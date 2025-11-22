После ударов России по Украине часть Ровно осталась без света из-за атаки на ПС 330 кВ Ровно. В СМИ распространились слухи об опасной ситуации на Украине – Ровенской АЭС, которую сравнивают с Чернобылем. Борис Марцинкевич подробно объясняет, что на самом деле представляет собой "йодная яма", или ксеноновое отравление реактора. Вы узнаете, как эта ситуация связана со снижением мощности реакторов и почему это не приводит к катастрофе. Также мы разберем ключевые отличия от аварии на Чернобыльской АЭС. Подробнее в новом видео

0:00 Украина: Ровенская АЭС и "Йодная Яма": Угроза нового Чернобыля?

0:31 Что такое Ксеноновая Яма: Научное объяснение простыми словами

1:05 Как Ксенон-135 "отравляет" и останавливает ядерный реактор

2:02 Безопасность АЭС: Стандартные процедуры при ксеноновом отравлении

3:18 Почему Чернобыльская катастрофа не повторится: Ключевые отличия

5:27 Нулевой уровень опасности: "Йодная яма" по международной шкале INES

7:51 Визит Токаева в Россию: Новые энергетические соглашения

8:25 Росатом и Казахстан: Строительство АЭС и ядерная безопасность

10:57 Транзит угля и коридор "Север-Юг": Экономика и логистика

12:02 Газификация Казахстана: Российский газ против собственной добычи

15:23 Газопереработка как решение: Экспорт удобрений для субсидий

