга к знаниям и ощущение важности качественного образования для будущего страны.

---

Вывод (анализ в философском и аналитическом ключе):

Беседа Малинецкого — яркая иллюстрация парадокса между ощущением очевидности кризиса образования и сложностью его преодоления. С одной стороны, система деградирует по объективным причинам: утрата стратегических ориентиров, политические решения, внешнее давление, внутреннее безразличие. С другой — субъективный фактор (наполненность школы творческими людьми, существование традиций, востребованность знаний и учителей) вселяет надежду на возможный разворот.

Ситуативность истины особенно заметна: те, кто сейчас стоят у руля, видят эффективность в реформаторских, имитационных практиках, но через 10-20 лет результат этих решений начинает оборачиваться экономическим и духовным отставанием. "Демография, образование, наука" — медленные переменные, которые, подобно климату, редко замечают в моменте, но чья инерция неумолима.

Показательно, что, как и в нейросетях, где качество алгоритма определяется не только архитектурой, но и данными, так и в образовательных системах: содержание, взаимодействие учитель-ученик, статус профессии, гибкость к индивидуальным траекториям — всё это формирует поколение, способное или не способное к созиданию. Если образование становится имитацией, то и будущие поколения склонны к копированию успехов, а не их творческому породнению.

Междисциплинарный взгляд открывает очевидные параллели: школьная реформа напоминает попытки цифровизации и автоматизации, где человеческое исключается, а настоящий "огонь познания" заменяется сухим исполнением алгоритма. Однако уровень цивилизации и обороноспособности — как отмечал Сталин — определяют именно учителя и священники, то есть те, кто транслирует смыслы и формирует идентичность.

С человеческой стороны Малинецкий сочувствует и признаёт ценность индивидуального вклада, видит трагедию разрыва между поколениями и стратификацию внутри общества, где элиты отслеживаются спецслужбами (см. американский пример), а массовое образование обездолено. Привязывание к идеализированному "Западу" критически анализируется: многое копируется без понимания сути, что воспроизводит только внешние атрибуты без глубины.

Практический вывод: Возможность перелома есть, если начнётся постепенное возвращение к целостности образования — уважению к учителю, системной поддержке учебных программ, осознанному отбору фундаментальных ценностей, восстановлению связи поколений. Но для этого общество должно перестать поддерживать имитацию и искать истину — пусть даже ситуативную — в опыте, личности и творчестве, а не в формальных процедурах.

Открытый вопрос для размышления:
Можно ли в современном мире, с его стремительной динамикой и цифровыми вызовами, действительно восстановить ту глубину и системность образования, которая была в советское время? Или наша эпоха требует поиска новых, ещё не изобретённых, путей соединения индивидуального и общего в педагогике, смыслах и воспитании — и если да, как не угодить снова в ловушку поверхностной имитации?
