Можно сколько угодно насмехаться над Зеленским – в конце концов, внешность неказистого восточноевропейского семита, поведение попрошайки и последствия краткого, но активного периода смешивания алкоголя и лёгких наркотиков к этому очень располагают. Но нельзя отрицать, что в условиях страшного внешнего давления он сумел избавить украинское государство от врождённого порока его провинциального парламентаризма. Украина все тридцать с лишним лет своей древней истории вслух мечтала стать «второй Францией»: об этом говорил ещё Кучма, повторял Ющенко, перефразировал Порошенко. Но конец бесконечной сваре между президентом и неизменно оппозиционным ему парламентом, превратив Украину в президентскую республику, подобную Пятой, положил именно Зеленский, отменив выборы и забетонировав военным положением собственное большинство в Раде. Бывший три с лишним года фигурой культа, неприкосновенным и непререкаемым (если не считать краткого периода осенью 2023) Зеленский в ноябре 2025 оказался под самым большим давлением за всю свою политическую карьеру.

В рассказах про круг Зеленского часто можно встретить мнение о том, что сам Владимир – лишь пешка, а рулит всем глава его Офиса по фамилии Ермак. Весь сюжет коррупционного скандала доказывает, что это не так: конечно, подозревать крупного украинского чиновника в чистоте и незапятнанности в схемах попилов просто нелепо, но конкретно эта история Ермака задействовала очень по касательной, ведь схемки выходцев из «Квартала 95» его, связанного с конкурирующей медиаструктурой, не включали – по крайней мере, если судить по открытым данным. Его положение опоры президента, а не всемогущего серого кардинала подчеркнул небольшой кризис власти, развернувшийся 19-20 ноября. Поскольку за навязанными извне антикоррупционными структурами стоят западные деньги и влияние, ругаться на них открыто как-то некрасиво. Поэтому Зеленский на пару со своим советником Подоляком признают, что да, коррупция есть, но, во-первых, она является неотъемлемой частью любой современной экономики, а во-вторых, разгоняющие скандал работают на руку врагу. Другое дело – та самая оппозиция, которой всё активнее начинает подпевать даже главная опора режима Зеленского – партия «Слуга народа», занимающая в Раде больше половины мест (что на момент победы на выборах в 2019 году стало первым подобным случаем в истории страны). Грызня внутри президентского кружка дошла до того, что под эгидой коррупционного расследования вечером 20 ноября группа депутатов, возглавляемая какими-то гражданами из фракции Порошенко, потребовали уволить Ермака и вернувшегося-таки на Украину из Турции секретаря Совета по нацбезопасности Умерова, а некоторые депутаты правящей партии их в этом поддержали. Что самое интересное, поползли слухи о том, что инициативу подержали Буданов и глава «Слуги народа» в Раде Арахамия. Тем же вечером Ермак попытался собрать бунтовщиков чтоб урезонить их, но к нему они не пошли – пришлось этим заниматься Зеленскому. Его дела не так плохи, как представляет сейчас пресса: понимая, что ни без опоры на собственную партию, ни без основы в виде близкого, надёжного и не включённого в круг «квартальцев» Ермака он не выстоит, президент попытался устоять на всех ногах. Поэтому по итогам ночной встречи Ермак остался на своём месте, но и требовавших его отставки оставили на постах, что прямо-таки намекает на то, что следующий акт внутренней драмы произойдёт уже скоро.

В ночь на 21 ноября внутренняя украинская повестка дня – вернее говоря, повестка ночи – была перекрыта внешней. Видите ли, коррупционный скандал на Украине внешние силы использовали не только для того, чтобы подтолкнуть Зеленского к резким действиям, а то и вовсе сменить его на радикала, способного выжать ресурс подыхающей государственности до последней капли. Нет, многие заинтересованные стороны пытались на основании «дела Миндича» доказать бесполезность дальнейшей возни с украинским проектом. Ещё на прошлой неделе этим отметился мадьярский премьер Орбан, которому перспективы продолжения европейской поддержки Киева сулят осушение ручейка брюссельской помощи, впадающего в Дунай где-то в районе Будапешта. Но периферийный Орбан, давно прославившийся как главный укроскептик Европы, ничем не удивил. Кто удивил, так это вашингтонский эмиссар Стив Уиткофф. Весь этот год мы наблюдали негласное соперничество двух посланников Трампа: если Уиткофф постоянно ездил в Москву, ел тут чебуреки, встречался с российскими политиками и пытался вывести понятную Трампу позицию России, то его коллега Кит Келлог вёл ровно такую же работу, но на украинским направлении, постоянно наведываясь в Киев, поедая там вареники и встречаясь с украинскими чиновниками, результатом чего стал непрерывный пересказ Трампу киевских хотелок и медиапобед. Если помните, к концу лета дела Уиткоффа пошли не очень: Трамп объявил, что разочарован Путиным, с нашей стороны проговорили, что запал аляскинской встречи иссяк, да и вообще диалог как-то заглох. Вместе с этим Келлог блохой прыгал по европейским столицам и собирал подписи континентальных лидеров в поддержку Украины. Положение двух лукавых советчиков в иерархии Вашингтона изменила договорённость в Газе: Уиткофф приложил к ней руку, а Келлог – нет. После этого Кит превратился как бы в говорящую мебель, коей сейчас в американской столице являются разнообразные республиканские авторитеты типа Митта Ромни или Линдси Грэма: они вроде бы и есть, но никто из серьёзных людей к их словам не прислушивается, автоматические двери перед ними не открываются, старушки в трамвае не уступают место, а влияние на ситуацию стремится к нулю. Так вот, теперь, когда Вашингтон оплакивает безвременную кончину архитектора войн начала века Дика Чейни, Келлог объявил, что в январе уходит в отставку. Официальная версия такова: он оказался разочарован недостаточной степенью поддержки Украины, так что здесь его полномочия – всё. Неофициальная же указывает на временное совпадение анонса скорой отставки Келлога и момента профессионального триумфа его соперника. Этим моментом стало представление очередного «мирного плана» – на сей раз самого подробного. Над этим планом Уиткофф, если верить прессе, работал месяцами и согласовывал его как с Москвой, так и с Киевом. Презентацию плана предварял комментарий госсекретаря Рубио о том, что в результате соглашения всем придётся что-то уступить и чем-то пожертвовать, так что все почувствуют себя в убытке. Всерьёз обсуждать представленные «28 пунктов», как это делают очень многие неглупые люди в публицистической среде, смысла нет: среди всех благоглупостей вроде выдачи Россией ста миллиардов долларов Штатам и Украине (угадайте, сколько миллиардов дойдёт до Украины) или возвращения России в G8 (ура, пустят за стол к важным белым господам!), а также постепенного снятия санкций, не значилось ни единого механизма осуществления обязательств сторон. За соблюдением правил со стороны Запада должен наблюдать некий «Совет мира» во главе с несомненно беспристрастным и известным своей уравновешенностью и сдержанностью Трампом (причём не уточняется, сам ли по себе ценен Дональд или же только как президент США и как быть по истечении его полномочий), а нам в случае начала Третьей Пунической грозят просто-напросто санкциями. При этом формального признания присоединений к нам всех прописанных у нас в основном законе территорий нет, зато есть крайне обтекаемое обязательство не размещать войска НАТО на Украине: в конце концов, никто не запретит действовать от своего лица британской и французской армиям, чьи представители вот уже года три как талдычат о том, что уже упаковали вещмешки и готовы расквартироваться в украинских городах в ту же минуту, как конфликт будет окончен. Почему американцы продвигают такой план, понятно: это снимает с них всякую ответственность, отстёгивает им комиссию за мирное посредничество в сто миллиардов, а Трампу лепит титул падишаха-императора обозримой вселенной во главе «Совета мира» – а у Марии Мачандо есть свой совет мира?. Многие из тех самых неглупых людей задались вопросом, зачем это нам, ведь план публиковался как бы со ссылкой на Москву и с намёком на согласование его положений с Россией. В самом деле, сомнительные объёмы демилитаризации (прописанная численность ВСУ в «плане» выше, чем в 2022-м) и денацификации (предполагается отказ от преследования военных преступников), ни на удовлетворение других требований Москвы. Что забавно, отказ от преследования продавили украинцы во имя защиты от нынешних и будущих коррупционных скандалов, связанных с воровством международной помощи – так пишет «Уолл-стрит джорнэл»*. Это не говоря про весь остальной винегрет типа совместного пользования Запорожской АЭС, казус белли в виде украинской строго ракеты и строго по Москве (дрон по Сызрани – не в счёт), а также внезапное продление сдохшего ещё в 2009 году СНВ-1. И даже несмотря на всю сомнительность соответствия «28 пунктов» российским интересам, американское предложение выглядит на голову выше всего, что делалось до этого и намекает на то, что Уиткофф действительно слушал то, что говорят с нашей стороны и принимал это во внимание, а не вёл по американскому обыкновению диалог с вымышленным собеседником, слепленным из клише фильмов «Марвел» и плакатов времён Холодной войны. Если считать, что размытость формулировок и мутность сценариев можно использовать и в нашу пользу без повторения «Минска», то план – не считая отказа от Херсона с Запорожьем – может быть не так плох. И всё же американское предложение стало криком в пустоту, даже несмотря на формальное наше участие. Секрет прост: у нас знают, с кем имеют дело и этот план был обречён на провал просто в силу принципиального несогласия тех, кого вечно забывают спросить.

Отношения Украины и Европы последний месяц напоминают причудливое кривое преломление танцев Трампа по всему миру. Вы, полагаю, помните, что у этого гражданина что ни неделя, то заключение громадной, суперприбыльной и сверхэффективной сделки на сотни гориллиардов. С таким потоком новостей как-то даже забываешь, что тарифы на торговлю со Швейцарией были понижены после того, как гости Дональда из этой некогда нейтральной страны подарили ему дорогие часы. Так вот, ключевая особенность этих сделок состоит в их однодневности – как Франсуа Вийон вопрошал, где снега былых времён, так и мы могли бы спросить, где украинские редкоземельные металлы, триллионные прибыли от пошлин и суперинвестиции от большого соглашения с Евросоюзом. Это никому не интересно: день прошёл, число сменилось, медийный эффект достигнут, пора двигаться к следующей вершине ажиотажа. Вот и здесь: весь последний месяц Зеленский ездит по Европе и делает ровно то же самое. То он в конце октября посетил Лондон, где на встрече «коалиции желающих» озвучил им свои желания и получил заверения в ответных аналогичных желаниях. То он побывал в Испании, где король Филипп и премьер Педро заверили его в полной поддержке и вместе с главами местных предприятий ВПК что-то с ним подписали. Вскоре после этого украинский вождь рванул в Париж, где на пригородной авиабазе Виллакубле подписал с Макроном контракт на поставку аж сотни истребителей «Рафаль» – откуда у укров найдётся столько пилотов и где им взять столько денег, а французам – самолётов, никто не уточнил. Наконец, 19 ноября он съездил в Анкару, где должен был встретиться с Уиткоффом, но Стив под впечатлением от «дела Миндича» решил не пачкаться и не поехал в Турцию. Поэтому получилось забавно: президент Украины поехал в другую страну ради встречи с украинскими же чиновниками. Там, разумеется, тут же материализовался президент Эрдоган, но встреча с ним явно была спонтанной и оттого бестолковой. Иные могут сказать, что украинский президент просто держится подальше от горячо любимой родины на случай, если там всё же надумают его сместить, а другие отметят здесь стандартный зеленский популизм в подтверждение мантры «весь мир с нами», но всё это было спектаклем, рассчитанным на другого зрителя. Европейская верхушка не желает, чтоб условия прекращения украинского кризиса – чьи причины и последствия выходят за границы Украины и распространяются на восток Евросоюза – обсуждались без неё. Зеленский же активно играет на этом нежелании, подыгрывая Европе как противовесу Америке и России, выкатившим какое-то предложение без европейского участия. Опубликованный вечером 20 ноября план мигом встретил стену нытья европейских вражьих СМИ: в «Дойче Велле»** это назвали «капитуляцией Украины», в «Монд»* возмущённо заквакали про переговоры за спиной у Европы, «Би-Би-Си»* назвали это унизительным, а европейское отделение американского «Политико»* заявило, что план – вообще не план (и в чём-то было право, ведь у Трампа всегда так). В самом деле, заключённое без участия Евросоюза соглашение будет легко игнорироваться европейцами, на которых Трампу давить нечем. Украинский официоз, верующий в то, что программой-минимум будет возвращение к границам 2012 года и концерт Бейонс на Донбасс-арене, взвыл о плане Путина и о навязываемой капитуляции, но президент Украины поступил тактичнее: помня шаткость своего положения, он заявил, что намерен работать с Америкой над этим планом, подразумевая, что собирается вносить коррективы в спущенную сверху директиву. К утру следующего дня в «Уолл-стрит джорнэл» появилась информация о том, что Украина совместно с Европой работает над контрпредложением – интересно, каким же оно будет? Теперь следует ждать очередного визита европейских ходоков к Дональду: для пущего эффекта можно взять с собой Карла Третьего, Джорджу Мелони и Криштиану Роналду – все трое вызывают у американца дикий восторг, открывающий простор для внушения ему чего угодно. Словом, колесо Сансары дало ещё один оборот и продолжает крутиться по привычному маршруту: «Америка и Россия договариваются о чём-то – Украина не соглашается – Европа саботирует договорённость – Америка передумывает». И несмотря на всю выгоду предложения Уиткоффа для Украины – ей предлагается отделаться малыми потерями, а контроль над соблюдением условий перемирия будет осуществляться всякой сволочью типа МАГАТЭ и ОБСЕ явно не в нашу пользу – это предложение не будет принято.

Дело в том, что залог выживания не только самого Зеленского, но и тех сил в Европе, что сделали ставку на Киев – продолжение войны. Подобно Биби Нетаньяху, не видящему иных оправданий для своей власти, они не отпустят хвост угрозы мировой войны. Так, французский глава Генштаба Фабьен Мандон призвал Францию быть готовой пожертвовать своими сыновьями во имя сдерживания России – иными словами, лишь бы не стали задавать ненужных вопросов всем этим Мандонам. При этом сам украинский президент, для которого угрозой являются лишь разгоняемые извне внутренние бури, до последнего будет лавировать между сторонами этого треугольника недоверия и не ровен час – вспомните связи Ермака и работу его отца – может попытаться торговаться даже с Россией. Резкая активизация мирных инициатив беспристрастных и объективных американцев связана с тем, что проект, в который они вложились, трещит всё громче – дело не только в распилах Миндича, но и в возвращении Купянска, окружении Димитрова, без пяти минут взятии Волчанска и Красноармейска, заходе в Константиновку и в Северск, прорывах в Запорожской области и угрожающих шагах в направлении святого для каждого украинца Днепропетровска. В контексте ратных побед и перспектив кризиса управления в Киеве всерьёз вести переговоры о мире на мутных условиях под поручительство врага Москва вряд ли станет, а отметать весь дипломатический помёт белоголовых орланов поможет гибкий и вертлявый уж на киевской сковородке.

*вражье сми

**сми, признанное иностранным агентом

Илья Титов