Отсутствие защиты прав добросовестного приобретателя в нашей стране начинает превращаться из досадной правовой коллизии в полноценную угрозу самого существования права собственности и экономическим отношениям в-целом.

Если до недавнего времени жертвами «обманутых пенсионерок» становились покупатели недвижимости, то теперь эта схема начинает распространяться и на другое имущество.

По информации некоторых телеграмм-каналов, схема с возвратом имущества после продажи по причине, якобы, воздействия мошенников, начала работать и в отношении автомобилей.

Если судебную практику с недвижимостью можно как-то попытаться объяснить спецификой самого объекта имущества, социальной значимости и т. д. (Хотя и это все очень спорно), то возврат автомобиля после продажи и отсутствие возврата денежных средств за него, рушит договорные отношения в самом их основании, как и существование права собственности в-целом. Ведь теперь получается, что всегда можно сослаться на «воздействие мошенников» и вернуть имущество обратно. Любое. Достаточно только заявление в полицию написать и быть признанным потерпевшим.

А что мешает, условно, застройщику, продавшего квартиру, через год-два, три обратиться в полицию, заявив, что его менеджер продал квартиру «под влиянием мошенников» и ее стоимость была не 5 миллионов (условно), а 10?

Существующая судебная практика легко встанет на сторону такого застройщика, как и любого другого лица, которое ранее владело этим имуществом. При этом, предложения по изменению ситуации до сих пор находятся на уровне обсуждения и дискуссии, причем даже не судебных органов. Складывается ощущение, что им вообще нет до этого дела.

Вот и получается, что буквально через несколько месяцев мы можем столкнуться с кризисом доверия между продавцом и покупателем, что уничтожит экономические отношения, так как покупатель в нашей стране становится абсолютно беззащитным.

