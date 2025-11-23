Главная » Видео, История

Была ли война неизбежна, силы сторон, почему не Петербург. 5 простых вопросов историку /Борис Кипнис

2 0
Переслано от: Цифровая история

В новом выпуске «Простых вопросов историку» с Борисом Кипнисом поговорим об Отечественной войне 1812 года. В этом видео:

— Почему война 1812 года была неизбежна?
— Цели Наполеона: почему он шёл именно на Москву и какова была его стратегия
— Численность и состав «Великой армии»: сколько на самом деле было французов
— Роль партизанского движения: мифы и реальность
— Стратегия русского командования: почему отступление было верным решением

Смотрите до конца и участвуйте в розыгрыше первого тома книги Бориса Кипниса «Славный год»! Подробности в нашем Телеграм-канале: t.me/egoryakovleff

XXI научно-популярный фестиваль «Цифровой истории» 13 и 14 декабря в Твери: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3650708/

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#война1812 #наполеон #историяроссии

00:00 – Розыгрыш книги Бориса Григорьевича Кипниса
01:59 – 1. Была ли война 1812 года неизбежной?
39:40 – 2. Каковы были истинные цели Наполеона в России?
45:40 – 3. Какой была численность и национальный состав «Великой армии»?
59:36 – 4. Почему Наполеон пошёл на Москву, а не на Петербург?
01:08:20 – Бонус: Почему нельзя было сделать засаду?
01:13:39 – 5. Среди русского командования не было единства?
01:16:52 – Бонус: Наполеон назвал Александра I отцеубийцей?
01:18:31 – Увидимся в новом видео!

Комментарий редакции

Ключевые тезисы и выводы из лекции Бориса Кипниса об Отечественной войне 1812 года:

---

1. Неизбежна ли война 1812 года?

- Война не была фатально запрограммирована, но её избежание потребовало бы радикально иных характеров и целей у обоих императоров. Великие державы по самой сути своего статуса склонны расширять влияние, конфликт возникает там, где их интересы перекрываются.
- Наполеон и Александр действовали не только как индивидуумы, но как носители логики великодержавия. Это создаёт ощущение исторической неизбежности столкновения — не из-за какой-то мистической “роковой предопределенности”, а по прагматичной необходимости самоутверждения держав.
- При этом, субъективные решения и личные особенности правителей (амбиции, темперамент, дипломатическое искусство) играли немалую роль — истина многофакторна и не сводится только к “закону великих держав”.

2. Причины войны и политическая динамика

- Наполеон стремился утвердить доминирование Франции в Европе, подавляя любые альтернативные центры силы — поэтому континентальная блокада, аннексии и “охват” сопредельных территорий стали неизбежными раздражителями.
- Ослабление экономических связей с Британией больно било по России — 80% экспорта шло в Англию, блокада привела к денежному кризису и инфляции.
- Аннексия Ольденбурга, связанного с Романовыми, воспринималась как личное оскорбление и политический вызов для России; разрыв союза с Данией лишал Петербург важного балтийского партнера.
- Вместо компромисса разгоралась эскалация: обе стороны наращивали войска, нетерпимость и подозрительность заменяли поиск баланса. Наполеон оказался “рабом” собственной идеи всемогущества и отказался всерьёз обсуждать компромиссы.

3. Силы сторон: структура армии и национальный состав

- К моменту вторжения под началом Наполеона было до 640 тысяч человек, но лишь половина из них — французы; остальное — контингенты поляков, немцев, австрийцев, итальянцев, швейцарцев и других сателлитов/вассалов.
- Наполеон был вынужден держать лучшие свои части в Испании — против англо-испанских войск и партизан, а в Россию шли частично “разбавленные” силами союзников корпуса.
- Мотивированность была неравномерна: наибольший энтузиазм — у поляков, рассчитывавших на возрождение государства; австрийцы и пруссаки воевали скорее из политической необходимости.
- Русская армия уступала по численности и разнообразию, но Россия могла “растворять” противника своим простором, климатом и логистическими трудностями.

4. Стратегия войны: почему не Петербург, а Москва?

- Наполеон исходил из стратагемы уничтожения главных вооружённых сил противника, а не обязательного захвата столицы. Он стремился навязать генеральное сражение и тем вынудить к сдаче или мирным переговорам.
- Москву он взял вынужденно — за армией Кутузова, не потому что это “шаблонная столица”. Петербург, будучи лучше защищённым и труднодостижимым, не входил в его реальные планы. Символическое значение Москвы было велико: Наполеон рассчитывал, что её взятие деморализует Россию и склонит к миру.
- Отступление русской армии и отказ от генерального сражения на границе — разумная стратегия, постепенно истощавшая французов.

5. Внутренние споры в русском командовании, “раздробление истины”

- Глубокого единства в российском командовании не было: между Кутузовым, Александром, Барклаем и Багратионом существовали трения, взаимная критика и разные взгляды на стратегию.
- Однако эта многообразие не свёлось к дезорганизации: реализован был план постепенного втягивания противника вглубь страны, “зрелость” для решающего сражения формировалась, когда условия были максимально благоприятны.
- Партизанские действия, вопреки романтизации, не были направлены против главных сил армии, а по флангам и коммуникациям — важно различать поэтический образ и реальный военный расчёт.

---

Философский вывод

В историческом ракурсе истина о войне проявляется не как результат простой схемы (кто был прав, кто виноват; что было неминуемо), а как сложный сплетённый клубок факторов — материальных, нравственных, личностных, структурных и даже географических. Великие цели и амбиции, личные обиды, дипломатические интриги и даже такие “мелочи”, как состояние дорог или динамика инфляции, взаимно усиливают и обуславливают ход событий. Объективная оценка, столь желанная, оказывается в плену фрагментарных сведений — мы вынуждены мириться с “раздробленной” истиной.

Можно ли, понимая всю сложность и “размазанность” таких процессов, соотнести ответственность правителя и безличный ход истории? Или должны ли мы признавать, что свобода воли и логика великих систем всегда в споре, и истина история — лишь отражение этого вечного противостояния?

Открытый вопрос:
Что важнее в судьбах народов: характер и воля отдельных личностей или же законы и логика больших исторических процессов, принуждающие даже сильнейших к определённым шагам? И существует ли в принципе возможность изменить “неизбежное”, если вовремя изменить себя или своё мышление?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/ea2795a368b0c5e29a3ae270261a0af2/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
Коронакризис – кому нужен, зачем и почему
Россия — заслон на пути к мировой катастрофе, если она сломается, — война неизбежна, — Джульетто Кьеза
Следы ПОТОПА на Севере Европейской части России Почему, если был потоп с Северного Ледовитого океана, то Санкт-Петербург, не разрушен, а сохранил большинство «допотопных» зданий и сооружений
Зимняя война
Игорь Стрелков: идет полномасштабная позиционная война, ДНР и ЛНР простреливаются насквозь (видео)
“Шурави были честными воинами”

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru