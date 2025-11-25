Из истории Древней Греции мы помним о городах-полисах, разбросанных по всему побережью Средиземного моря, но мало кто погружался в детали, заполняя лакуны ассоциациями. В современном мире города стали однотипны, а «полис» ассоциируется в первую очередь со странами-городами, вроде Сингапура, Гонконга или Монако. Со стороны они кажутся государствами, что сократились до одной столицы, потеряв пригороды, одновременно обладая практически всеми чертами как города, так и государства. Рассматривая историю античности, мы невольно переносим привычные городские черты, хотя наиболее близким к современному понятию полиса будет совсем не город, а одинокое село во фронтире.

Древнегреческие полисы формировались по принципу ещё неолитических и энеолитических городов, когда несколько занимающихся сельским хозяйством родосемейных групп селились на одной территории для защиты, т.е. исключительно из-за вопросов безопасности. Общее поселение окружали валами и стенами, в центре могли построить общую религиозно-культовую постройку (в Древней Греции в центре полиса ставили храм), но родовые группы продолжали жить каждый в своем районе-конце.

Местный правитель выполнял функции военного вождя, ни о каком царско-храмовом комплексе, характерном для ранних царств бронзового века (Шумер, Египет) речи не шло. Полисы не были центрами торговли, ремесла, бюрократии и т.д., что является привычным. В современных терминах они оставались сёлами, вынужденными защищаться от захватчиков. Распространение греческих колоний (VIII–VI вв. до н.э.) было не экспансией, завоеванием земель или построением сложных торгово-экономических связей, а выселением избыточного населения на новые территории, с запретом на возвращение. Сельскохозяйственных земель в Греции было мало, население росло быстро, вот и отправляли лишних на поиски новых территорий.

Каждый полис был замкнутой и простой экономической системой, всё необходимое производилось самостоятельно, потребность во внешней торговле была минимальна. В последующие века по мере технического развития, расширения и углубления труда стали появляться основы для торговли между городами. Ну а полисная демократия стала не качественным переходом от монархического типа правления, а развитием и усложнением «сельских собраний». Ни о каком росте сознательности населения речи не шло.

Среди крупнейших городов мира значительное число агломераций в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки. На примере этих городов хорошо заметно, что сама по себе скученность и высокая плотность населения не является необходимым и достаточным условием для развития и усложнения общественной сферы. В Чёрной Африке большая часть населения в крупных городах продолжает жить в рамках парадигмы сельской общины, отказываясь меняться и не становясь индустриальным населением.

Города являются очень важными и интересными формами, но в первую очередь важна не плотность населения, а сложность общественных отношений и развитие технологий. Можно добавить ещё несколько миллионов жителей в Каир (20,1 млн), Мумбаи (20,0 млн), Дакку (19,4 млн) или Лагос (13,5 млн), но от этого там не произойдёт качественного изменения структуры населения, лишь увеличится количество «миллионеров» на верхушке социальной пирамиды, благодаря росту основания. Богатые и деловые центры крупных городов похожи друг на друга, но настоящее лицо современного города – его окраинные, «спальные районы», особенно если это трущобы.

И, да, крупнейшим по площади городом России является отнюдь не Москва (2,5 тыс. км2), а … Сочи (3,5 тыс км2), чудеса не урбанистики, а административно-территориального деления страны…

