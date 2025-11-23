Эфир на канале «Шлыгин про» 13 ноября 2025 г.

Аварию на Чернобыльской АЭС и политические решения, принятые в связи с этим обсудили с историком Евгением Юрьевичем Спицыным.

00:00 Вступление

03:20 Когда Горбачёв узнал об аварии

05:25 Первое заседание Политбюро

07:20 Какое министерство отвечало за АЭС

08:25 Роль КГБ

10:30 Официальное сообщение об аварии на Политбюро

11:50 Борис Евдокимович Щербина

15:00 Эвакуация населения

16:20 Строительство дамб

17:50 Валерий Алексеевич Легасов

21:45 Министерство атомной энергетики

22:45 Эвакуация из 30-километровой зоны

23:45 14 млрд рублей было потрачено на ликвидацию аварии

24:50 Горбачёв не поехал в Чернобыль

26:20 Письмо Щербины про Ельцина

29:00 Международная реакция

30:50 Авария на АЭС в США

32:40 Чистка Правительства

35:40 Новая когорта управленцев

