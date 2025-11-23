В новом выпуске «Простых вопросов историку» с Борисом Кипнисом поговорим об Отечественной войне 1812 года. В этом видео:

— Почему война 1812 года была неизбежна?

— Цели Наполеона: почему он шёл именно на Москву и какова была его стратегия

— Численность и состав «Великой армии»: сколько на самом деле было французов

— Роль партизанского движения: мифы и реальность

— Стратегия русского командования: почему отступление было верным решением

Смотрите до конца и участвуйте в розыгрыше первого тома книги Бориса Кипниса «Славный год»!

00:00 – Розыгрыш книги Бориса Григорьевича Кипниса

01:59 – 1. Была ли война 1812 года неизбежной?

39:40 – 2. Каковы были истинные цели Наполеона в России?

45:40 – 3. Какой была численность и национальный состав «Великой армии»?

59:36 – 4. Почему Наполеон пошёл на Москву, а не на Петербург?

01:08:20 – Бонус: Почему нельзя было сделать засаду?

01:13:39 – 5. Среди русского командования не было единства?

01:16:52 – Бонус: Наполеон назвал Александра I отцеубийцей?

01:18:31 – Увидимся в новом видео!