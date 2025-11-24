“Победа — в единстве!” Е.Ю.Спицын, С.П.Обухов и Г.В.Фёдоров на канале Красная линия “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 5 ноября 2025 г.
Государственный праздник, День народного единства отмечали вчера в России. Много лет социологи и журналисты пытаются выяснить: что граждане знают об этом празднике и сколько людей могут хотя бы вспомнить, как он называется. Около половины граждан всё ещё путаются: то ли это День Конституции, то ли годовщина Великого Октября, то ли День Казанской иконы Божьей матери. Что же не так в России с народным единством? В этом разбираются эксперты «Точки зрения».
Комментарий редакции
1. День народного единства — искусственная замена и не укоренился.
В обсуждении подчеркивается, что праздник 4 ноября не стал по-настоящему народным и часто воспринимается как бюрократический симулякр. Его цель — заменить 7 ноября (годовщина Октябрьской революции), что многими воспринимается как попытка стереть советское прошлое, не предложив взамен содержательного символа. Историческую подоплеку праздника и саму дата отмечают как не совсем соответствующую действительным событиям; выбор даты был обусловлен скорейшим политическим компромиссом, чем реальной исторической потребностью.
2. Общество расколото глубокими противоречиями.
Несмотря на риторику о единстве, российское общество внутри глубоко неоднородно: различия пролегают по линии социально-экономического расслоения, регионов, доступа к благам, уровня жизни (крупные города vs. периферия), а также национальных и религиозных различий. Богатство элиты растет, увеличивается число миллиардеров даже на фоне военных действий — это вызывает отторжение и усугубляет недоверие между простыми гражданами и властью, а также между богатыми и бедными.
3. Социальное единство советского типа утрачено, а новые механизмы не работают.
Эксперты вспоминают, что в советское время ощущение единства во многом базировалось на преобладании социальной справедливости, коллективных ценностях и сравнительной экономической уравненности. Сейчас же политика "разделяй и властвуй" проявляется в навязывании новых объектов для общественного разделения — будь то миграционные вопросы, искусственно подогреваемые религиозные или национальные конфликты, отвлекающие инфоповоды.
4. Религиозность — новый разделяющий фактор.
В советское время религиозный фактор был слабо выражен или даже подавлен; сегодня он стал источником потенциальных конфликтов, особенно с учетом наличия «воинствующих» религиозных течений. Это подчеркивает опасность перехода социальных споров в плоскость религиозной нетерпимости — как показывает мировая и российская история, религиозные войны бывают еще разрушительнее классовых конфликтов.
5. Власть боится подлинного самоорганизующегося единства.
Реальное объединение граждан вне контроля государства вызывает у власти тревогу; любые попытки самоорганизации быстро пресекаются под разными предлогами (например, несанкционированные митинги). Власти выгодно поддерживать только то единство, которое находится под их контролем и направлено на внешнего (воображаемого или реального) врага.
6. Публичная патриотическая риторика часто не совпадает с реальными интересами элит.
Выражается мнение, что верхний слой общества готов быстро менять риторику в зависимости от политической конъюнктуры, поддерживая только те ценности, которые обслуживают их интересы и положение. Их «туннельная дипломатия» с Западом, скрытая от общего взора, свидетельствует о разнице между декларируемыми целями и реальной мотивацией.
7. Запрос на социальную справедливость и социализм.
По данным социальных опросов, доминирующее настроение в обществе — желание социальной справедливости, возврата элементов социализма, которые ассоциируются с устойчивым коллективизмом, равенством и гарантиями. Капиталистический курс воспринимается как источник неравенства и социальной фрустрации.
8. Критика культурной политики и подмен смысла.
Обсуждается провал «идеологизации» на примере фильма «Хроники русской революции» — вместо анализа и попытки честно показать историческую сложность, появляются поверхностные и даже пародийные интерпретации, вызывающие отторжение у людей с разными взглядами. Это символизирует попытку навязать новую символическую историю без опоры на реальные человеческие смыслы.
9. Единство нельзя навязать сверху, оно вызревает снизу — через опыт и общее дело.
Истинное единство возникает тогда, когда есть интегральные смыслы и честное соответствие между потребностями общества и ценностями, навязываемыми государством. Пока этого нет, пока глубинные противоречия скрываются заглушающим шумом "общей риторики", подлинного народного единства — не достичь.
---
Вывод
В этой беседе затрагивается фундаментальная дилемма: можно ли создать единство там, где раскол и неравенство стали институциональной нормой? Спикеры сходятся на том, что единство нельзя навязать сверху с помощью деклараций или праздников — оно формируется через реальный опыт и справедливость, осознанное участие людей в общем деле. Власть, считая себя архитектором общественного единства, на деле часто способствует разделению, манипулируя страхами и расколами, чтобы сохранить статус-кво.
Прагматический вывод, возможно, даже банален: без изменения глубинных экономических и социальных отношений любые «праздники единства» останутся пустыми ритуалами или даже инструментами дальнейшего разделения.
Вместе с тем, сама идея единства — всегда относительна и ситуативна. Как в психологии есть разница между подлинной интеграцией личности и внешней конформностью, так и в обществе различие между принятым единством и искусственным согласием зачастую принципиально.
Возможно, стоит задуматься, что важнее для будущего: ждать указаний сверху или искать новые формы самоорганизации и солидарности на местах, пусть даже малых и неявных? Может ли общество, где доминирующим чувством остается недоверие к элитам и острое ощущение несправедливости, вообще быть "единым" — или подлинное единство всегда рождается только через преодоление боли и честный диалог друг с другом? Какой должна быть «точка сборки» для единства в обществе, которое само в себе несет память травмы и опыт раскола?