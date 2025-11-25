ШАХНАЗАРОВ про иноагентство Пугачевой, Собчак и Арестовича, крестный ход в Москве и русское кино
Актуальная культурная повестка и общественно-политические тренды в России и мире: обсуждаем с нашим другом, журналистом, писателем и руководителем медиахолдинга Абзац Михаилом Шахназаровым!
Почему Аллу Пугачеву не признают иностранным агентом? На кого работает израильский журналист Ксения Собчак? Как в полете «переобувается» Алексей Арестович*? Как русофобская политика Прибалтийских государств привела к вымиранию коренного населения и замещению мигрантами? Как тренды современного кинематографа влияют на русское кино?
* признан в России экстремистом и террористом
** признаны в России иностранными агентами
Комментарий редакции
1. Общественная атмосфера и роль СМИ
Михаил Шахназаров подчеркивает постоянное напряжение в российском обществе из-за плотности негативной информационной повестки. Он и его команда считают своей задачей поддерживать людей, поднимать их настроение в сложное время, что сочетается с ощущением личной ответственности за происходящее.
2. Символы, идентичность и государственная политика
Серьёзное обсуждение вызвала ситуация с общественным голосованием за новые символы на 500-рублёвой купюре. Шахназарова возмутило намерение убрать Соловецкий монастырь, как символ православия, и он усмотрел в этом проявление "глобалистской повестки" и разрыва между частью элит и основными чаяниями общества. Это отражает более широкую проблему — отсутствие единой позиции по отношению к истории, символам, фигурам прошлого (от Сталина до имперки), что может приводить к конфликтам идентичности.
3. Контроль, законы и двойные стандарты
Выделяется диссонанс: для большинства населения происходит ужесточение контроля и принятие всё новых запретительных законов, при этом для элит сохраняется зона либеральной автономии. Это усиливает ощущение разрыва между "небожителями" и обычными людьми.
4. Крестный ход и религиозное пробуждение
Упоминается массовый крестный ход в Москве как проявление неожиданного самоосознания и сплочённости, особенно среди молодежи. Одновременно отмечается недостаточная информационная поддержка этого события, проблемы с допуском символики и непоследовательность институциональных реакций, что снова подчеркивает разобщённость в понимании, что значит быть "русским" или "патриотом".
5. Историческая память и идеологическая эклектика
Важной проблемой обозначается отношение к советскому и имперскому наследию. Беседа критикует тенденцию сводить всю российскую историю к "тёмным страницам", игнорируя её сложность и противоречивость. Призывается к уважению любого периода, без идеологического выбора "любимых" эпох.
6. Демография, алкоголь и аборты
Шахназаров решительно поддерживает инициативы, направленные на ограничение алкоголя и сокращение числа абортов, видя в этом ответ на демографический кризис. При этом, приводится опыт Прибалтики как примера "успешной" европейской страны, где в результате глобалистских реформ происходит депопуляция, вымирание городов, утрата идентичности.
7. Рынок книг и культурная политика
Широко обсуждается ситуация с современной литературой: доминирование "иноагентов" и либеральных писателей на полках, "невидимость" государственнических авторов. Острота полемики здесь соседствует с юмором — приводятся примеры абсурдных текстов современных "лидеров мнений". В то же время звучит мысль, что литература жива, но нуждается в честной конкуренции и поддержке.
8. Шоу-бизнес, инагентство и возвращение "старых кумиров"
Разобирается кейс интервью Аллы Пугачёвой. С одной стороны — ирония по поводу её возможного возвращения на "престол" оппозиции, превращения в икону для условно "либеральной" аудитории, с другой — сожаление о потере когда-то общего культурного кода. К собеседникам вроде Собчак и Арестовича — ироничное отношение, их действия трактуются как часть борьбы за медиавнимание и примеры зыбкого, конъюнктурного морального фона.
9. Киноиндустрия и критерии качества
Российский кинематограф оценивается неоднозначно: признается прогресс в производстве сериалов ("Слово пацана" и др.), но констатируется потеря школы, падение критериев, иногда — превалирование "дешевого" подхода над искусством. В сравнении с французским и европейским кино акцент делается на снижении мастерства, общей усреднённости вкусов, потере традиционных ориентиров.
Вывод и философский аккорд:
В обсуждении отчетливо проступает главная тема — размывание идентичности, неуверенность общества и элит в своих корнях, символах, приоритетах. Прагматичный взгляд Шахназарова выступает против притворной либеральности сверху и слепой архаизации, предлагая путь умеренного уважения к прошлому и активного осознанного выбора в настоящем.
Проблема заключается в том, что любая идеализация ведомо уводит либо в сторону романтической мифологии, либо — холодного отчуждённого рационализма, что одинаково опасно: ценность обнаруживается лишь в честном, критическом и одновременно теплым отношении к собственным традициям и инновациям.
Истина, как следует из разговора, не находится "вне" нас — она рождается в готовности видеть реальное разнообразие событий, историй, характеров, не пытаясь подогнать их под одну схему. Любые попытки упростить — будь то в отношении истории, культуры или современной жизни — рождают внутренние расколы, конфликты смыслов и отчуждённость.
Практический аспект:
Живая дискуссия о проблемах выбора символов, вопросов демографии, истории и культуры свидетельствует: российское общество, несмотря на внешнюю поляризацию, ищет новые точки опоры, новые способы разговаривать друг с другом и о себе.
Открытый вопрос для размышления:
Что важнее для общества, находящегося в поиске себя — единство символов и взглядов, или способность признавать сложность, неоднозначность собственной истории и жизни, принимая её такой, какова она есть, без страха и идеализации? Какой из этих путей ближе к подлинной зрелости культуры и личности?