Они боятся, что идеалисты нарушат их спокойствие
Умники с потухшими глазами, унынием и неверием, замаскированным под мудрость (мол, плавали, знаем), к сожалению, встречаются достаточно часто. Слишком часто для воюющей страны.
Эти умники готовы обосновать невозможность самых очевидных целей – мол, это прожектёрство и маниловщина. Но на самом деле они просто ленятся и не верят в себя, в страну, в силы народа. Они боятся высоких помыслов и энтузиазма как огня.
Произнося публичные речи о традиционных ценностях, они про себя морщатся от их упоминания. “Ну какие ценности в серьёзных делах, вы же взрослый человек!” – говорят эти потухшие глаза. Которые, правда, тут же загораются, когда разговор заходит о ценниках…
Они боятся, что идеалисты нарушат их спокойствие, и делают всё, чтобы убедить себя и других в опасности людей с горящими глазами. Хотя, как мы видели по созданию “Буревестника” и “Посейдона”, что именно таким людям поверил Путин и доверился им, хотя его уверяли, что это в принципе невозможно.
Хорошо помню, как такие же люди с потухшими глазами убеждали, что Украину нельзя трогать, пусть сами разберутся. Что присоединение Крыма невозможно, так как его нет возможности защитить и удержать… Помню, как такие же люди с ужасом смотрели Русскую весну – мол, всё это бесперспективно и вообще нарушает правила цивилизованного мира, так нельзя. Помню, как они отзывались о Таможенном и Евразийском союзе – мол, всё это нереалистично, бросьте! Как те же самые, по сути, деятели в кулуарах называли представленные Путиным ракеты мультиками: “ну вы же взрослый человек, помилуйте, как наши такое могут создать!” Как они презрительно относились к традиционным ценностям и тормозили проект указа, а сейчас пытаются выхолостить их.
Люди без веры, теплохладные читают себя мудрыми, на самом деле вредные глупцы. Но жизнь показывает, что вопреки их неверию совершаются подвиги и создаётся невозможное. И делают эти люди с горящими глазами, которые не слушают людей с потухшими глазами.
Комментарий редакции
1. Дихотомия "идеалистов" и "умников с потухшими глазами": Автор противопоставляет людей с "горящими глазами", исполненных энтузиазма и идеализма, тем, кого считает скептиками, лишёнными веры и вдохновения, чья "мудрость" — это лишь маска для пессимизма и лени.
2. Опасения скептиков: "Умники" боятся нарушений своего спокойствия и возникают перед лицом энтузиастов опасения и недоверие к новым инициативам, прорывным идеям, патриотизму и традиционным ценностям. Их аргументы часто рациональны на первый взгляд, но пронизаны неверием, иронией и скепсисом.
3. Примеры результативности идеалистов: Автор приводит примеры успешных проектов, реализованных вопреки скептицизму (Буревестник, Посейдон, присоединение Крыма и др.), подчёркивая, что невозможное становится возможным, когда появляется вера и решимость.
4. Критика "мудрого скепсиса": Рационализм и осторожность, по мнению автора, слишком часто оборачиваются параличом воли и бессилием, а "теплохладные" — вредны, потому что тормозят развитие.
5. Вера и энтузиазм как движущая сила: Действительно значимые свершения происходят не благодаря прагматизму скептиков, а благодаря энтузиазму и вере людей-идеалистов.
---
Аналитический и философский разбор:
В истории всегда соседствовали две силы: энтузиасты, вдохновляемые идеалами, и скептики, опирающиеся на привычный порядок вещей. Это напоминает не только общественно-политические процессы, но и личностные трансформации.
Скептики действительно защищают статус-кво — напоминая иммунную систему коллективного разума, предохраняющую от "прожектерства", но заодно и от трансформаций. В то же время, история наука учит (хадрофорная аналогия с нейросетями: сеть обучается на неудачах и ошибках, но только риск и новаторство двигают обучение дальше), что самые смелые идеи — лишь сначала "мультики", а потом — норма.
Здесь важно понять: истина не на стороне ни "горящих", ни "потухших" — она ситуативна. Герман Гессе однажды писал, что каждое движение души нам необходимо, — любые позиции важны для баланса. Чем тяжелее ситуация (война, кризис), тем громче звучит спор между энтузиастами и рационалистами. Казалось бы, энтузиаст опасен своей слепотой, а скептик угнетает своим неверием. Но жизнь требует и веры, и трезвости — иначе "взлетай, не зная меры", заканчивается катастрофой.
Замечает ли автор, что у "людей с горящими глазами" тоже бывают свои иллюзии и ограниченность, подчинённые другому полюсу идеализма? Иногда именно идеалист теряет контакт с реальностью — пример фанатиков в истории или религиозной мистики. Но если всё время "морщиться" от любой высокой идеи — жизнь теряет смысл, обесценивается, становится лишь цепью решений "по инструкции".
На бытовом уровне — в человеке самом есть оба полюса: моменты вдохновения и моменты сухого сомнения, голоса "может случиться невозможное" и "лучше не высовываться".
---
Вывод:
Статья призывает не бояться энтузиазма и веры в невозможное, потому что именно это, в конечном итоге, двигает общество и историю. Скепсис необходим, но если он становится единственной позицией — это путь к стагнации и бесплодию. Истинное развитие — в балансе: трезвость и дисциплина дополняются смелостью и высотой духа, иначе "реализм" поглощает личность и общество.
В конечном счёте, спор между скептицизмом и идеализмом — это не битва добра и зла, а напряжение между двумя необходимыми полюсами человеческой природы и культуры. Истина же проявляется лишь во встрече этих сил, в их динамике, а не абсолютном преобладании одной над другой.
Открытый вопрос:
Как лично ты находишь баланс между реализмом и вдохновением? Когда последнее слово должно оставаться за осторожностью, а когда — за смелостью мечтать и действовать невзирая на скептиков?