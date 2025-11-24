Впереди работа «в долгую», или Как человечеству выйти из «среды нулевого доверия»?
Подкаст #ДорожнаяКарта и продолжение разговора на тему современных цифровых систем и существующих «языковых» барьеров. Мнения «кибер-отцов» и «кибер-детей» комментирует КиберДед — Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.
Могут ли найти общий язык три таких разных «биологических вида», как «программеры», «системщики» и «железячники»? Что такое «ИИ-толмач» в построении больших систем и решении локальных задач? Будет ли в ближайшее время преодолён «барьер бесконечного выбора»?…
Человечество ждёт долгая «инвестиционная зима», построение цифровых межкультурных границ и кропотливая математическая работа!
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко.
Комментарий редакции
1. Барьер доверия — не только технический, но и глубоко человеческий.
В центре разговора стоит проблема доверия: как между людьми, так и между различными профессиональными, национальными, культурными и даже поколенческими группами. Было подчёркнуто, что разобщённость — это не плод чьей-то злой воли, а сложный комплекс системных, исторических и психологических обстоятельств. В кибернетическом мире и в человеческих отношениях взаимопонимание требует огромных усилий.
2. Языковые и технологические барьеры лишь часть сложной мозаики.
Участники беседы отмечают, что трудность коммуникации проявляется не только между носителями разных языков, но и между «гуманитариями» и «технарями», между разработчиками и архитекторами систем, между странами с отличающимися стандартами. Разные мировоззренческие и профессиональные языки создают «месиво проблем».
3. Роль образования и воспитания для долгосрочного решения.
Беседа возвращается к мысли: если человечество хочет строить интегрированное общество, нужно начинать с воспитания и формирования у людей привычки к взаимоуважению и диалогу с раннего возраста. Само по себе внедрение технологий или стандартов проблему не решит.
4. Ограниченность технологических решений: искусственный интеллект не является универсальной панацеей.
Несколько примеров иллюстрируют: ИИ способен решать узкие задачи, но сталкивается с фундаментальными границами адекватности, порождёнными невозможностью учесть бесконечное многообразие человеческих ситуаций и мотиваций («барьер бесконечного выбора»). ИИ хорошо обобщает прошлый опыт, но в уникальных или сложных случаях «галлюцинирует» — начинает создавать ошибки, которых не осознаёт.
5. Доверие как измеряемая и системно-организуемая категория возможно лишь в ограниченных технических рамках.
Надёжные технические системы строятся на доверии, определяемом через стандарты и статистическую вероятность отказов, но «нулевое доверие» преобладает в человеческих коммуникациях в современных условиях — ни один инструмент не гарантирует истинной безопасности или доброжелательности с другой стороны.
6. Мир фрагментируется, несмотря на идеалы универсальности.
Наблюдается глобальный тренд на самоизоляцию, появление цифровых границ — как на уровне государств, так и культур и корпораций, несмотря на когда-то провозглашённые мечты о «всеобщем интернете». Параллельно существуют попытки создать универсальные стандарты, но мультикультурность и разнообразие взглядов по сути неустранимы и в этом есть своя ценность.
7. Настоящее доверие невозможно насадить сверху — оно вырастает из долгой, кропотливой работы по воспитанию и выработке навыков коммуникации.
Подход «инвестировать в долгую» — это призыв к последовательной, методичной работе по формированию культуры взаимопонимания с учетом различий, а не к попыткам мгновенных технических решений.
---
Выводы и практические следствия:
- Автоматизация, стандартизация и даже самые совершенные технологии способны лишь частично снять проблему недоверия. Там, где вопрос касается человеческих мотиваций, уникальности культурных кодов и повседневного общения, ИИ и правила унификации бессильны — они не заменят живой эмпатии, терпения и способностей учитывать контексты.
- Истинное преодоление «среды нулевого доверия» — это долгий воспитательный процесс, требующий вложений именно в обучение, культуру и привычку слышать и уважать других. Человечество должно осваивать новые «сказки», новые формы передачи жизненной мудрости в условиях цифрового мира.
- Технический прогресс (в том числе в кибербезопасности, машинном переводе, правовых цифровых платформах и т. д.) обязательно должен сопровождаться развитием этики, пониманием границ технологий и отказом от иллюзии, что новые инструменты автоматически осуществят прогресс в человеческих отношениях.
- Мультикультурность и разные ценностные системы — не препятствие, а реальность, которую нужно понимать, чтобы строить рабочие мосты между людьми и обществами, не пытаясь навязать всеобщую однородность.
---
Философское размышление и открытый вопрос:
В конечном счёте, разговор возвращается к древней дилемме: где границы между объективными системами и субъективными смыслами? Человечеству неизбежно предстоит учиться жить в мире, где универсальные стандарты и доверие к технологиям будут лишь частью мозаики. Преодоление недоверия — задача не для искусственного интеллекта, а для осознанного, эмпатичного, гибкого человека, открытого к многообразию мира.
Но есть ли вообще путь к настоящей, неэвфемистической доверенности между людьми и культурами, или мы всегда обречены балансировать между иллюзией всеобщего единства и неизбежностью разобщённости? Возможно, этот вопрос и есть главный вызов — и самое захватывающее приключение человеческого бытия.