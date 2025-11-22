Евгений Норин возвращается на «Цифровую историю»! Начинаем новый сезон цикла о Чеченских войнах, посвящённый Второй чеченской кампании. Почему стратегия России кардинально изменилась после 1999 года? Какую роль сыграли лоялисты-чеченцы? И почему на этот раз федеральным войскам сопутствовал успех?

В этом выпуске:

— Теракты в Москве, Буйнакске, и Волгодонске: как они изменили общественное мнение и политическую волю Кремля

— Новая стратегия: интеграция лояльных чеченцев и создание местных ополчений

— Иностранные наёмники и раскол в чеченском подполье: националисты против исламистов

— Состояние российской армии в 1999 году и изменения в тактике ведения войны

00:00 – Новый сезон видео о Чеченских войнах

02:05 – Политический контекст: теракты и приход Путина к власти

05:15 – Новая стратегия: вовлечение лояльных чеченцев

08:04 – Роль Ахмата Кадырова в урегулировании конфликта

20:04 – Иностранные участники конфликта

26:07 – Раскол в чеченском подполье

29:54 – Структура и вооружение боевиков

32:42 – Тактика партизанской войны

34:16 – Деятельность западных организаций в Чечне

38:04 – Состояние российской армии в 1999 году

42:22 – Изменения в общественном мнении и реакции боевиков