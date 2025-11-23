Отсутствие защиты прав добросовестного приобретателя в нашей стране начинает превращаться из…
Отсутствие защиты прав добросовестного приобретателя в нашей стране начинает превращаться из досадной правовой коллизии в полноценную угрозу самого существования права собственности и экономическим отношениям в-целом.
Если до недавнего времени жертвами «обманутых пенсионерок» становились покупатели недвижимости, то теперь эта схема начинает распространяться и на другое имущество.
По информации некоторых телеграмм-каналов, схема с возвратом имущества после продажи по причине, якобы, воздействия мошенников, начала работать и в отношении автомобилей.
Если судебную практику с недвижимостью можно как-то попытаться объяснить спецификой самого объекта имущества, социальной значимости и т. д. (Хотя и это все очень спорно), то возврат автомобиля после продажи и отсутствие возврата денежных средств за него, рушит договорные отношения в самом их основании, как и существование права собственности в-целом. Ведь теперь получается, что всегда можно сослаться на «воздействие мошенников» и вернуть имущество обратно. Любое. Достаточно только заявление в полицию написать и быть признанным потерпевшим.
А что мешает, условно, застройщику, продавшего квартиру, через год-два, три обратиться в полицию, заявив, что его менеджер продал квартиру «под влиянием мошенников» и ее стоимость была не 5 миллионов (условно), а 10?
Существующая судебная практика легко встанет на сторону такого застройщика, как и любого другого лица, которое ранее владело этим имуществом. При этом, предложения по изменению ситуации до сих пор находятся на уровне обсуждения и дискуссии, причем даже не судебных органов. Складывается ощущение, что им вообще нет до этого дела.
Вот и получается, что буквально через несколько месяцев мы можем столкнуться с кризисом доверия между продавцом и покупателем, что уничтожит экономические отношения, так как покупатель в нашей стране становится абсолютно беззащитным.
Комментарий редакции
1. Отсутствие защиты добросовестного приобретателя перерождается из неудачной правовой коллизии в системный кризис, уже угрожающий самой идее права собственности.
2. Проблема охватила не только недвижимость (классические случаи с “обманутыми пенсионерками”), но и другие объекты имущества, в частности автомобили.
3. Схема возврата имущества на основании признания сделки результатом мошенничества становится всё более распространённой: заявитель признаётся потерпевшим, имущество возвращается, деньги — нет.
4. Угроза принципу договорных отношений: возможность в любой момент заявить о мошенничестве подрывает доверие между сторонами сделки.
5. Судебная практика склоняется на сторону первого владельца, ставя покупателя в уязвимое положение вне зависимости от вида имущества.
6. Обсуждение решения проблемы застопорилось: ни судебная, ни законодательная власть не проявляют достаточного интереса или активности.
7. Кризис доверия между продавцом и покупателем грозит разрушить базовые экономические отношения; защита покупателя становится иллюзорной.
---
Философско-прагматический анализ и вывод
Здесь мы видим столкновение формальной законности и практической справедливости. Право, призванное обеспечивать баланс интересов, начинает функционировать как инструмент для разрушения самой основы собственности и свободного обмена. Это не только юридическая, но и глубоко философская проблема: кому принадлежит “реальность” вещи — тому, кто держит её на руках сейчас, или тому, кто её когда-то утратил при подозрительных обстоятельствах?
С одной стороны, существует потребность защитить человека, попавшего в беду — жертву мошенничества или судебной ошибки. С другой стороны, если в погоне за справедливостью первой ступени мы жертвуем доверием в экономике на системном уровне, разрушается сама ткань договорных отношений. Как отмечает автор, достаточно написать заявление, чтобы сделка обнулилась, и эта “правда” становится опасно универсальной.
Аналогии можно привести из психологии: если человек перестаёт доверять восприятию реальности — что бы он ни видел, любое событие может оказаться фальшивкой — нарушается его способность действовать, происходит невроз. Так и в экономике: утрата доверия между двумя сторонами сделки разрушает саму возможность любой сделки.
С точки зрения теории права мы оказываемся между Сциллой идеализма (уравнять шансы всех пострадавших) и Харибдой практического материализма (защитить того, кто реально распоряжается вещью). Человеческое сострадание сталкивается с необходимостью поддерживать работоспособность системы.
Вывод прагматичен и отрезвляющ: без ясных и справедливых правил защиты добросовестных приобретателей российская экономика рискует войти в состояние системного недоверия — социального и экономического “паралича”, когда уже никто никому и ничему не верит, и любые сделки подвергаются риску пересмотра. В итоге проиграют все.
Открытый вопрос:
Не является ли поиск абсолютной справедливости в каждой отдельной сделке утопией, которая разрушает саму возможность права и доверия в обществе? Где должен проходить баланс между восстановлением справедливости и сохранением доверия как основания любой цивилизованной жизни?