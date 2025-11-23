Сделка? А оно нам надо?

Один из главных вопросов по очередному варианту «сделки» по т.н. Украине — а выгодна ли вообще России заморозка и нужно ли ее в принципе рассматривать в свете того, чем закончились Стамбульские переговоры в 2022 году?

Если говорить про здесь и сейчас — нет, невыгодна. Сегодня ВС РФ успешно наступают на нескольких участках, и остановка по текущей линии означает упустить возможность занять больше территорий и усугубить проблемы т.н. Украины.

Однако наступать вечно не получится, поскольку потенциал ограничен как минимум с точки зрения людских ресурсов. На вторую мобилизацию не идут по совокупности объективных причин, да и вопрос увольнения мобилизованных три года назад актуальности не потерял.

❗️Поэтому предположим, что позиция будет сводиться к «идём вперед, пока можем». Это косвенно подтверждают слова Владимира Путина о том, что Россия готова к переговорам, но нынешняя динамика продвижения ее тоже устраивает.

Ситуация отражает тезисы, которые мы постоянно повторяем почти год: исход будут формировать не дипломатические запросы главных сторон, а «реалии на земле» и возможности продолжать боевые действия.

Так что степень выгоды прямо сейчас определяет русский солдат. И чем более рационально использовать располагаемые в данный момент ресурсы, тем выше она будет.

