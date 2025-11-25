Воскресный музыкант. Фильм о химике, докторе медицины и композиторе Александре Бородине (1972)
Всю жизнь ему приходилось разрываться между двумя призваниями — музыкой и химией. Как ученый-химик он сделал несколько открытий, не потерявших актуальности и по сей день. Как музыкант — подарил миру оперу «Князь Игорь», две симфонии, ряд камерных и вокальных произведений. Фильм, который мы предлагаем вам посмотреть, посвящен жизни и творчеству великого химика, доктора медицины и композитора Александра Бородина.
В фильме участвуют солисты оперы Большого театра – Е.Образцова, В.Атлантов, А.Ведерников, русская хоровая капелла, солисты балета ГАБТа – Н.Касаткина и Ш.Ягудин, струнный квартет имени А.П.Бородина и Симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии под управлением Ю.Темирканова.
#ДокументальныйФильм
#ТОЭкран 1972
Автор сценария – Борис Добродеев
Режиссер – Вадим Дербенев (постановщик)
Оператор – Юрий Шалимов (постановщик)
Художник – Виктор Лукьянов (постановщик)
Актер – Елена Образцова
Актер – Владимир Атлантов
Актер – Наталия Касаткина
Актер – Шамиль Ягудин
Текст читал – Алексей Консовский
Текст читал – Нина Меньшикова
Текст читал – Аркадий Толбузин
Текст читал – Геннадий Бортников
Текст читал – Валентин Никулин
Текст читал – Александр Ханов
#ВоскресныйМузыкант #бородин #музыка #композитор #александрбородин #ЛюдиЭпохи
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Комментарий редакции
В этом видео, насыщенном личными воспоминаниями и историческими эпизодами, раскрывается внутренний мир и судьба композитора Александра Порфирьевича Бородина — его творческий путь, тесно сплетённый с научной деятельностью, дружба и сотрудничество с выдающимися музыкальными современниками, а также глубокая личная драма.
Беседа проходит в несколько тематических пластов:
- Творческое братство: Значимую роль в жизни Бородина играло музыкальное окружение — Балакерев, Римский-Корсаков, Кюи, Глазунов, Стасов и другие. Их сообщество воспринимается как место взаимной поддержки, творческой реализации и чисто человеческой теплоты, но также и как арена сомнений, споров и поиска смысла в искусстве. Здесь проявляется уникальная черта "Могучей кучки" — умение одновременно быть союзом единомышленников и местом жёсткой творческой самокритики.
- Проблема времени и силы: Бородин разрывается между двумя мирами — музыкой и химией. Это двойное служение вызывает и чувство растраченной жизни ("музыка зовёт меня всё сильнее, а я отдаю ей так мало"), и муки совести: он нередко теряет сочинения, не успевая их записать, и сетует на отсутствие времени на творчество.
- Путь оперы "Князь Игорь": История создания и непрерывные преграды — как внутренняя неуверенность, так и объективные обстоятельства. Значительная часть видео посвящена сотрудничеству с другими композиторами, необходимости завершения оперы уже после смерти Бородина усилиями Римского-Корсакова и Глазунова.
- Личное и общественное признание: Бородин представлен человеком скромным, в чём-то неуверенным в себе, но ощущающим внутренний долг перед русской музыкой. Его симфонии принимают "прохладно", и только после времени приходят признание и успех за рубежом.
- Личная жизнь и потери: Линия отношений с Катей (женой) пронизана нежностью, но и постоянной тревогой — за её здоровье, за их совместное будущее. Говорится и о потере близких соратников, например, Мусоргского.
- Совместимость гениальности и дел: Бородин сочетает блестящий научный ум и композиторский дар, что вызывает дискуссии с друзьями, упрёки и непонимание со стороны музыкальной среды, а также уважение в научных кругах за рубежом.
- Советы и наставления: Встреча Бородина с Листом становится метафорой темы внутреннего призвания — Лист советует следовать собственному пути, не подчиняться моде и мнению большинства.
Вывод
В целом, эта беседа — повествование о сложности пути, синтезе талантов и внутренней разорванности. С одной стороны, это гимн силе творческого братства, где гений поддерживает гения, а с другой — напоминание о конечности человеческой жизни: не все произведения успевают реализоваться, многие признания приходят слишком поздно. Через историю Бородина проходит мотив непримиримости между истинной природой таланта и ожиданиями общества; между преданностью искусству, научной дисциплине и личному счастью.
В метафоре о реке, "которая всё течёт и течёт", просматривается философская идея неостановимого времени — всё проходит, но в этом потоке есть моменты встречи, восторга, утраты, которые и составляют суть человеческой жизни.
Можно провести междисциплинарную параллель с современной проблемой баланса между личной жизнью, профессиональной реализацией и поиском своего призвания, столь же актуальной для людей науки, искусства, да и любого человека. Как, впрочем, и с вопросами искусственного интеллекта: может ли машина сочетать такое же внутреннее многообразие и противоречивость, как человек, или же наша уникальная "несобранность" — суть нашего творчества?
Открытый вопрос
Можно ли вообще реализовать своё творческое предназначение до конца, или же каждый из нас всегда остаётся должным — и себе, и миру? Не является ли сама "незавершённость" важной составляющей смысла, побуждающей новое поколение продолжать традицию, которую мы не успели завершить сами?