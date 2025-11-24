Как и по чьему заказу женщины стали штрейкбрехерами
Статистика рождаемости в России недавно была засекречена и перешла в статус «фронта». Антидемографические субкультуры «оттягивают» народную энергию. Государство начинает замещать мужчину в семье, становясь «коллективным мужем». Демографический фронт ещё более кровавый, чем на СВО. Аборты – это целая «нерождённая Россия». Горододеревня – не утопия. Об этом и многом другом в студии «День ТВ» рассказал Сергей Чесноков, кандидат исторических наук, руководитель проекта «Демографическая платформа.рф». Ведущая – Мария Дубинская.
Комментарий редакции
1. Демографический кризис как проблема культуры и ценностей.
Лектор связывает падение рождаемости не только с экономическими трудностями или последствиями войн, но прежде всего с изменением культурных установок и ценностей общества. Российская демографическая проблема, по его мнению, во многом объясняется заимствованием западных субкультур (разводы, аборты, ориентация на индивидуализм), которые начали доминировать особенно с 1990-х годов.
2. Роль семьи, сообщества и традиционных структур.
Отмечается, что изначально функции поддержки и воспроизводства брали на себя крепкие семьи, род, общины. Сегодня эта система нарушена, и государство вынуждено решать точечные кризисы через соцполитику и здравоохранение, вместо стратегической работы с ценностями и среды, поддерживающей семьи.
3. Критика западной модели социальной организации и потребления.
Западная модель, по мнению лектора, разрушает институт семьи через вовлечение женщин в экономику (развивая потребительство и снижая рождаемость), а семейные ценности подменяются экономическим прагматизмом, культом индивидуального успеха и "жизни для себя". Эта трансформация выгодна капиталу, но приводит к социальной атомизации и демографическим потерям.
4. Влияние городской среды и архитектуры.
Урбанизация, многоэтажное жилье и плотность мегаполисов не способствуют многодетности: в городах нет пространства и условий для воспитания нескольких детей, тогда как жизнь на земле, в малых городах и поселках — традиционно более демографически плодотворная.
5. Демографическая политика и инициатива "Демографическая Платформа".
Проект собирает лучшие практики поддержки рождаемости и пытается внедрять их с учетом региональных особенностей. Подчеркивается необходимость комплексного мониторинга, разработки индивидуальных стратегий для каждого региона, поддержки мотивационных и ценностных сообществ, а не только материальных стимулов.
6. Критика текущих мер: "культура кризиса".
Акцент государства на борьбе с кризисными явлениями (работа соцполитики и здравоохранения) не воспроизводит здоровую среду, а лишь латает последствия. Основная поддержка уходит на лечение и точечную помощь, а не на формирование крепких оснований для рождения и воспитания детей.
7. Проблема абортов и "демографического фронта".
Потери от абортов сравниваются с потерями на войне: на этом "невидимом фронте" гибнет больше людей, чем во всех военных конфликтах. Решение задачи автор видит в просветительской работе, законодательной защите жизни до рождения, развитии перинатальной медицины, а также в поддержке женщин и семей на этапе планирования и воспитания детей.
8. Гендерная и экономическая составляющая.
Крепкая многодетная семья невозможна без сильной позиции мужчины и его экономической устойчивости. Разрушение крестьянского хозяйства, перевод женщин на рынок труда — исторические инструменты для увеличения потребления и втягивания страны в мировую экономику, но они же ослабили институт семьи.
9. Социальная стратификация и разные "России".
Обсуждается модель четырех "Россий" (по Зубаревич): мегаполис, индустриальные города, постсоветское село, традиционное село. Самые высокие демографические показатели сегодня — в традиционном сельском обществе, а кризис рождаемости — в мегаполисах.
10. Необходимость общественно-государственного "народопровода".
Необходимо создать систему перевода задач государства на язык смысла и ценностей для граждан. Это предполагает не только материальные меры, но и целенаправленную работу по ревитализации ценностей семьи, формированию поддерживающего сообщества и инфраструктуры.
Вывод и ключевые практические рекомендации:
- Демография — не только статистика, а зеркало культурных, духовных и инфраструктурных аспектов общества. Смена установок и субкультур, переход к более индивидуалистической, потребительской модели жизни навязывает кризисы семейности и деторождения.
- Попытки решить демографические трудности через выплаты, соцпособия и медицинское вмешательство — меры лишь временного реагирования. Необходимо формировать атмосферу, в которой дети, семья и взаимовыручка вновь станут желанными и ценными.
- Подлинная поддержка рождаемости включает не только материальные, но и смысловые, ценностные меры, развитие региональных особенностей, малой этажности, инфраструктуры, публичного почета родительства и, что, возможно, самое важное — возрождение сильных мужских и семейных ролей.
- Опыт показывает, что во многом демографическую ситуацию определяет не экономика, а культурные паттерны, отношение к семье, родителям и детям.
- Решение требует долгосрочной стратегии: защиты жизни до рождения, медицинской профилактики, поддержки репатриантов, работы с бизнесом, развития региональных моделей, и создания ценностного, а не только экономического общества.
Открытый вопрос для размышления:
Может ли современное, технологически развитое общество, погруженное в потребление и ускорение, восстановить и гармонично сочетать древние культы семейности и общинной поддержки с индивидуальной свободой и благосостоянием? И где та граница между личной ответственностью и коллективной заботой, при которой новая культура рождаемости не будет насилием над индивидуумом, а станет сознательным и желанным выбором будущих поколений?