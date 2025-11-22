ВТОРОЙ ЧЕРНОБЫЛЬ? Что такое Йодная Яма на Ровенской АЭС. ПОЛНЫЙ РАЗБОР
После ударов России по Украине часть Ровно осталась без света из-за атаки на ПС 330 кВ Ровно. В СМИ распространились слухи об опасной ситуации на Украине – Ровенской АЭС, которую сравнивают с Чернобылем. Борис Марцинкевич подробно объясняет, что на самом деле представляет собой "йодная яма", или ксеноновое отравление реактора. Вы узнаете, как эта ситуация связана со снижением мощности реакторов и почему это не приводит к катастрофе. Также мы разберем ключевые отличия от аварии на Чернобыльской АЭС. Подробнее в новом видео
0:00 Украина: Ровенская АЭС и "Йодная Яма": Угроза нового Чернобыля?
0:31 Что такое Ксеноновая Яма: Научное объяснение простыми словами
1:05 Как Ксенон-135 "отравляет" и останавливает ядерный реактор
2:02 Безопасность АЭС: Стандартные процедуры при ксеноновом отравлении
3:18 Почему Чернобыльская катастрофа не повторится: Ключевые отличия
5:27 Нулевой уровень опасности: "Йодная яма" по международной шкале INES
7:51 Визит Токаева в Россию: Новые энергетические соглашения
8:25 Росатом и Казахстан: Строительство АЭС и ядерная безопасность
10:57 Транзит угля и коридор "Север-Юг": Экономика и логистика
12:02 Газификация Казахстана: Российский газ против собственной добычи
15:23 Газопереработка как решение: Экспорт удобрений для субсидий
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
Комментарий редакции
Ключевые тезисы лекции
1. "Йодная яма" на Ровенской АЭС — реальный процесс, но не катастрофа
- Суть процесса: при работе ядерного реактора на пониженной мощности в его активной зоне накапливается короткоживущий изотоп йода-135, который быстро превращается в ксенон-135. Ксенон — очень эффективный поглотитель нейтронов, и при определённых условиях его концентрация может сильно ухудшить "разгоняемость" реактора.
- "Йодная яма" — термин исторически укоренившийся, но корректнее говорить о "ксеноновой яме".
- Этот эффект не опасен для населения и не ведёт к катастрофе. Нужно лишь время (несколько суток), чтобы ксенон распался, после чего работа реактора возвращается к нормальному режиму.
2. Сравнение с Чернобылем
- Упоминания о "втором Чернобыле" в СМИ неправомерны: процессы фундаментально разные, и правила эксплуатации современных станций намного жёстче.
- Чернобыльская трагедия во многом была обусловлена именно пренебрежением к техническим регламентам и экспериментами на фоне "ксеноновой ямы", что и послужило катализатором аварии.
3. Важность профессионализма операторов
- В подобных ситуациях самое главное — чёткое следование инструкциям и отказ от "лишних движений": именно выдержка и дисциплина минимизируют любые потенциальные риски.
- Операторы не обязаны реагировать на внешнее давление энергосистемы; их приоритет — ядерная безопасность.
4. Информационный фон и "сенсации"
- СМИ склонны раздувать панику, несмотря на отсутствие объективных причин для тревоги.
- Реальная угроза, если и существует, больше связана с нагрузкой на объединённую энергосистему, чем с ядерным риском.
5. Государственный визит Казахстан—Россия: перспективы сотрудничества
- Подписание меморандумов между регулирующими органами России и Казахстана по атомной энергии касается правил и инспекций, обмена опытом и подготовки к построению новых объектов.
- Развивается сотрудничество по всей цепочке: от обращения с отходами до обмена технологическими стандартами и требованиям безопасности.
- Кроме того, обсуждаются вопросы кооперации в газовой и угольной сферах, развитие транзитной инфраструктуры и повышение эффективности железнодорожных перевозок.
6. Экономическая и энергетическая логика
- Угольный и газовый транзит через Казахстан — результат изменения глобального ландшафта и необходимости адаптации экономики к новым логистическим цепочкам.
- Вопросы тарифов и субсидирования в газовой отрасли Казахстана неизбежно встанут в центр дискуссии: государство ищет баланс между социальной стабильностью, инвестиционной привлекательностью и развитием экспорта.
Выводы
В этой беседе эксперт последовательно поясняет, что процессы, вызывающие беспокойство в медийном поле, имеют техногенный, но не катастрофический характер. Ядерная энергетика — сфера, где дисциплина, знания и уважение к процедурам важнее всего. Только в случае грубых нарушений технологической дисциплины может произойти авария.
Ситуация с "йодной ямой" — это скорее вызов к терпению и профессионализму, чем к героическим или экстренным действиям. Соблюдение инструкций и осознанный подход позволяют не только избежать потенциальных рисков, но и демонстрируют, как знания физики и управленческие практики пересекаются для достижения общей безопасности. Запугивающие сюжеты в СМИ отражают вечную склонность людей идеализировать опасность или, наоборот, игнорировать реальные рутинные риски, подменяя сложную реальность простыми образами.
Вторая часть обсуждения указывает на важность синхронизации институтов (российского и казахстанского) и поиска развивающих стратегий не только в энергетике, но и в инфраструктуре и экономике.
Открытый вопрос
Если технологические системы столь надёжны при строгом соблюдении инструкций, почему человеческий фактор остаётся самым уязвимым элементом этих систем? Как балансировать между доверием к регламентам и способностью критически оценивать нестандартные ситуации, чтобы не повторять ошибок прошлого?