Маркетплейсам запрещают скидки // Комолов & Абдулов. Числа недели
Крупные банки направили Мишустину письмо с предложением запретить маркетплейсам инвестировать в скидки и бонусы, если покупка оплачивается картами банков, аффилированных с этими маркетплейсами. Они считают такие скидки недобросовестной практикой и настаивают, что цена товара должна быть одинаковой вне зависимости от карты. Wildberries и Ozon в заявили что такой запрет приведёт к росту цен для покупателей. – вырасти на 15–20%.
Комментарий редакции
1. Конфликт между маркетплейсами и крупными банками:
В российской экономике развивается новый тип конкуренции — между маркетплейсами (Wildberries, Ozon и др.), которые становятся уже транснациональными финансово-торговыми гигантами, и традиционными банками (Сбер, ВТБ, Альфа и др.), обеспокоенными оттоком клиентов и потерей позиций на рынке.
2. Инвестиции в скидки и бонусы:
Маркетплейсы используют уникальную модель инвестирования — средства направляются не на расширение производства, а на компенсации потерь от скидок и бонусов, что позволяет завлекать покупателей и конкурировать с банками и ритейлом.
3. Роль государства:
Государство становится главным арбитром в этих разборках: с одной стороны, оно заинтересовано в наполнении бюджета via обложение маркетплейсов налогами (особенно НДС), с другой — регулирующие органы (ЦБ, ФАС) принимают сторону традиционных банков, указывая, что маркетплейсы не должны дискриминировать клиентов по способу оплаты.
4. Монополизация и опасности для малого бизнеса:
Маркетплейсы агрессивно захватывают рынок, вытесняя традиционный ритейл и малый бизнес (ИП, небольшие магазины). После достижения доминирующей позиции они могут диктовать новые условия, ухудшая их для малых участников и поднимая цены для конечных потребителей — классическая стратегия демпинга с последующим монопольным ценообразованием.
5. Технологический прогресс и планирование:
Современные маркетплейсы собирают огромные массивы данных — это позволяет формировать продвинутые модели прогнозирования спроса, не только в розничной, но и B2B-сферах. Теоретически, эти инструменты могли бы стать основой для более планового или даже общественного управления экономикой, если бы монополии контролировались не частными интересами.
6. Вопрос собственности и общественного блага:
Классическая дилемма: монополия в частных руках всегда работает против общества, в то время как, теоретически, обобществление таких гигантов дало бы им возможность работать на общественное благо (идея, близкая к социалистическим и марксистским теориям).
---
Детальный разбор с междисциплинарными аналогиями:
- Экономическая логика маркетплейсов напоминает работу крупных IT-корпораций на Западе (Amazon, Alibaba). Сначала создаётся удобная экосистема и демпингуются цены для потребителей и малых продавцов, а затем происходит захват рынков, выталкивание конкурентов и формирование цифровых "баронов" нового времени.
- С точки зрения классиков марксизма, наблюдается процесс сращивания разных форм капитала (банковского, торгового, промышленного) в единые холдинги, что ведёт к усилению монополизации и необходимости государственного (или общественного) контроля.
- Здесь можно провести аналогию с работой современных нейронных сетей: как алгоритмы, обучающиеся на больших базах данных, в конечном итоге становятся инструментами "предсказания" (и манипуляции) поведения человека, так и маркетплейсы, аккумулируя мегамассы данных, могут не просто реагировать на спрос, а формировать его, планировать поставки и определять вкусы миллионов.
- Интересно, что даже стороны конфликта — традиционные банки и инновационные маркетплейсы — постепенно становятся похожими: каждый стремится построить свою экосистему и контролировать все звенья цепочки от производителя до потребителя. Старое и новое начало сращиваться в гибридные структуры, что отражает динамику современного капитализма.
---
Выводы и практические уроки:
- Мы видим не просто борьбу компаний, а фундаментальный сдвиг в структуре экономики и отношений собственности. Эволюция маркетплейсов не ограничивается удобством для покупателя, она напрямую влияет на занятость, права малого бизнеса, рыночные цены и бюджет страны.
- Несмотря на обещания низких цен и удобства, долгосрочные последствия монополизации могут оказаться негативными: повышение цен, ухудшение условий для продавцов, исчезновение рыночного разнообразия.
- Глубинный вопрос — как уравновесить инновации и интересы общества, чтобы технологическая эффективность не обращалась против свободы, справедливости и разнообразия рынка?
- Критика "идеализаций" маркетплейсов, как явлений, предлагающих только блага, подчёркнута: за технологичным фасадом скрыта реальная борьба за власть, доступ к данным и финансовым потокам.
- Обсуждается, что государство зачастую становится не нейтральным арбитром, а активным участником битвы между разными конгломератами, балансируя между налоговыми интересами и поддержкой "своих".
---
Открытый вопрос для размышления:
Парадокс современного развития маркетплейсов в том, что они, будучи символами новых технологий и экономической свободы, в то же время создают новые формы зависимости, монополии и централизации контроля. Можно ли в условиях цифрового капитализма выстроить такие экономические институты, которые сочетали бы эффективность масштабных структур с реальной защитой интересов малых игроков и самого общества? Или технический прогресс неизбежно ведёт к централизации власти — и тогда вопрос только в том, кто этой властью будет распоряжаться?