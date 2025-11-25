В течение семи дней журналистка австралийского отделения «Гардиан»* Сара Мартин жила внутри игры «Роблокс», выдавая себя за восьмилетнего ребёнка. Для входа на крупнейшую детскую игровую платформу ей потребовалось лишь указать 2016-ый годом своего рождения, система не попросила ни подтверждения возраста, ни согласия родителей.

Во время эксперимента журналистка столкнулась с тем, что в расследовании обозначила как «системный провал безопасности»: дети свободно переходят в приватный чат с незнакомцами – с агрессивной вербовкой, сексуальными домогательствами и попытками выманить личные данные.

Журналистка обнаружила также, что инструменты модерации в реальном времени не работают, а жалобы часто остаются без реакции. Этот эксперимент и стал основой опубликованного материала — о том, что на самом деле представляет собой онлайн-пространство, которое игра позиционирует как безопасную среду для вашего ребёнка.

Моя cтрашная неделя в Роблокс: как я подвергалась сексуальному насилию и была обгажена, будучи восьмилетней девочкой, путешествующей по онлайн-миру.

За семь дней моё юное альтер-эго, исследуя клубы, казино и хоррор-игры, подверглось киберзапугиванию и атакам – и всё это при включённом родительском контроле. Так безопасна ли платформа для детей или это «адский пейзаж педофильских непристойностей»?!

Я — восьмилетняя девочка, стою почти раздетая в комнате, полной незнакомцев. Комната вращается, камера приближается, люди скользят вокруг меня.

Разглядываю себя. На восемь лет я точно не выгляжу. Я похожа на куклу Барби. В комплекте – глубокое декольте и короткая юбка, обнажённые ноги неуклюже шатаются на высоких каблуках, походка неуверенная. Моя большая голова-блок похожа на зефирку серого цвета… Я оказалась в мире «Роблокс», где собранные из блоков аватары трансформируют себя для того, чтобы исследовать вселенную, состоящую из миллионов игр, созданных пользователями.

Платформа хвалится, что у неё более ста миллионов активных игроков в день. Почти половина из них — дети младше тринадцати лет. В Австралии исследование 2024 года показало, что дети проводят в «Роблокс» в среднем по 137 минут в день.

Недавно комиссар по онлайн-безопасности Джули Инман Грант заявила, что «Роблокс» не подпадает под новый запрет в сфере социальных медиа, однако платформа как соцсеть для несовершеннолетних «остаётся под наблюдением», и это решение может быть пересмотрено.

«Мы используем другие инструменты, чтобы сделать такие платформы безопаснее… Невключение в перечень не означает, что они действительно безопасны», — подчеркнула она.

На протяжении недели я ежедневно авторизовалась на платформе, выдавая себя за ребёнка, чтобы присутствовать в игровом приложении номер один австралийских школьников. За это короткое время мой персонаж подвергся киберзапугиванию, был убит с особой жестокостью, изнасилован и обделан «фекалиями» — и всё это при активированных настройках родительского контроля!

Путь моего тощего серого “я” начинается с одного из самых популярных в игре “мест” для девочек. Оно называется «Оденься, чтобы впечатлить» (далее – ОЧВ). С момента запуска в ноябре 2023 года его посетили более шести миллиардов раз.

В пиковые часы на сервере находится свыше миллиона игроков одновременно. Издания о моде писали, что к армии юных поклонниц присоединились и взрослые, а сама игра продвигается как «новый бренд на пересечении моды и гейминга».

Под мелодию синт-джаза я неуклюже осматриваюсь. Промежуток между моими бёдрами по ширине почти равен талии… Как я понимаю, нужно подобрать подходящий наряд, пока на таймере идёт обратный отсчёт. Некоторые зоны — например, ВИП-зал — доступны только за реальные деньги, внутреннюю валюту «робукс», но всё же в моём распоряжении есть небольшой виртуальный универмаг с одеждой и аксессуарами на выбор. Я спешу собрать «научно-фантастический» образ, лихорадочно перебирая наряды и пытаясь понять, как надеть их на себя. Я замечаю откровенный костюм из двух предметов, но до сих пор не нашла лицо.

– О, нож! Да. Возможно, он мне пригодится… Кошачьи уши? Почему бы нет.

Всё ещё находясь в поисках лица, я отправляюсь комнату макияжа. Здесь предлагается дюжина или около того лиц с тяжёлым макияжем — образы варьируются от драг-королевы (травести) из «Королевских гонок Ру Пола» до «Зигги Стардаст» Дэвида Боуи. Завершаю образ головой куклы семейства «Братц», венчающей тело Барби в образе стриптизёрши.

Попасть сюда было легко. При регистрации «Роблокс» спросил имя пользователя (указав, что это не должно быть моё настоящее имя) и дату рождения. Он попросил поставить галочку, подтверждающую, что «ваш родитель/опекун разрешает вам создать этот аккаунт и соглашается с нашими Условиями использования». Конечно.

Смысл игры, в которой я сейчас нахожусь — известной поклонникам как ОЧВ — состоит в том, чтобы одеться и быть оценённой другими игроками. Когда пятиминутный отсчёт заканчивается, игроки проходят по подиуму «кошачьей походкой» и получают оценки – от одной до пяти звёзд. Соперники, между тем, могут общаться или оставлять комментарии в открытом чате.

Игроки могут принимать различные позы — некоторые бесплатны, другие стоят «робуксов». Я ставлю всем по пять звёзд, надеясь повысить уверенность других пользователей.

Игроки обсуждают внешность других в чате, оценки чаще пренебрежительные, нежели ободряющие. Последнее обновление игры позволяет забрасывать других претенденток помидорами и даже окружать их виртуальными кучами дерьма.

Хотя сервер рекламируется как «детская игра» и «место для оригинальных модниц», погружение в мир ОЧВ открыло для меня свою тёмную сторону.

Я обнаружила подвальную «мясную комнату» (она напоминает внутренность матки) – там припрятана пара туфель на шпильках, и имеется запертая дверь. Другие секретные комнаты — часть игровой легенды, предлагающей зловещие намёки на то, что здесь произошло исчезновение женщины. Предыдущее обновление включало подземелье с женщиной, заключённой в клетку.

«Плати, чтобы троллить»

Среди преданных фанатов ОЧВ нарастает беспокойство. Пользователи жалуются на обновления, которые вынуждают тратить больше «робуксов», чтобы оставаться конкурентоспособными. Растущая монетизация детских игр — широко распространённая претензия к платформе.

Маркус Картер, профессор Сиднейского университета, занимающийся проблемами взаимодействия человека и компьютера, называет продвижение внутриигровых трат «детской азартной игрой», указывая на слишком легко доступные детям бесчисленные казино-игры и покупки внутриигровых виртуальных предметов – «лутбоксов».

Он потратил три недели в тщетных попытках вернуть деньги за «лутбокс», купленный им под видом 12-летнего ребёнка, основывая своё требование на том, что их продажа детям в Австралии запрещена…

Кроме того, профессору удалось отследить как феномен растущую популярность игровых функций «плати, чтобы троллить» — таких, как забрасывание игроков виртуальными «фекалиями» на сервере ОЧВ, – ритуалов, которые поощряют издевательства и побуждают игроков к тому, чтобы платить реальные деньги за буллинг товарищей по игре.

Игры «Роблокс» фактически монетизируют подобные желания – приставать, троллить, грубо воздействовать на других игроков», — говорит он.

«Роблокс» – это большой бизнес. Компания стоимостью 92 миллиарда долларов, зарегистрированная на бирже и принадлежащая преимущественно юрлицам – институциональным инвесторам. Исполнительный директор Дэвид Базуцки владеет около 10% акций компании.

Успешные создатели игр (среди которых много детей) могут зарабатывать на платформе неплохие деньги. В 2024–2025 годах по программе «обмена» компанией было выплачено создателям игр более 1 миллиарда долларов через сложный платёжный механизм – это не менее 30% от общего числа совершаемых на сайте транзакций.

Создатели игр зарабатывают «робуксы» и по достижении определённой суммы могут перевести их в доллары США – в прошлом году медианная выплата составляла 1 400 долларов США.

Картер говорит, что, хотя платформа действительно позволяет детям научиться программировать игру своей мечты, «Роблокс», по сути, эксплуатирует детский труд с помощью игры, называя это «playbour» (совмещение англ. play – играть и labor – труд. – Ред.).

«Роблокс» действительно искренне радуется, когда некоторые подростки становятся миллионерами благодаря тому, что их игры получают популярность и взрывают «Роблокс», но тем не менее всё это – эксплуатация детского труда» – говорит он. «Весь доход компании поступает от игр, которые создают её пользователи».

Компания «Роблокс» отвергла обвинения в том, что она использует детский труд, заявив, что большинству её разработчиков больше 18 лет.

Картер говорит, что компании, поддерживаемые венчурным капиталом, покупают популярные игры вместе с командами разработчиков и аналитиков данных, и те усердно работают над вопросом, как наилучшим образом извлечь как можно больше денег из своей базы детей-игроков.

В этом году ведущая ролевая игра «Роблокс» под названием «Брукхэвен» была куплена разработчиком игр «Волдекс» при поддержке венчурных компаний «Раин партнерс» и «Шемрок кэпитал».

Включаются и другие крупные компании. В этом месяце бренд игрушек «Маттель» объявил о расширении своего бизнеса через сотрудничество с «Роблокс» и «Фортнайт» и произвёл запуск на рынок игры «Монстр Хай», за которой последуют другие его бренды, включая «Барби» и «Хот Виллз». Недавно AFL, Австралийская футбольная лига, также объявила о запуске официальной игры «Роблокс», чтобы стать ближе к пользователям из поколения зумеров и альфа (поколения, родившиеся в цифровую эпоху. – Ред.).

Популярность ОЧВ привела к сотрудничеству с Леди Гагой и Шарлоттой Эйтчисон. Компания выпустила линейку кукол ОЧВ и рекламирует игру «Нечестивцы: На удачу», запуск которой приурочен к выходу одноимённого фильма в США в следующем месяце.

Но по мере того, как игра становится всё более популярной, растёт количество жалоб на не подходящий для детей контент. В прошлом месяце ОЧВ удалила новую позу под названием «подавай» – низкий наклон от бёдер – после негативной реакции. Сообщение на «Реддит» в ответ на эту публикацию было озаглавлено так: “Кто-то должен предупредить родителей”. Кроме того, есть пользователи, которые одеваются так, что выглядят обнажёнными, несмотря на присутствие в игре маленьких детей. В «Роблокс» утверждают, что ОЧВ подходит для детей от пяти лет и старше…

Пытаясь понять, кто является ответственным за игру, в которую играют миллионы детей по всему миру, я натыкаюсь на ещё один уровень экосистемы «Роблокс». Невероятно сложно выяснить, кто владеет каждым игровым процессом и управляет им.

Юридическое лицо для каждой игры нигде не публикуется. Вся информация, находящаяся в открытом доступе, свидетельствует о том, что ОЧВ в основном принадлежит подросткам, управляется и модерируется ими. Информация, опубликованная «Роблокс», показывает, что ОЧВ была разработана пользователем, известным под именем «Джиджи». Джиджи, чей пол и национальность не указаны, утверждает, что на момент выхода игры ей было 16 лет, а разрабатывать её она начала в 14.

В прошлом году, отвечая на обвинения в неподобающем поведении, появившиеся в социальных сетях, Джиджи призналась, что отпускала “мерзкие и отвратительные” шутки об изнасиловании и о фэтфобии. Также были признания, что, будучи несовершеннолетними, команда размещала сервер NSFW, что означает “контент для взрослых”, на платформе обмена сообщениями и социальных сетей «Дискорд».

“Я хочу внести ясность, никакие фотографии несовершеннолетних никогда не публиковались”, – говорит Джиджи. «Да, это был сервер NSFW, что, оглядываясь назад, действительно кажется грубым и неуместным, но в то время я была буквально скучающим ребёнком». Незрелость команды менеджеров игры стала очевидна в этом году, когда против одного из самых высокопоставленных сотрудников ОЧВ были выдвинуты серьёзные обвинения. 20-летнего администратора обвинили в том, что он приставал к 16-летнему подростку. Это происходило вне игры на стороннем сервере.

В ответ на обвинения сотрудник опубликовал заявление, в котором говорилось, что он «подружился с человеком, который «и по закону не достиг возраста согласия, и был ещё слишком мал, чтобы я мог подружиться с ним в то время».

«Я отпускал очень неуместные шутки и говорил неподобающие вещи», – сказал администратор, сообщив, что в то время испытывал депрессию, беспокойство и «дисморфию образа тела».

Неразбериха привела к тому, что менеджер игры – 18-летняя девушка, известная под именем «Свободный дух Умойя», – объявила, что сотрудник уволен. Она также добавила, что в игре «рассматривается возможность создания команды модераторов старше 18 лет».

В то время как «Роблокс» заявляет об ответственности за соблюдение «стандартов сообщества», в том числе касаемо различных злоупотреблений, компания стремится вывести себя из-под действия законов, касающихся социальных сетей, утверждая, что это всего лишь платформа для размещения игр других людей.

Представитель «Роблокс» заявил, что платформа «стремится к лидерству в области безопасности благодаря строгой политике, которая выходит за рамки того, что делают другие платформы».

«Мы используем искусственный интеллект для выявления нарушающего авторские права контента перед публикацией игры, мы не разрешаем пользователям обмениваться изображениями или видео в чате и используем расширенные текстовые фильтры, предназначенные для того, чтобы дети не могли делиться личной информацией», – сказал он.

Наше издание связалось с менеджером сервера, чтобы получить комментарий, но ответа не последовало.

Идеальное место для педофилов

«Роблокс» уже давно обвиняют в том, что игра является небезопасной для детей площадкой, которую часто используют педофилы.

В конце 2024 года известное инвестиционное агентство назвало это место «адским пейзажем педофильских непристойностей». С тех пор на компанию в США было подано множество судебных исков, в которых описывались трагические обстоятельства, при которых детей совращали, а также жестоко обращались с ними.

В августе генеральный прокурор Луизианы заявил, что провалы в безопасности у «Роблокс» создали «идеальную среду для педофилов». В июле в Калифорнии был подан иск о возмещении ущерба 11-летней девочке, которая была жестоко изнасилована после того, как на платформе к ней приставал педофил, он осуждён. В этом деле «Роблокс» и «Дискорд» обвиняются в «системных ошибках в защите наиболее уязвимых слоёв общества от немыслимого вреда в погоне за финансовой выгодой, а не за безопасностью детей».

В другом судебном процессе мать 15-летнего подростка, который покончил с собой, обвинила «Роблокс» в «безрассудном и лживом ведении своего бизнеса так, что это привело к «сексуальной эксплуатации и последующему самоубийству» её сына. «Роблокс» не комментирует это продолжающееся судебное разбирательство, но после того, как был подан иск в Луизиане, компания высказалась: «Каждый день десятки миллионов людей по всему миру используют «Роблокс», чтобы изучать навыки STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics — «естественные науки, технология, инженерия и математика». – Ред.), играть, фантазировать и чувствовать себя в безопасности на нашей платформе. Любое утверждение о том, что «Роблокс» намеренно подвергает наших пользователей риску эксплуатации, просто не соответствует действительности».

Одновременно со шквалом судебных исков платформа заблокировала ютубера из Техаса, который сам ранее работал на сайте и сотрудничал с правоохранительными органами, выдавая себя за ребёнка и охотясь за педофилами. «Роблокс» выдала ему предписание о прекращении деятельности и удалила его с платформы.

В Австралии уполномоченный по безопасности ведёт переговоры с компанией о введении ряда новых мер безопасности, выражая обеспокоенность по поводу «рисков, связанных с совращением несовершеннолетних». К концу года компания обязалась сделать аккаунты для лиц моложе 16 лет закрытыми по умолчанию и внедрить инструменты, не позволяющие взрослым связываться с несовершеннолетними пользователями без согласия родителей этих пользователей.

Для защиты детей в Австралии ряд ключевых функций, таких как «директ» (прямой чат) и «ознакомительный чат», будет внутри игр отключён по умолчанию, до тех пор, пока игрок не достигнет определённого возраста. У родителей появится возможность отключать чаты для детей от 13 до 15 лет.

«Хотя ни одна система не бывает идеальной, только в этом году мы внесли более 100 улучшений в систему безопасности, чтобы защитить наших пользователей и предоставить родителям больше инструментов для управления и мониторинга онлайн-взаимодействия их детей», – сказал представитель компании.

Однако, по мере того как я продолжаю свой эксперимент, заходя на платформу под видом ребёнка восьми лет, я сталкиваюсь со многими другими недопустимыми явлениями.

В одной игре – атмосферной тусовке, где я зарегистрировалась как 13-летний подросток, – другому аватару не требуется много времени, чтобы подвергнуть меня сексуальному насилию. Он садится мне на лицо и несколько раз двигает бедрами, пока я умоляю его оставить меня в покое. Позже группа аватаров мужского пола назвала меня «уродливой, грязной, вульгарной девчонкой с беконом» из-за волос, похожих на бекон, на моём аватаре новичка по умолчанию. В другой популярной ролевой игре «Бэрри авеню» кто-то ходит за мной по пятам и делает вид, что гадит мне на голову и лицо, называя меня унитазом.

На экране вспыхивает сообщение: «Под огнём» — я попала в игру «Страдай». Стоит только войти, выбрать топор и хоккейную маску, как я тут же становлюсь целью автоматных очередей.

Подруга рассказывает, что её десятилетний сын увлёкся игрой «Тюремная прокачка». При входе в неё тебя называют «новичком» и насмешливо предлагают «прокачаться», иначе придётся платить, чтобы стать сильнее. Через пару минут твой персонаж оказывается избитым огромными противниками.

Ты можешь попасть в симуляторы ванных, подземелья, казино, хорроры, квесты с побегами – во множество ролевых сценариев, где разрешено обмениваться сообщениями с незнакомцами.

Количество подобных игр, доступных даже при детских настройках, кажется бесконечным. Именно поэтому профессор Марк Картер, который обычно подчёркивает положительные стороны видеоигр и цифровой социализации, говорит, что не может дать родителям однозначный ответ, как убедиться, что их ребёнок в безопасности в «Роблокс».

«Моему сыну четыре года, и я никогда не позволю ему играть в «Роблокс», — говорит он. — Вся моя жизнь связана с видеоиграми, я профессор геймдизайна в Сиднейском университете, я люблю игры и хочу играть с сыном — но точно не в «Роблокс».

