Умники с потухшими глазами, унынием и неверием, замаскированным под мудрость (мол, плавали, знаем), к сожалению, встречаются достаточно часто. Слишком часто для воюющей страны.

Эти умники готовы обосновать невозможность самых очевидных целей – мол, это прожектёрство и маниловщина. Но на самом деле они просто ленятся и не верят в себя, в страну, в силы народа. Они боятся высоких помыслов и энтузиазма как огня.

Произнося публичные речи о традиционных ценностях, они про себя морщатся от их упоминания. “Ну какие ценности в серьёзных делах, вы же взрослый человек!” – говорят эти потухшие глаза. Которые, правда, тут же загораются, когда разговор заходит о ценниках…

Они боятся, что идеалисты нарушат их спокойствие, и делают всё, чтобы убедить себя и других в опасности людей с горящими глазами. Хотя, как мы видели по созданию “Буревестника” и “Посейдона”, что именно таким людям поверил Путин и доверился им, хотя его уверяли, что это в принципе невозможно.

Хорошо помню, как такие же люди с потухшими глазами убеждали, что Украину нельзя трогать, пусть сами разберутся. Что присоединение Крыма невозможно, так как его нет возможности защитить и удержать… Помню, как такие же люди с ужасом смотрели Русскую весну – мол, всё это бесперспективно и вообще нарушает правила цивилизованного мира, так нельзя. Помню, как они отзывались о Таможенном и Евразийском союзе – мол, всё это нереалистично, бросьте! Как те же самые, по сути, деятели в кулуарах называли представленные Путиным ракеты мультиками: “ну вы же взрослый человек, помилуйте, как наши такое могут создать!” Как они презрительно относились к традиционным ценностям и тормозили проект указа, а сейчас пытаются выхолостить их.

Люди без веры, теплохладные читают себя мудрыми, на самом деле вредные глупцы. Но жизнь показывает, что вопреки их неверию совершаются подвиги и создаётся невозможное. И делают эти люди с горящими глазами, которые не слушают людей с потухшими глазами.