Сделка? А оно нам надо?
Сделка? А оно нам надо?
Один из главных вопросов по очередному варианту «сделки» по т.н. Украине — а выгодна ли вообще России заморозка и нужно ли ее в принципе рассматривать в свете того, чем закончились Стамбульские переговоры в 2022 году?
Если говорить про здесь и сейчас — нет, невыгодна. Сегодня ВС РФ успешно наступают на нескольких участках, и остановка по текущей линии означает упустить возможность занять больше территорий и усугубить проблемы т.н. Украины.
Однако наступать вечно не получится, поскольку потенциал ограничен как минимум с точки зрения людских ресурсов. На вторую мобилизацию не идут по совокупности объективных причин, да и вопрос увольнения мобилизованных три года назад актуальности не потерял.
❗️Поэтому предположим, что позиция будет сводиться к «идём вперед, пока можем». Это косвенно подтверждают слова Владимира Путина о том, что Россия готова к переговорам, но нынешняя динамика продвижения ее тоже устраивает.
Ситуация отражает тезисы, которые мы постоянно повторяем почти год: исход будут формировать не дипломатические запросы главных сторон, а «реалии на земле» и возможности продолжать боевые действия.
Так что степень выгоды прямо сейчас определяет русский солдат. И чем более рационально использовать располагаемые в данный момент ресурсы, тем выше она будет.
Россия #США #Украина
✉ VK | ✉ RuTube | ✉ ОК | ✉ Дзен
Комментарий редакции
1. Актуальность сделки для России сомнительна:
Россия находится в наступательной фазе, и заморозка конфликта сейчас может означать упущение возможности занять больше территорий и осложнить ситуацию для Украины.
2. Наступление не может продолжаться бесконечно:
Исключены вторая волна мобилизации и есть нерешённый вопрос с увольнением мобилизованных, что указывает на ограниченность людских ресурсов.
3. Действия определяют возможности, а не дипломатия:
Реальный исход ситуации определяется не столько переговорной повесткой, сколько ситуацией на поле боя и способностью сторон продолжать боевые действия.
4. Рациональное использование ресурсов — основа выгоды:
В текущей ситуации степень выгодности определяется эффективным применением имеющихся сил и средств.
5. Позиция руководства РФ:
Официально Россия готова к переговорам, но нынешнее продвижение её устраивает, о чём говорил Владимир Путин.
Вывод:
В статье акцент делается на том, что обсуждение заморозки конфликта для России сейчас не представляется выгодным стратегически. Краткосрочные успехи делают продолжение наступления предпочтительным, однако долгосрочные проблемы — главная из которых ограниченность ресурсов — всё равно требуют учёта. Принимая решения, России следует исходить из реальных возможностей, а не из абстрактных переговорных схем.
Всё это подчёркивает глубокую неоднозначность ситуации, когда прагматика поля боя перевешивает дипломатическую риторику. Настоящей “мерой истины” становится не политическая воля, а ресурс и мотивация “русского солдата” — показатель удивительно материальный и, одновременно, зависящий от внутренних, индивидуальных факторов.
Рефлексия:
Этот анализ наводит на вечный вопрос: насколько далеко можно идти, полагаясь лишь на текущий успех и ограниченный ресурс, и как удержать баланс между моментальной выгодой и долгосрочной устойчивостью? Не является ли заморозка, которую сейчас считают невыгодной, потенциальной точкой для передышки, осмысления, переоценки целей и последствий — как для государства, так и для конкретных людей, вовлечённых в конфликт? Может ли истинная выгода быть измерена только в количественных показателях прироста территории, или стоит задуматься о качестве жизни и будущем обеих сторон?
Открытый вопрос:
Что в долгосрочной перспективе определяет истинную ценность и смысл — мгновенная победа во имя стратегических интересов, или осмысленный, пусть даже вынужденный, компромисс ради будущего, в котором истина перестаёт быть заложником текущей “динамики”. Где пролегает грань между прагматизмом и мудростью в принятии подобных решений?