В поисках самоцветов. Новости. Эфир 9 ноября 1981
Сюжет о завершении трехлетнего цикла поисковых работ геологическими отрядами камчатской партии треста "Далькварцсамоцветы".
Информационный сюжет "В поисках самоцветов".
Главная редакция информации, 1981 г.
#гостелерадиофонд #новости #КамчатскийКрай
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение
Комментарий редакции
1. Освоение природных ресурсов Камчатки.
Каждый полевой сезон приносит новые открытия, и на геологической карте региона остается все меньше неизученных территорий (“белых пятен”). Исследования дают практические плоды — например, горячие подземные воды уже используются для энергетики.
2. Развитие геотермальной энергетики.
Впервые в стране на Парочетской геотес (геотермальной электростанции) запущены три турбины, которые обеспечивают электричеством рыболовецкие колхозы и поселки Западной Камчатки. Это пример того, как наука начинает работать “на пользу народа”, внедряясь в бытовую и экономическую жизнь.
3. Открытие месторождений самоцветов и других полезных ископаемых.
За сезон найдены разные минералы: аметисты, агаты, халцедоны, нефриты, радониты, мраморный оникс, а главной находкой называются гранаты-демантоиды — редкие и особо ценные драгоценные камни.
4. Планы развития и переход к производству.
Геологическая организация, приобретая производственные функции, планирует в ближайшем будущем начать изготовление изделий из найденных самоцветов. Здесь обнаруживается движение от чистого исследования к практическому, осязаемому применению природного богатства.
5. География поиска.
Работы ведутся по всему полуострову, особенно продуктивна северная часть Камчатки, однако в планах дальнейшее расширение поисков на юг, охват всей территории.
---
Выводы и размышления:
Беседа подчеркивает движение от неведения (белые пятна на карте) к познанию, и от познания — к созиданию. Геологическая работа здесь предстает как акт творческого “освещения” мира, раскрытия его скрытых смыслов и возможностей, где наука, по сути, соединяет как чисто исследовательский, так и прагматический — утилитарный — подход. В этом чувствуется крошечный архетип духовного поиска: сперва мы ищем истину ради истины, но рано или поздно ее плоды начинают работать на общее благо, воплощаясь в “изделиях” — материальных и духовных.
Примечательно, как открытие самоцветов на Камчатке становится не только научной радостью, но и поводом для национальной гордости, новым источником ресурсов и красоты. Это напоминает, что красота мира часто скрыта просто потому, что никто ещё туда не дошёл — ни лопатой, ни внимательным взглядом.
Вместе с тем возникает вопрос: как далеко стоит заходить в “практической обработке” открытий — когда поиск истины и красота еще служат развитию, а когда они начинают жертвоваться ради выгоды? Где проходит граница между созидающим отношением к природе и её эксплуатацией? Не есть ли именно осознанность — наш главный самоцвет, который должен определять и наши открытия, и наше производство, и само наше отношение к миру?