Мы в MAX, подпишись! https://max.ru/Metametrica

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:

ВКонтакте: https://vk.com/metametrica

RuTube: https://rutube.ru/channel/23486857/

Telegram: https://t.me/Metametrica

Дзен: https://dzen.ru/metametrica

YouTube: https://www.youtube.com/@Metametrica_Live

Актуальная культурная повестка и общественно-политические тренды в России и мире: обсуждаем с нашим другом, журналистом, писателем и руководителем медиахолдинга Абзац Михаилом Шахназаровым!

Почему Аллу Пугачеву не признают иностранным агентом? На кого работает израильский журналист Ксения Собчак? Как в полете «переобувается» Алексей Арестович*? Как русофобская политика Прибалтийских государств привела к вымиранию коренного населения и замещению мигрантами? Как тренды современного кинематографа влияют на русское кино?

Таймкоды:

00:00 Метаметрика в эфире

00:15 Эксклюзив! В гостях Михаил Шахназаров

01:45 Михаил Шахназаров – барометр общественных настроений

04:18 Голосование по пятисотрублевке – диверсия

09:12 Купюры без крестов – виноваты глобалисты!

11:00 Народу – ограничения, чиновникам – ?

16:41 Неделимость истории, Сталин и Иван Грозный

20:57 Борьба с алкоголем на Вологодчине и опыт СССР

26:15 Аборт = детоубийство

29:20 Прибалтика докатилась

33:40 Русофобия и замещение населения

35:58 В книжных магазинах патриотам сложно

39:27 Мединский возглавил Союз писателей России: что это меняет?

42:35 «Мастеров уровня Проханова мало»

47:33 Алла Пугачева хочет быть иноагентом!

54:33 На кого работает израильский журналист Ксения Собчак?

56:48 Кац** и Штефанов**: Израилю можно, а России – нельзя

1:00:20 Качество кинематографа в мире упало

1:04:15 Самородки в российском кино

1:07:05 Продолжение следует

* признан в России экстремистом и террористом

** признаны в России иностранными агентами

Михаил Шахназаров:

Telegram – https://t.me/iikhu

YouTube – https://www.youtube.com/@shakhimat/

RuTube – https://rutube.ru/u/shakhimat/

Абзац Медиа:

Сайт – https://absatz.media/

Telegram – https://t.me/absatzmedia

RuTube – https://rutube.ru/u/absatzmedia/

VK – https://vk.com/absatzmedia

Дзен – https://dzen.ru/absatzmedia

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas

#шахназаров #михаилшахназаров #шахимат #пугачева #собчак #арестович #москва #кино #политика #metametrica #метаметрика