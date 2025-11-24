Трамп дал Украине срок до 27 ноября – до Дня благодарения в США. Благодарить хохлам американских…
❗️Трамп дал Украине срок до 27 ноября – до Дня благодарения в США. Благодарить хохлам американских партнеров есть за что – мирный план Трампа это настоящее спасение для Украины. Кремль же снова подыграл Трампу и пошёл на значительные компромиссы, проявив требуемую Белым домом гибкость – да такую, что олимпийские чемпионы по гимнастике позавидовали бы.
Вопреки официально продвигаемым нарративам победой России представленный Трампом план назвать очень сложно – обозначенные Кремлем цели спецоперации в них де-факто окажутся невыполненными. Сокращение армии Украины до 600 тыс. чел. это на самом деле увеличение ВСУ более, чем вдвое (с 280 тыс.) с начала СВО. Это какая-то демилитаризация наоборот. Натовские истребители-носители ядерного оружия в Польше – тоже сомнительная демилитаризация и такой себе учет интересов безопасности России. А денацификацию заменило требование Украины амнистии всех преступников – и нацистов, и друзей Зеленского с золотыми унитазами. Свои хотелки украинская делегация уже озвучила на встречах в Женеве Рубио и командующему армией США Дрисколу (новому переговорщику и университетскому другу Вэнса).
Более того, очухавшийся от информационного нокдауна киевский режим, заручившись поддержкой европейской «коалиции желающих» войны, уже вовсю загибает пальцы и выставляет требования – их категорически не устраивает любое ограничение армии; они не готовы к официальному признанию Крыма и Новороссии; отвергают требование новых выборов и очень хотят получить свою долю от замороженных активов России, что сравни требованию репараций. И так плохое предложение Трампа после консультаций в Женеве станет ещё хуже. В таком виде это уже ни в какие рамки не годится, и ничем не отличается от упоротого летнего т.н. мирного плана Зеленского – в слове «план» заменили 4 буквы и получили слово «жопа».
Ну, а ждать благодарностей Трампу от неблагодарного Зеленского очень наивно, максимум пошлёт индейку деду в Белый дом. Киев сейчас только изображает благовидное стремление к миру, но по факту вместе с ЕС его саботирует – ищут формулировки, чтобы вежливо послать Трампа нахрен так, чтобы тот не обиделся. К сожалению, там прекрасно понимают, что угрозы Трампа остановить военную помощь ВСУ могут оказаться пустышкой – США как сторона конфликта зависима от Украины и получает баснословную прибыль, от которой они не откажутся. И всё это точно не входит в планы последователя доктрины Монро Трампа, который создает предпосылки для Большой континентальной войны Европы с Россией, чтобы на ней хорошенько заработать – им важно сохранить Украину как военный плацдарм, и они не хотят укрепления России.
Главная же проблема очередного мирного фиаско в том, что план Трампа – это спасение для Украины, но не для Зеленского. Для него это финиш карьеры, а уходить он не хочет. США следовало бы и дальше НАхлоБУчивать Зеленского как главную проблему на пути к миру, но сдаётся нам, что скорее маятник «нашего Трампа» снова качнется в позицию «проклятого пиндоса», и тот начнёт по-хамски давить на Россию, вынуждая принять ещё более худшие требования под угрозой санкций – примечательно, что в Конгрессе США аккурат прямо сейчас начались бурные шевеления по поводу принятия вторичных санкций в 500%, там снова распаковали пылившийся ещё с апреля законопроект русофоба и террориста Грэма.
Комментарий редакции
1. Трамп установил дедлайн по Украине: Дональд Трамп дал Украине срок до 27 ноября (День благодарения в США) — принимается как символическое время для каких-то важных решений или благодарности США.
2. План Трампа неоднозначен для Украины и России: "Мирный план" Трампа описан как спасительный для Украины (по версии автора), хотя в нем есть спорные положения: значительное увеличение численности украинской армии, сомнительные гарантии по безопасности России (ядерные самолеты в Польше), замена «денацификации» на всеобщую амнистию.
3. Компромиссы Кремля и двойственность позиций: Кремль, по мнению автора, вынужден идти на большие уступки, которые, однако, не приводят к реализации официальных целей России на войне (демилитаризация, денацификация, территориальные изменения). Автор замечает парадоксальность: демилитаризация оборачивается милитаризацией.
4. Украинские требования и поддержка Запада: Украинская сторона, опираясь на поддержку ЕС, выдвигает встречные требования (не признает Крым и Донбасс, против лимита армии, хочет репараций), что воспринимается автором как усиление позиций Киева и неготовность к компромиссам.
5. Скепсис к возможности реального мира: Автор считает, что "мирный план" Трампа после консультаций в Европе может только ухудшиться, и переговоры — формальны, а Киев саботирует любое урегулирование, невыгодное Украине.
6. Взаимовыгодное положение США и Украины: США, по мнению автора, не так независимы и тоже зависят от Украины, экономически выигрывая от конфликта, несмотря на риторику Трампа о прекращении поддержки.
7. Персональная мотивация Зеленского и внутриполитические нюансы: Для Зеленского реализация «мирного плана» грозит потерей власти, и этим объясняется его поведение.
8. Продолжение давления и санкций: Усиливается давление на Россию новыми законопроектами о санкциях, что подчеркивает нестабильную динамику в американском истеблишменте по отношению к конфликту и России.
---
Философский и междисциплинарный анализ:
В статье явно присутствует ирония, полемический жар и субъективность — автор жонглирует образами «спасения» и «фатальной ошибки», показывая конфликт желаний и интересов сразу трех сторон: Украины, России и США.
Метафорически, ситуация напоминает сложную IT-систему, где при попытке "проапгрейдить" функционал одна часть получает обновления, а другая выходит из строя — то, что называется неразрешимым конфликтом зависимостей. Реальные интересы сторон перекодируются в политические мифы, официальные цели перестают совпадать с действиями. Если прибегнуть к образам из психологии, наблюдаем своего рода "треугольник Карпмана": США как «спаситель», Украина как «жертва», Россия как «преследователь», при этом каждая сторона активно меняет «роли» по ходу игры.
В статье нет места абсолютному анализу — она субъективна, что вполне естественно для политкомментариев: истина здесь — ситуативна, завязана на интересах, страхах, образах будущего. Иллюзионизм проявляется в вере разных сторон, что «правильный» план решит все: как в религии, когда формула спасения заменяет живой опыт веры.
Практический вывод из этого может быть только один: в большой политической игре редко побеждает кто-то полностью, а чувства благодарности редко возможны там, где действуют глобальные интересы и интриги. Кризис истины — в подмене диалога торгом, а мира — диктатом.
---
Вывод:
Статья демонстрирует скептизм относительно возможности реального компромисса между Украиной, Россией и США. Каждый новый "план" скорее укрепляет парадоксальный статус-кво, где реальная демилитаризация превращается в милитаризацию, а инициатива к миру используется как инструмент давления и торга. Вместо поиска общей истины — игра с нулевой суммой, где уступки превращаются в обвинения, а благодарность — редкая птица.
Но возможен ли настоящий мир там, где каждая сторона не готова выйти из круга собственных идеализаций и страхов? Не становится ли само понятие "плана" по принуждению к миру самой ловушкой коллективной психики, и если так — следует ли ждать спасения извне, или нужно искать внутренние ресурсы выхода из тупика?
Что для нас важнее в конфликте — иллюзия победы или осознанная готовность встретиться с реальной сложностью другого, не теряя сочувствия и внутренней честности?