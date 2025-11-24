Подкаст #ДорожнаяКарта и продолжение разговора на тему современных цифровых систем и существующих «языковых» барьеров. Мнения «кибер-отцов» и «кибер-детей» комментирует КиберДед — Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Могут ли найти общий язык три таких разных «биологических вида», как «программеры», «системщики» и «железячники»? Что такое «ИИ-толмач» в построении больших систем и решении локальных задач? Будет ли в ближайшее время преодолён «барьер бесконечного выбора»?…

Человечество ждёт долгая «инвестиционная зима», построение цифровых межкультурных границ и кропотливая математическая работа!

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко.

