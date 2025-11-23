Главная » Видео, История

“Об аварии на Чернобыльской АЭС: мифы и факты”. Е.Ю.Спицын интервью на канале “Financial One

Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале «Шлыгин про» 13 ноября 2025 г.
Аварию на Чернобыльской АЭС и политические решения, принятые в связи с этим обсудили с историком Евгением Юрьевичем Спицыным.

00:00 Вступление
03:20 Когда Горбачёв узнал об аварии
05:25 Первое заседание Политбюро
07:20 Какое министерство отвечало за АЭС
08:25 Роль КГБ
10:30 Официальное сообщение об аварии на Политбюро
11:50 Борис Евдокимович Щербина
15:00 Эвакуация населения
16:20 Строительство дамб
17:50 Валерий Алексеевич Легасов
21:45 Министерство атомной энергетики
22:45 Эвакуация из 30-километровой зоны
23:45 14 млрд рублей было потрачено на ликвидацию аварии
24:50 Горбачёв не поехал в Чернобыль
26:20 Письмо Щербины про Ельцина
29:00 Международная реакция
30:50 Авария на АЭС в США
32:40 Чистка Правительства
35:40 Новая когорта управленцев

Комментарий редакции

Основные тезисы интервью о Чернобыльской аварии:

1. Причины и обстоятельства аварии:
- В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошёл взрыв четвёртого энергоблока — в ходе эксперимента отключили аварийную защиту реактора (кто именно это сделал, так и не установлено).
- Подобные эксперименты проводились регулярно по программам специализированных институтов, в данном случае — Ростовского гидропроекта.

2. Реакция руководства и информация:
- Существуют противоречия в воспоминаниях советских руководителей относительно момента, когда Горбачёв был проинформирован об аварии: сам Горбачёв утверждает, что ночью, другие соратники — что утром.
- Политбюро было собрано только через двое суток — 28 апреля, хотя в публичных мемуарах утверждается о более оперативной реакции.
- Информация в первые часы поступала фрагментарно, неточно, часто занижалась степень ущерба.

3. Структура управления атомной энергетикой:
- АЭС находились не в министерстве энергетики, а в ведомстве Министерства среднего машиностроения (Минсредмаш), сектор был закрытым и слабо контролируемым внешними структурами, включая партийные органы и КГБ.
- Были многочисленные предшествующие аварии и инциденты, которые часто оставались без последствий, несмотря на докладные записки КГБ.

4. Ликвидация последствий и действия власти:
- Быстро создана правительственная комиссия во главе с Борисом Щербиной, а также проведена скоординированная эвакуация населения: за три часа вывезли 40 тысяч жителей Припяти.
- К работе были привлечены военные (войска химзащиты), учёные (в т.ч. Легасов, как химик), шахтёры (для устройства противофильтрационной защиты).
- Возведён “саркофаг” над разрушенным реактором, построены дамбы для защиты водоемов от радиации.

5. Международная реакция и информационный вакуум:
- Официальная информация в СССР долго скрывалась; во внешнем мире первая тревога возникла из-за работы датчиков в Скандинавии.
- Советская власть находилась под давлением “паникующей” западной общественности; западные страны, особенно США, не спешили делиться своим опытом преодоления ядерных аварий.

6. Административные и кадровые последствия:
- Авария стала триггером для крупной кадровой чистки: на смену профессионалам пришли лояльные, но часто менее компетентные управленцы.
- Переход АЭС из ведения Минсредмаша в новое Министерство атомной энергетики.
- Поражение качественного уровня управленческого аппарата негативно сказалось на всей экономике страны.

7. Финансовый и социальный урон:
- На ликвидацию последствий было потрачено 14 млрд рублей — сумма, сравнимая с ущербом от падения цен на нефть для бюджета СССР тех лет.
- Были обеспечены жильём выселенные из зоны отчуждения, развернуты крупномасштабные строительные и социальные программы.

8. Критика политики Горбачёва:
- Горбачёв использовал кризис для личных политических целей, ускоряя перестановки в руководстве, зачастую в ущерб профессионализму.
- Кадровые решения принимались всё более единолично, без системной проработки, что подорвало основы советской управленческой традиции.

---

Выводы и рефлексии:

Анализируя данный рассказ, важно обратить внимание на многослойность восприятия катастрофы: технический сбой и просчёты в системе безопасности сопровождаются фрагментарностью системы управления, бюрократической инерцией и человеческим фактором на всех уровнях. Советская практика подчинения отраслей “закрытым”, практически неподотчётным ведомствам сделала невозможным своевременное реагирование не только в момент аварии, но уже на стадии накопления хронических проблем на АЭС.

Автор, выступая историком, подчёркивает субъективность свидетельств и сложность реконструкции “объективной правды”; разнобой в мемуарах и оправдательные тенденции участников также свидетельствуют о проблеме передачи и осмысления опыта.

Особое место уделено вопросу управления: в критический момент “горизонтальная” система взаимного контроля и подбор кадров по профессионализму уступила место “вертикали” лояльности, что, если делать аналогию с современными организациями — всегда приводит к риску управленческого коллапса в условиях кризиса.

Любопытно, что автор трезво, но не злорадно указывает на эти потери, на хрупкость “гигантских” государственных систем, где технический прогресс не всегда успевает за человеческим и организационным развитием. Это вечная дилемма: насколько любой кризис — будь то технологическая или гуманитарная катастрофа — способен не только разрушать, но и выявлять основные слабости общественного устройства.

Наконец, возникает глубокий философский вопрос: возможна ли вообще в крупных системах (будь то государство или корпорация) реальная, а не имитационная преемственность профессионализма, или же каждый кризис будет катализировать доминирование личной лояльности над компетентностью?

Завершая рассуждение, хочется спросить:
Помним ли мы сегодня уроки этого катастрофического опыта — и способны ли строить такие системы управления, где трагедия не становится инструментом для умножения ошибок, а поводом для честной и глубокой смены парадигмы? Возможно ли выстроить культуру, в которой критика статуса-кво и тревожные “сигналы” снизу относятся не как к угрозе, а как к проявлению зрелой ответственности за общее будущее?
Редактор: simple4o
