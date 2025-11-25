Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

КРИЗИС МОЗГОВ: Почему элиты потеряли системное мышление | Константин Сивков и Вера Кузьмина

Константин Сивков и Вера Кузьмина размышляют о том, почему принцип «не навреди» должен быть фундаментом журналистики в эпоху когнитивной войны. Они обсуждают клиповое сознание, планирование информационных атак, психологические операции и влияние крупных технологических компаний. Особое внимание уделяется Украине как зоне радикализации, механизмам цензуры и самоцензуры, а также кризису системного мышления и ограничениям современной науки. Всё это рассматривается через призму прикладной военной аналитики.

00:57 Этика журналиста: «не навреди»
04:05 Клиповое сознание и последствия
11:34 Планирование информационной кампании
14:31 Психологические операции и техногиганты
22:41 Интеллектуальный капитал vs финансовые элиты
26:31 Украина: среда радикализации
42:53 Цензура и самоцензура на Западе
56:11 Пределы науки и «мыльные пузыри»

Комментарий редакции

Ключевые тезисы


1. Этика и ответственность журналиста.
В начале обсуждается дилемма: может ли журналист публиковать любую информацию, не думая о последствиях для общества? Сводится к необходимости отвечать за свои слова, следовать принципу «не навреди», исходя из ответственности за влияние информационного поля на общественные процессы.

2. Переход к клиповому мышлению.
Гости подчеркивают наступление эпохи так называемого "клипового сознания" — утраты связности, системности восприятия информации. Вместо комплексного анализа и причинно-следственной связи доминируют фрагменты, быстрые вспышки впечатлений, разорванные нарративы. Это не только стиль подачи, но и способ формирования массового сознания.

3. Утрата междисциплинарного подхода и системного мышления.
Обсуждается разрыв между узкой специализацией и необходимостью синтеза знаний из разных областей — то, что когда-то было сильной стороной советской и западной образовательных систем. Текущий подход "компетенций" ведёт к изоляции специалистов друг от друга и к утере целостной картины мира.

4. Информационные войны и когнитивные технологии.
Эксперты отмечают, что современные информационные войны ведутся именно за сознание масс, формируют новые ценности и образы, часто базируясь на манипуляции разрозненными фактами, эмоциональных образах и мемах, а также массовых мифах.

5. Истоки и сценарии идеологической борьбы и эволюция элит.
Ведется параллель между современной борьбой элит (технократы, айти-капиталисты, производственный капитал, финансовый капитал) и историческими аналогами (фашизм, корпоративизм). Подчеркивается, что идеология и "мифология" необходимы для сплочения общества, а современные попытки создать новые великие нарративы двусмысленны и могут быть опасны.

6. Парадокс либеральной идеологии и фашизма.
Очерчена взаимосвязь: либеральная открытость и толерантность, доведенные до крайности, могут выродиться в сравнительно закрытый фашизм, если общество разделено и лишено ясной коллективной цели.

7. Опасность утраты культурной и образовательной непрерывности.
Обсуждается превращение образования в узко-практическую область, без развитого философского и культурного фундамента, что делает невозможным появление принципиально новых идей и технологий на стыках дисциплин.

8. Кризис общественного мышления как вызов для цивилизации.
Гости задаются вопросом: способна ли современная цивилизация с клиповым сознанием идти дальше в развитии, или прорывы и поиск смысла останутся уделом всё более узких элит, теряющих контакт с массами?

9. Новые линии раскола и поиск идентичности.
Важно искать ответы на вопросы: «кто мы, что мы строим, ради чего объединяемся?» Подчеркивается, что появление осмысленных вопросов и поисков — уже положительный сдвиг.

10. Пример со стороны и роль личной инициативы.
Отмечается важность личной осознанности и критического мышления — как журналиста, так и любого участника информационного процесса. Без этого общество становится объектом манипуляций.

Вывод и междисциплинарный анализ


В этой беседе проводится глубокий анализ текущего состояния не только журналистики, но и всей современной цивилизации, опираясь на комплексный подход — от этики профессии до философии истории и когнитивных наук. Ключевой тезис: современный кризис — это не только кризис элит, но и кризис самой способности к системному мышлению и междисциплинарному синтезу, как у журналистов, так и у общества в целом.

Клиповое мышление — аналог «обучающейся, но не синтезирующей» нейронной сети, усваивающей лишь фрагменты данных без способности строить причинно-следственные связи. Это приводит к поверхностному восприятию мира, потере глубины и неспособности к стратегическому планированию. В таком состоянии истина становится относительной, размывается в потоке шумовой информации, а коллективные смыслы теряются.

Информационные войны на новом витке используют эти слабости сознания, что чревато повторением жестких исторических сценариев, в которых элиты, манипулируя массовым восприятием, могут внедрить радикальные идеологии под видом «новых технических» или «служения обществу».

Прагматичный вывод: повышение общего уровня осознанности, развитие междисциплинарного образования, критического мышления и этики — необходимые условия для выживания и гармоничного развития общества в эпоху перепроизводства фрагментарной информации. Без этого разрыв между элитами и массовым сознанием будет только расти.

Открытый вопрос:
Если истина множится и дробится в потоке клипового сознания, не теряя при этом своей практической значимости, возможно ли вновь выстроить коллективное, одухотворённое и осмысленное "Мы" — не за счёт старой мифологической жесткости, а на основе свободного, но ответственного поиска смысла? Где тот баланс между индивидуальной правдой и нуждой в общем нарративе, который сможет защитить общество от новых кругов исторических заблуждений?
