Государственный праздник, День народного единства отмечали вчера в России. Много лет социологи и журналисты пытаются выяснить: что граждане знают об этом празднике и сколько людей могут хотя бы вспомнить, как он называется. Около половины граждан всё ещё путаются: то ли это День Конституции, то ли годовщина Великого Октября, то ли День Казанской иконы Божьей матери. Что же не так в России с народным единством? В этом разбираются эксперты «Точки зрения».

