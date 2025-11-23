Главная » Видео, Творчество

Русская акустическая гитара

Переслано от: Народное Славянское радио

Евгений Ермаков.
Как музыкальный инструмент Русская семиструнная гитара появилась в 18-м столетии, и за последние три века стала настоящим народным инструментом, предоставляющим широкие исполнительские возможности.

Что нового появилось в конструкции Русской акустической гитары сегодня, расскажет Евгений Ермаков — предприниматель, музыкальный мастер.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Личный путь мастера
– Автор (гость) по образованию авиационный конструктор, ставший мастером по изготовлению гитар.
– Его профессиональное становление было мало предсказуемым, началось в армии с первой самодельной гитары.

2. Особенность акустической гитары
– Акустическая гитара обладает уникальной способностью передавать человеческие чувства, что, по мнению мастера, не под силу даже самой совершенной электронике.
– Каждая гитара имеет «лицо», свой характер, как человек.

3. Индивидуальный подход к музыканту
– Все инструменты мастер строит под конкретного музыканта, тщательно учитывает его «звучание тела».
– При создании инструмента использует не только свой слух, но и инженерные методы анализа звучания (амплитудно-частотные характеристики и др.).

4. Русская традиция и историзм
– Мастер хранит уважение к русской гитарной традиции, реставрирует редкие исторические инструменты.
– Ссылается на редкие коллекционные гитары, советских и российских музыкантов и композиторов, для которых его инструменты стали важными.

5. Значение национального почерка
– Подчеркивается задача — создание особого «русского звучания» гитары, развитие собственного направления, не копирующего западные образцы.
– Российская гитарная культура осталась в тени из-за доминирования испанских и китайских производителей, но имеет большой потенциал.

6. Инженерная строгость и инновации
– Мастер детально контролирует материалы изготовления (отбор древесины — ель, кедр, канопля, лен, маренный дуб).
– Использует приёмы из авиационной промышленности и современные лабораторные методы (например, спектрометрию старого дуба).

7. Роль сообществ и передачи знаний
– Остро ощущает нехватку профессионального российского сообщества гитарных мастеров.
– Планирует создание ассоциации или гильдии и формирует свою книгу «Гитаром», чтобы знания не исчезли.

8. Популяризация и развитие
– Важно формировать у подрастающего поколения интерес к гитаре, а не только к фортепиано, через доступные инструменты (например, фабрика «Аккорд» с 100-летней историей).
– Поддерживает участие России в международных форумах и фестивалях для популяризации российского гитаростроения.

9. Философия мастерства
– Каждый инструмент — продолжение музыканта.
– Совершенству (в мастерстве и материале) нет предела, но важно сохранять человечность, базовое добро и желание делиться опытом.

---

Выводы с философским акцентом


В данном интервью, помимо размышлений о ремесле, кристаллизуется более глубокая идея: творческий путь всегда индивидуален, и даже случайный поворот судьбы может стать началом целой традиции, если за ним стоит искренний интерес и трудолюбие. Мастер подчеркивает, что инструмент, как и человек, уникален, и его задача — раскрыть эту индивидуальность, подчеркнув через призму научного подхода и личной интуиции.

Переплетение инженерного мышления, акустических экспериментов и уважения к истории выделяет этот опыт как пример синтеза разума и ремесла, традиции и инновации. Тут просматривается важная параллель между развитием личности и формированием инструмента: нужен баланс между формой и содержанием, расчетом и вдохновением, чужим опытом и своими открытиями.

Любопытно, что мастер возвращается к теме субъективности стандарта: даже сложные методы анализа звука остаются лишь инструментом, а не окончательной истиной о звучании — последнее слово остается за музыкантом.

В этой беседе чувствуется искреннее желание создавать, передавать и продолжать традицию, не утратив свежести взгляда. Это напоминает о том, что поиск и создание — неотъемлемая часть человеческой природы, а подлинная ценность — в живом опыте, в умении слушать, быть наставником и одновременно учеником своего дела.

Открытый вопрос:
Если каждый инструмент, как утверждает мастер, является продолжением души музыканта, можно ли считать, что звук каждого из нас — уникален и неповторим и в «оркестре» культуры? Или возможно найти резонанс — общее звучание, не теряя собственной индивидуальности? Где пролегает грань между личной истиной и общей гармонией — и как ее услышать в современной жизни?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/d908684f3f46d0a742b4295a8157ae64/
