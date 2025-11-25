О новациях антисоветской пропаганды. Евгений Спицын
Новая версия нашей истории, которую нам начинают навязывать. Говорим с историком Евгением Спицыным. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы видео
1. Эволюция антисоветской пропаганды
- За последние десятилетия отношение к датам революций и трактовка событий революции 1917 года претерпела изменения.
- Официально Октябрьскую революцию предпочитают замалчивать, неофициально же — отмечается истерикой и демонизацией.
- Февральская революция долгое время оставалась на периферии внимания, особенно в либеральной трактовке (неудобно критиковать буржуазию).
- С уходом либеральных сил на первый план вышла монархическая и националистическая пропаганда, выдвигающая новые версии событий.
2. Современные нарративы: "Западная пьеса"
- Новейший нарратив — идея, что и Февральская, и Октябрьская революции были единой "спектаклем", организованным Западом: сначала либералы, потом большевики, оба по сценарию иностранного вмешательства.
- Пропаганда старается подогнать события Российской революции под концепт тотального внешнего управления и предательства национальных интересов, игнорируя внутренние противоречия страны.
3. Критика подобных концепций
- Спицин утверждает: ни один из этих конструкций — ни либеральный, ни монархический, ни "церебожники" — не подтверждается серьезными фактами или мемуарами.
- Все это — попытки выстроить последовательные версии истории на идеализированных, зачастую фантастических основаниях.
4. Февральская революция как результат внутренних противоречий
- Социально-экономические причины: аграрный вопрос (дефицит земли, рост населения), неравенство, иностранное владение стратегическими отраслями промышленности и банковской сферой.
- Сталинизм называют избавлением России от превращения в "полуколонию" развитых стран, несмотря на то, что позднее постсоветская риторика пыталась представить иностранный капитал как безусловное благо.
5. Роль элит, масонских лож, и внешнего фактора
- Февраль происхождением во многом обязан внутренней борьбе элит (московская против петербургской буржуазии, влияние масонских лож).
- О роли масонов в перевороте говорят многие современные исследователи, но детали все еще неполны, а полный заговор международного масштаба остается интерпретацией.
- Ожидания участников событий были далеки от будущего результата — многие были уверены, что сохранят монархию на новых условиях, а не исчезновение монархического строя в принципе.
6. Мифы о роли большевиков
- Отмечена абсурдность приписывания большевикам организации Февральской революции: партия была разобщена и малочисленна, большая часть руководства в ссылках.
- Лозунги и действия большевиков на момент февральских событий были не решающими — их роль возрастает позже, после возвращения Ленина и апрельских тезисов.
7. Проблема идеализации прошлого и религиозного нарратива
- Критика попыток выставить монархическую Россию "золотым веком", невинно уничтоженным внешней агрессией и внутренними предателями.
- Напоминается — даже руководство православной церкви с энтузиазмом встретило свержение монархии, избавившись от пристального контроля государства.
8. Роль субъективных взглядов и пропагандистских конструкций
- Спицин подчеркивает: современные трактовки, как либеральные, так и "православно-национальные", строятся на малоосведомленности и манипуляциях, а не на фактах.
- Воспоминание Тютчевой служит иллюстрацией к поверхностности образования и моральному кризису старого режима.
---
Выводы и рефлексия
На примере обсуждения Спицина отчетливо видно, как историческое знание и массовое сознание находятся под постоянным давлением идеологем — будь то либеральных, монархических или националистических. С одной стороны, идеализации и демонизации прошлого становятся инструментами пропаганды, стремящейся "перепрошить" общественную память ради текущего политического курса.
Аналогично тому, как в психологии устойчивые иллюзии поддерживают внутреннее равновесие личности, в общественной мысли идеализированные образы прошлого — спасительная, но часто опасная фикция, отвлекающая от болезненного (но необходимого) признания собственных ошибок, слабости и противоречий.
В сфере технологий — подобно тому как нейросети иногда выдают "галлюцинации", выдавая фантазии за факты при недостатке данных, — и историческая память оказывается уязвимой для подлогов, когда критическое мышление заменяет комфортная мифологема. Спицин призывает к внимательному отношению к источникам, фактам, к избавлению от односторонних нарративов.
С практической точки зрения урок прост: невозможно понять и принять настоящее, не осмыслив сложность и многоголосие прошлого — в нем всегда было больше оттенков, чем черного и белого.
Истина о революции — как и о любой другой точке бифуркации в истории — не принадлежит ни одной стороне конфликта монопольно; она складывается из совокупности внутренних и внешних факторов, ошибок, надежд, разочарований и случайностей. Был ли "злой Запад" главным кукловодом, или страны захлестнула неодолимая волна внутренних конфликтов — вопрос, на который нет простого ответа, если не поддаваться искушению очередной упрощающей схемы.
Ближний вывод: попытки представить события исключительно как чью-то "игру" обесценяют реальный, зачастую трагический и неоднозначный опыт миллионов людей, ставших заложниками эпохи.
Но, может быть, в каждом новом витке мифотворчества — будь то со стороны государства, церкви, либеральных кругов или иного идеологного фронта — стоит увидеть не просто борьбу за прошлое, а стремление к поиску опорной точки в настоящем? И спросить себя: если истина всегда остается сложной, противоречивой и частично недоступной, что важнее — быть "правым" в споре об истории или уметь смотреть на прошлое с вниманием, критикой, состраданием и честностью?
Что для нас ценнее — утешающий миф или мучительный, но освобождающий поиск исторической правды?