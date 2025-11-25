✨Впервые во Владивостоке Александр Усанин и его два уникальных семинара

6 и 7 декабря

7 ДЕКАБРЯ · ДЛЯ ЛИДЕРОВ БИЗНЕСА

«БИЗНЕС КАК ИСТОЧНИК СИЛЫ»

Как творить бизнес, чтобы он ЗАРЯЖАЛ, приносил прибыль, а не истощал!

Пришло время превратить рутину в драйв, а коллектив – в сплоченную команду единомышленников, гордящихся своим делом.

Вы узнаете, как решить главные проблемы, с которыми сталкивается каждый руководитель.

Подробнее о семинаре«Бизнес как источник силы» здесь:

https://t.me/biznes_kak_istochnik_sili

6 ДЕКАБРЯ · СЕМИНАР-ИНТЕРАКТИВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

«Как воспитать успешных творцов в успешной семье»

Для кого этот семинар:

• Родители и подростки от 11 лет

• Детские психологи и педагоги

• Все, кто интересуется современными методами воспитания

Как построен семинар:

1. Раздельно взрослые и дети обучаются под присмотром наставников.

2. Совместный кофе-брейк с вкусными угощениями

3. Совместные игры, интерактив

Подробнее о семинаре «Воспитание успешных творцов в успешной семье» здесь:

https://t.me/uspeshniye_tvorci

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

