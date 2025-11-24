Кружок диалектики (2025–2026). 02. «Понятие». М. В. Попов.
28 октября 2025 года состоялось второе в 2025–2026 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме «Понятие». Следующее занятие по теме «Суждение» пройдет 11 ноября.
Книга Попов М. В., Мазур О. А. Материалистическое преобразование диалектики Гегеля: https://vk.com/wall175653499_2615
Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyG
Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы
1. Значение диалектики и исторический контекст:
Беседа начинается с акцента на жизненной необходимости овладения диалектическим методом, как условия способного противостоять лжи и реакции. Следуя Ленину, Попов утверждает, что без диалектики невозможно вести эффективную борьбу за общественный прогресс. В примере из современной истории подчеркивается актуальность борьбы — на примере разработки Трудового кодекса — и значимость наследия практиков-материалистов для сохранения памяти и реального влияния на общественные процессы.
2. Диалектика не абстракция, а живой метод:
Автор подчеркивает, что диалектика — не изолированная философская система, а инструмент осмысления и изменения мира, фундамент как для теории, так и для практики рабочего движения. Пример из жизни (борьба за коллективные договоры, роли товарищей) служит мостом между «высокой теорией» и реальными историческими процессами.
3. Понятие у Гегеля — единство бытия и сущности:
Попов подробно разъясняет, что, согласно Гегелю, понятие выступает как единство бытия (конкретного наличного мира) и сущности (глубинной структуры/закона этого мира). Без осмысления «двойственности» всякое познание остается поверхностным и неустойчивым.
Понятие, тем самым, не принадлежит только к субъективной сфере мышления; оно есть и в объективной действительности, и в человеческой голове. Аналогия с матрёшкой: новое понятие включает в себя предшествующее знание и содержание, но на новом уровне системности.
4. Объективность и субъективность:
Весь анализ строится на движении от объективного (внешнего) к субъективному (осмысленному, внутреннему) и обратно. Понятие рождается из жизни, из материального развития, а затем становится инструментом преобразования самой жизни — воплотив единство мышления и реальности.
5. Принцип отрицания (отрицания-отрицания) как механизм развития:
Отдельное внимание уделено диалектическому закону: развитие — это процесс постоянного отрицания (преодоления) предыдущего состояния, отказа от устаревших форм ради новых, более совершенных. Спортивная аналогия с рекордсменом и чемпионом: рекордсмен не столько «отрицает других», сколько сам постоянно обновляет (и преодолевает) самого себя.
6. Научность как объективность содержания:
Знание, наука, если она объективна по содержанию, интегрирует в себе субъективную форму (личное освоение) и объективное содержание (отражение действительности). Только при сочетании этих двух сторон появляется настоящее познание — не оторванное от бытия, но и не сведённое исключительно к вещам.
7. Практическое направление диалектики:
Вся жизнь есть борьба — не только в смысле социальных конфликтов, но и как личный процесс развития, обновления, познания. Упор на практических задачах (организация коллективных действий, создание и защита трудовых прав) как продолжение теоретического исследования.
---
Выводы и философские акценты
В данной беседе М. В. Попов наглядно демонстрирует, как диалектика — и в частности гегелевское понятие — обретает практический смысл в исторических, социальных и даже психологических трансформациях. Принятие понятия как единства бытия и сущности позволяет не поверхностно воспринимать явления, а стремиться к их внутреннему пониманию, улавливать ту глубину, где внешнее и внутреннее соединяются.
Само понятие, с материалистической точки зрения, не является чем-то оторванным от реальности — оно выступает не просто как «мысленный ярлык», но как отражение и продукт исторического, природного и социального развития. Это роднит философские построения с опытной наукой и даже технологиями: как компьютер воплощает единство принципа (сущности) и конкретной реализации (бытия), так и любое понятие должно иметь как внутреннюю структуру, так и реальное воплощение.
Постоянный мотив борьбы — не только внешней, но и внутренней, не только за общественный прогресс, но и против собственных заблуждений или устарелых форм знания — раскрывает динамический характер истины: истина не фиксирована раз и навсегда, а добывается в процессе, через отрицание и утверждение нового.
Любопытна аналогия с развитием науки, техники, социальной жизни: всё прогрессирует благодаря способности видеть и снимать противоречия, проходить через отрицание устаревших форм и утверждать новые, более жизнеспособные.
Диалектический метод оказывается в таком взгляде не только инструментом революционной теории или философской спекуляции, но и педагогической практикой, способом личностного роста — переходом на новые этажи познания, образно говоря, от бытия и сущности к понятию.
---
Открытый вопрос
Можно ли научиться удерживать в реальных жизненных ситуациях это единство бытия и сущности — не поддаваясь иллюзиям поверхностного восприятия, но и не отрываясь в абстракции, — чтобы каждый шаг, каждое понятие и действие становились всё более осознанными, соединяя в себе субъективное стремление и объективную правду момента? Каковы практические пути такой гармонии между внутренним и внешним, между мыслью и делом?