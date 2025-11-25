Как воспитывать подростков?
✨Впервые во Владивостоке Александр Усанин и его два уникальных семинара
6 и 7 декабря
7 ДЕКАБРЯ · ДЛЯ ЛИДЕРОВ БИЗНЕСА
«БИЗНЕС КАК ИСТОЧНИК СИЛЫ»
Как творить бизнес, чтобы он ЗАРЯЖАЛ, приносил прибыль, а не истощал!
Пришло время превратить рутину в драйв, а коллектив – в сплоченную команду единомышленников, гордящихся своим делом.
Вы узнаете, как решить главные проблемы, с которыми сталкивается каждый руководитель.
6 ДЕКАБРЯ · СЕМИНАР-ИНТЕРАКТИВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
«Как воспитать успешных творцов в успешной семье»
Для кого этот семинар:
• Родители и подростки от 11 лет
• Детские психологи и педагоги
• Все, кто интересуется современными методами воспитания
Как построен семинар:
1. Раздельно взрослые и дети обучаются под присмотром наставников.
2. Совместный кофе-брейк с вкусными угощениями
3. Совместные игры, интерактив
Комментарий редакции
1. Влияние семьи и ценностей на воспитание
Александр Усанин видит ключевую роль родителей в формировании будущего общества. В условиях «эпохи перемен» важнейшей становится задача сохранения здоровых нравственных ценностей. Он подчеркивает силу личного примера родителей, их тепла, веры, поддержки, а не только требований и контроля. Источник нравственности для детей — это не абстрактные идеалы, а атмосфера любви, доверия, свободы самовыражения, в которой ребенок может ошибаться и расти.
2. Реакция на угрозы современного мира
Остро звучит тема манипуляций и опасностей, связанных с новыми медиа, интернетом и социальными сетями: речь идет о сознательном навязывании деструктивных моделей, пропаганде, разрушении традиционного уклада. Государственные меры (как например, запрет гаджетов в Австралии) рассматриваются как результат остроты проблемы, но акцент делается на семейном воспитании и внутренних опорах, а не на внешнем регулировании.
3. Свобода и доверие подросткам
Подростковый бунт, поиск себя, временное отстранение и ошибки — явления закономерные. Усанин приводит примеры собственной семьи: среди его родственников многие были бунтарями, что, по его мнению, часто признак внутренней силы, поиска, иногда даже будущей успешности. Родителям важно сочетать принятие и поддержку с разумным контролем, не подавлять, а направлять, быть рядом без поучений и давления.
4. Вопрос гаджетов и игровая зависимость
Зависимость от гаджетов отражает нехватку живого общения и совместных ярких опытов с родителями. Организация походов, совместных дел, семейных традиций насыщает потребность ребенка быть значимым, структурирует его время, помогает осознанно относиться к своим привычкам. Противостоять гаджетам лучше не запретами, а созданием альтернатив: походы, творческие проекты, секции, кружки с сильной взрослой фигурой (особенно для мальчиков без отца).
5. Работа родителя над собой как условие перемен
В центре подхода — смена фокуса с желания «переделать ребенка» на работу со своими собственными паттернами, состоянием, примером. Атмосфера безопасности, любви, внутренней дисциплины родителей создает благоприятную эмоциональную почву для развития самоконтроля у детей.
6. Значение питания и быта
Сознание повара и хозяйки, настроение во время приготовления пищи передаются семье. Важно готовить в хорошем настроении, без раздражения и негативных мыслей, не смешивать процесс приготовления и приема пищи с негативом из СМИ или гаджетов. Акцент делается на простоте, натуральности, а иногда и на вегетарианстве — как способе сохранить чистоту сознания.
7. Поиск наставников для детей
Если в семье нет отцовской фигуры, восполнять ее рекомендуется через секции, лагеря, кружки, где руководят ответственные мужчины, практикующие здоровый образ жизни. Слушать отзывы родителей, обращать внимание на личность педагога, атмосферу коллектива.
8. Зрелость детей и доверие к ним
Молодые люди часто способны на взрослые решения и созидание — примеры приводятся из истории и из личного багажа спикера. Важно не недооценивать возможности подростков, а учиться относиться к ним серьезно, как к личностям, а не «маленьким детям».
9. Женское влияние и поддержка мужчины
Значительная часть успеха мужчины зависит от мудрости и поддержки женщины. Отношения с родителями, особенно с матерью и отцом, накладывают отпечаток на всю последующую жизнь.
10. Главная добродетель — любовь
Безусловная поддержка и любовь, умение прощать и принимать даже в случае серьезных проступков — фундамент, на котором строится доверие и личность ребенка.
---
Выводы
Разговор насыщен идеями междисциплинарными — здесь смешиваются психология, педагогика, элементы духовной традиции и даже отсылки к мистике. Очень ясно видно: воспитание подростков — это не алгоритм и не строгий набор правил, а диалог поколений, требующий осознанности, гибкости, сочетающей дисциплину и свободу, веру и проверку на практике. Любая внешняя мера обречена на поверхностность без личного примера, внутренней работы взрослых, их умения меняться самим.
Инновации, например, запрет гаджетов на государственном уровне, бесполезны, если не происходит смены глубинной среды — атмосферы семьи, уважения, доверия, осознанности. Важнее не то, как ограничить ребенка, а чему самому научиться: терпению, принятию, поиску творческих решений.
Великую роль играет совместный опыт: будь то простой семейный обед, поход или разговор без гаджетов. Детям, чтобы раскрыть свой потенциал, нужна не гиперопека и не жесткость, а пространство для проб, ошибок, поиска себя, рядом с любящими и включенными родителями.
Пищу для размышлений добавляет и мысль о глубинной связи между эмоциональным климатом в семье и тем, как ребенок потом строит свою жизнь, карьеру, отвечает на вызовы времени. Подлинные перемены начинаются внутри: если родитель изменит себя, изменится и ребенок.
---
Открытый вопрос читателю
Можем ли мы в современном мире — поляризованном, заполненном идеализациями и информационным шумом — различить подлинные ценности, которые действительно способствуют счастью и зрелости подростка? И готовы ли мы быть для детей не просто сверхзаботливыми наставниками, а честными, открытыми и ищущими себя людьми — теми, у кого истина не статична, а жива в каждодневном отношении к себе, к близким, к миру?