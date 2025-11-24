Скотт Риттер | ФАНТАЗИИ БЕЛОГО ДОМА: Почему Путин не примет «мирный план» США
В студии Максима Невенчанного — Скотт Риттер, американский военный аналитик и бывший разведчик. Это разговор без дипломатии: о тотальной коррупции, связывающей украинскую верхушку с западными элитами, и о том, почему скандал с Эпштейном — это лишь верхушка айсберга. Риттер дает трагический прогноз для Владимира Зеленского: его ждет либо арест по запросу Трампа, либо физическое устранение по сценарию президента Южного Вьетнама (или самого Эпштейна), чтобы скрыть следы хищения 100 миллиардов долларов.
00:00 Введение: Максим Невенчанный и Скотт Риттер
02:05 Инициативы Кирилла Дмитриева: тоннель и космос
06:45 Русофобия и команда Дональда Трампа
16:25 Венесуэла, нефть и санкции
27:14 Центральная Азия и стратегия США
32:25 Великобритания и информационная война
54:07 Тайвань: Япония против Китая
01:04:09 Границы и цели России на Украине
Комментарий редакции
1. Связи между скандалами в США и на Украине
Скотт Риттер отмечает, что коррупционные скандалы в Украине и скандал с Эпштейном (с упоминанием Трампа) являются самостоятельными явлениями, совпавшими по времени, но не связанными причинно-следственно. Их объединяет лишь медийный эффект и политическая необходимость для Трампа балансировать между несколькими кризисами одновременно.
2. Коррупция как системная основа современной Украины
Риттер подчеркивает, что коррупция пронизывает украинское государство с самого начала его независимости, и это хорошо известно западным элитам. Создание антикоррупционных структур (НАБУ) было попыткой США контролировать масштаб коррупции и снизить связанные с ней политические издержки внутри самой Америки.
3. Роль Запада и круговая коррупционная порука
Высокопоставленные западные политики, по мнению Риттера, вовлечены в коррупционные схемы, либо прямо (через откаты и схемы), либо косвенно (через трудоустройство родственников и сомнительные финансовые потоки). Допустить, что Запад не знал об уровне коррупции в Украине, на его взгляд, наивно.
4. Украина как "прокси" и жертва геополитической игры
США и НАТО, руководствуясь антироссийской политикой, используют Украину как средство давления на Россию и сохранения своей архитектуры безопасности. При этом судьба украинцев, гуманитарные аспекты и этические вопросы мало заботят западных чиновников.
5. Антисемитизм, табу и структура влияния
Поднимается деликатная тема роли этнических групп в управлении Украиной. Риттер отмечает, что любые вопросы, затрагивающие национальность или религию чиновников, будут тут же заблокированы как "антисемитские", и медиаструктуры в США не позволят им быть обсуждаемыми.
6. Американское общественное мнение и медийная манипуляция
Американское большинство дезинформировано о ситуации на Украине. Любые негативные факты, связанные с коррупцией или бесчеловечностью, рутинно оправдываются пропагандой: "Это всё из-за России". Большинство предпочитает упрощенные объяснения и не желает глубоко разбираться.
7. Судьба Зеленского и системы
Риттер пессимистичен относительно будущего Зеленского, полагая, что система, которую он породил и возглавил, как только поток денег иссякнет, отвернется от него — возможно, даже с риском для его жизни, чтобы он не стал свидетелем и источником компромата.
8. Перспективы "мирных планов" США
Анонсы из Белого дома о скором мирном соглашении Риттер называет фантазией, не соответствующей российским условиям и не отражающей реального баланса интересов. Окончательное решение, по его мнению, принимается в Кремле, а не в Вашингтоне.
---
Аналитические выводы и философские размышления:
В этом диалоге раскрывается механика большой политики — коррумпированность, взаимозависимость и манипулятивные медийные стратегии, где мотивы идеализма (свобода, демократия) служат ширмой для практичных интересов элит. Замечателен акцент на иллюзорности объяснений, удобных для массового сознания: виновного всегда находят "снаружи" (Россия), внутренние проблемы не анализируются, а сложные вопросы вытесняются из поля обсуждения табуированными темами.
Можно провести аналогию с психологией массового сознания: так же, как индивидуум защищается вытеснением и проекцией, так и целые народы игнорируют болезненное знание о себе, перекладывая ответственность. Это свойственно не только США; любая система самооправдывается ради поддержания когнитивного и эмоционального комфорта.
Интересно, что коррупция здесь изображена не просто как "порок", а как структурная реальность мировой политики; взаимный "обмен услугами" между элитами — словно игра с нулями в финансовом "интерфейсе" глобального капитала. Это напоминает работу распределенных сетей или блокчейна, только вместо прозрачности обратный эффект — сеть сокрытия, где истинные связи запутаны, а уход от ответственности обеспечен круговой порукой.
С другой стороны, звучит осторожная мысль: нет однозначного зла или добра — мотивы сложны, люди в системе тоже неоднородны. Даже "ценности" часто служат инструментами — либо для консолидации общества, либо для самооправдания.
В плане осознанности вывод может быть примерно таков: пытаться искать простые ответы на сложные вопросы — всегда риск попасть в ловушку иллюзий и медийных манипуляций. Истина многослойна, и любая ее "версия" ситуативна, соотнесена с контекстом, интересами и уровнем информированности субъекта.
Открытый вопрос для размышления:
Где проходит грань между необходимостью национального и личного самооправдания (ради поддержания внутреннего порядка и идентичности) и готовностью встретиться с неудобной правдой — даже если она ставит под сомнение основание привычного мира? И можем ли мы отличить честный поиск истины от игры в самообман, если сами являемся частью структуры, в которой живем?