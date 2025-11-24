❗️Трамп дал Украине срок до 27 ноября – до Дня благодарения в США. Благодарить хохлам американских партнеров есть за что – мирный план Трампа это настоящее спасение для Украины. Кремль же снова подыграл Трампу и пошёл на значительные компромиссы, проявив требуемую Белым домом гибкость – да такую, что олимпийские чемпионы по гимнастике позавидовали бы.

Вопреки официально продвигаемым нарративам победой России представленный Трампом план назвать очень сложно – обозначенные Кремлем цели спецоперации в них де-факто окажутся невыполненными. Сокращение армии Украины до 600 тыс. чел. это на самом деле увеличение ВСУ более, чем вдвое (с 280 тыс.) с начала СВО. Это какая-то демилитаризация наоборот. Натовские истребители-носители ядерного оружия в Польше – тоже сомнительная демилитаризация и такой себе учет интересов безопасности России. А денацификацию заменило требование Украины амнистии всех преступников – и нацистов, и друзей Зеленского с золотыми унитазами. Свои хотелки украинская делегация уже озвучила на встречах в Женеве Рубио и командующему армией США Дрисколу (новому переговорщику и университетскому другу Вэнса).

Более того, очухавшийся от информационного нокдауна киевский режим, заручившись поддержкой европейской «коалиции желающих» войны, уже вовсю загибает пальцы и выставляет требования – их категорически не устраивает любое ограничение армии; они не готовы к официальному признанию Крыма и Новороссии; отвергают требование новых выборов и очень хотят получить свою долю от замороженных активов России, что сравни требованию репараций. И так плохое предложение Трампа после консультаций в Женеве станет ещё хуже. В таком виде это уже ни в какие рамки не годится, и ничем не отличается от упоротого летнего т.н. мирного плана Зеленского – в слове «план» заменили 4 буквы и получили слово «жопа».

Ну, а ждать благодарностей Трампу от неблагодарного Зеленского очень наивно, максимум пошлёт индейку деду в Белый дом. Киев сейчас только изображает благовидное стремление к миру, но по факту вместе с ЕС его саботирует – ищут формулировки, чтобы вежливо послать Трампа нахрен так, чтобы тот не обиделся. К сожалению, там прекрасно понимают, что угрозы Трампа остановить военную помощь ВСУ могут оказаться пустышкой – США как сторона конфликта зависима от Украины и получает баснословную прибыль, от которой они не откажутся. И всё это точно не входит в планы последователя доктрины Монро Трампа, который создает предпосылки для Большой континентальной войны Европы с Россией, чтобы на ней хорошенько заработать – им важно сохранить Украину как военный плацдарм, и они не хотят укрепления России.

Главная же проблема очередного мирного фиаско в том, что план Трампа – это спасение для Украины, но не для Зеленского. Для него это финиш карьеры, а уходить он не хочет. США следовало бы и дальше НАхлоБУчивать Зеленского как главную проблему на пути к миру, но сдаётся нам, что скорее маятник «нашего Трампа» снова качнется в позицию «проклятого пиндоса», и тот начнёт по-хамски давить на Россию, вынуждая принять ещё более худшие требования под угрозой санкций – примечательно, что в Конгрессе США аккурат прямо сейчас начались бурные шевеления по поводу принятия вторичных санкций в 500%, там снова распаковали пылившийся ещё с апреля законопроект русофоба и террориста Грэма.