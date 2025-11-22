Деньги Усманова, вложенные в сериал Кончаловского, работают! Идеологически, исторически, да ещё как! Чего стоит только материал, озаглавленный так: «Михаил Хазин о «Хрониках русской революции», трех кризисах России и только об одном шансе выжить без войны». Начинается с того, что кризис Российской империи был не фатальный, но упущенный. «Что происходило в Российской империи с экономикой? Первое — не было внутреннего капитала. В православной стране с банками были проблемы: капитал накапливали почти только старообрядцы — солидарно, методично, успешно. А банковского капитала в нужных масштабах не существовало». Это не афишируется, но никто ещё не оспорил факт, что Российская империя, в лице Николая II, внесла в создание Федеральной резервной системы (ФРС) США, 88,8% от уставного капитала организации! Сделано через банкира Дома Романовых Эдварда Ротшильда, физически это 48,6 тыс. тонн золота, хранившегося в Испании. Разве не из «внутреннего капитала»? Да, внутренний (национальный!) капитал накапливали только старообрядцы, солидарно, методично, успешно. И к 1917 году они сосредоточили свыше 60 процентов национального капитала, прежде всего – купеческого. Русские банки находились преимущественно в Москве, а иностранные – в столице, под покровительством царской власти. Романовы и РПЦ чинили неимоверные препятствия развитию староверческого капитала, внутреннего, суверенного по сути. Ведь его исток – староверческая крестьянская община, которую проглядели ещё со времён Петра.

Это прекрасно описано в книге Александра Пыжикова (на фото справа от Хазина) «Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года». Там только ссылок на архивные источники, научные исследования и даже литературные источники - 1631. Любой здравомыслящий, потрудившийся прочитать, навсегда убедится, что Революция 1917 года была неизбежна. Когда Романовы по донесениям чиновников МВД поняли, что у них что-то пошло не так, пригласили немецкого учёного А. Гакстгаузена выяснить, что там зреет в глубинах народных. После длительного путешествия по России лучший на тот момент эксперт Европы писал: «Более того, в неприятии государства и церкви начинают просматриваться социалистические и коммунистические наклонности русского народа». В 1856 году этот учёный в частной записке предупредил царскую семью об экстремальной черте, «по ту сторону которой уже революция». Кстати, Володя Ульянов родится только через 14 лет после предупреждения, а Иосиф Джугашвили – через 22!

Далее у Хазина про Столыпина: «Возможно, он не формулировал свою программу публично, но её экономический смысл был ясен: Ключ — в тяжёлой промышленности. А чтобы она росла, нужен внутренний рынок. А рынок — это фермеры, которые покупают трактора. Столыпин решил сделать из России страну массового фермерского хозяйства — как США. Дать крестьянину землю, пусть продаёт зерно и покупает технику. Это была гениальная по своей простоте экономическая программа». Ой ли? Реформы, именуемые столыпинскими, не плод творчества одного государственного деятеля. Стержнем новой политики явилось разрушение общинных, т.е. коллективистских форм собственности. Намеревались вовлечь трудовой народ в реальное рыночное хозяйство. Некоторые поверили… Как вспоминал, будучи Пензенским губернатором, И.Ф. Кошко: «мир трактовал таких людей как мятежников, не только не подчинявшихся авторитету схода, но и своекорыстно урывавших себе общественную землю вопреки воле мира... Против таких смельчаков стали применяться всякие способы преследования вплоть до поджогов и убийств включительно».

В.С. Соколов, депутат Думы от Костромской губернии на заседании от 24 октября 1908 года напомнил властям, что государство держится не верхами: ведь по законам механики если центр тяжести располагается низко, то тело держится прочно, а с перемещением центра выше – теряет устойчивость. То же самое, пояснил депутат, и с государством: центр должен находиться внизу – в общине, вынесшей на своих плечах все невзгоды и, по сути, создавшей Россию. Теперь же власти озаботились оздоровлением русского общества и, исходя из теоретических соображений и отвлеченных научных цитат, решили вышибить из-под него фундамент чтобы построить его на новых началах – на частной собственности. Все это, заключал он, приведет к тяжелым последствиям, и: «через 20-50 лет будут у нас историки; они заглянут в наши стенограммы и они скажут, кто был предусмотрителен, кто это предвидел». Не прошло и 10 лет, как всё разрешилось!

С.Д. Бабушкин, отдавший много лет судебно-прокурорской системе, под конец жизни писал, что справедливость будет только тогда, когда Россия отбросит юридическое понятие частной собственности и всю систему римского права, расходящуюся с внутренним смыслом народной жизни.

«И всё же — кризис начала XX века не был фатальным. Уйти от него можно было. Для этого требовалось всего два условия: ликвидировать сословность и создать внутренний рынок. Второе — как мы увидим — позже удалось Сталину». Это Хазин.

Тут у меня возникло сомнение, уважаемый экономист это написал, или под него «косит» кто-то из антисоветской контры, целой кодлой поднявшей голову под царской птицей-мутантом, вновь уцепившейся за башню Кремля. Но люди читают и верят, потому продолжим. То, что «удалось Сталину», произошло лишь в результате Революции, полного слома паразитической многовековой власти. Новая политическая система отменила частную собственность на средства производства. Это достигнуто лишь после рек крови, мучений миллионов людей. Гражданскую начали те, кто не смог смириться с неизбежным ходом истории, уцепился за частную собственность. Расстреливали с обеих сторон. Со стороны трудового народа всё оплачено сполна, жизнями сотен тысяч красноармейцев, разогнавших «рыночников» с Запада и Востока (Япония), бросившихся поживиться обескровленной Россией. Под Красным флагом вооружённый Народ зачистил и внутреннюю контру, маршировавшую под трехцветным флагом на деньги Антанты.

Далее опять Хазин: «Октябрь 1917-го: не революция, а чудо с военным участием.

Когда в феврале 1917 года рухнула сословная система, начался всплеск энергии. Но вместо того, чтобы строить страну, русские либералы решили… продать Россию по дешёвке и уехать на Запад жить красиво. Именно поэтому вся интервенция в Гражданскую войну шла строго по тем регионам, которые Временное правительство уже успело «раздать»: Одесса — Франции, Архангельск и Баку — Англии, Дальний Восток — Японии и США, Средняя Азия — опять англичанам. Вот почему 7 ноября 1917 года — это чудо. Не революция в чистом виде, а почти военный переворот, устроенный группой генералов Генштаба (Потапов, Бунч-Бруевич, Маниковский, Верховский), которые договорились с большевиками — и сохранили страну от расчленения».

Действительно, генерал-лейтенант Временного правительства Николай Михайлович Потапов в апреле 1917 года был назначен генерал-квартирмейстером Главного управления Генерального штаба, где по должности возглавлял всю разведывательную службу и контрразведку русской армии. Ведал сбором разведывательных данных, в том числе поступавших из-за границы.

По сути, генерал-лейтенант Н.М. Потапов после Февральской революции являлся одной из самых ключевых фигур в российском военно-политическом руководстве, он знал и понимал роль и место иностранных государств, их спецслужб, в политической жизни российского общества и управления российским государством. И, понимая, что Россия без революции закончится, честь имеющий патриот принимал деятельное участие в подготовке и реализации Великой Октябрьской социалистической революции. Весной-осенью 1917 года Н.М Потапов тесно взаимодействовал с Военной организацией при Петроградском комитете РСДРП б), а через него с И.В. Сталиным и Ф.Э. Дзержинским, которые впоследствии возглавили непосредственный штаб осуществления Октябрьской революции — Петроградский военно-революционный комитет.

Генерал-майор А.И. Верховский был военным министром и одной из главных фигур в заговоре против Временного правительства. 20 октября Верховский в ультимативном докладе правительству потребовал немедленного заключения перемирия с Германией и Австро-Венгрией и демобилизации вконец разложенной армии. 24 октября уволен в отставку. Военным министром стал заместитель Верховского генерал-аншеф А. А. Маниковский. Почему в 1918-м году Маниковский стал начальником Академии Красной Армии, а не расстрелян? Потому, что поддержал большевиков. Советская историография это замалчивала, но в заговоре Октябрьского переворота был и главнокомандующий армиями Северного фронта генерал-аншеф В. А. Черемисов. В сентябре 17-го года Черемисов увёл подальше от Петрограда единственную опору Временного правительства — Конный корпус генерала Краснова, растащив сотни и батареи корпуса по разным городам и селениям от Витебска и Ревеля до Новгорода и Старой Руссы. А наступление Корнилова на Петроград погубили два генерала — главнокомандующий Северным фронтом генерал-аншеф В. Н. Клембовский и его начальник штаба и комендант Псковского гарнизона генерал-майор М.Д. Бонч-Бруевич. Они растащили сотню эшелонов армии генерала Крымова от Пскова по 8 железным дорогам и бросили эти эшелоны без паровозов в глухих лесах — без продовольствия и фуража. Не случайно потом Клембовский и Бонч-Бруевич служили в высоких чинах в Красной Армии. «Историки» давно мусолят басню, что «Троцкий — создатель Красной Армии». На самом деле Армию создавали генералы и офицеры старого русского Генштаба. С марта по май была проделана громаднейшая работа. Были написаны, на опыте трёх лет войны в Европе, новые Полевые уставы для всех родов войск и их боевого взаимодействия — лучшие уставы в мире. Была создана новая мобилизационная схема — система военных комиссариатов, которая служит до сих пор. Только 19 марта 1918-го года Троцкий добился смещения генерала Бонч-Бруевича с поста Главнокомандующего и занял его место. Это особая тема, но факт: офицеры Генерального штаба, особенно Главного артиллерийского управления и Главного разведывательного управления почти в полном составе вступили в Красную армию. Тут с «Хрониками» и Хазиным не поспоришь: захват власти в октябре 1917 года не был штурмом вокзалов, телефонных станций, да и самого Зимнего. Это напоминает недавнюю спецоперацию «Крым наш». Вокзалы работали, люди ездили, фактически ничего не замечая. Захват сделан грамотно, тихо и бескровно, словно «зелёными человечками». Почерк спецслужб заметен всегда. Но сравнение некорректно. Разве генералы в условиях бардака, который был неминуем, спасли страну от расчленения? Это сделали большевики! В эйфории «Крым наш», когда мы на митингах искренне обнимались, 20 марта 2016 я опубликовал статью «КРЫМ НАШ, А ЧЬЯ РОССИЯ?». И он остается открытым по сию пору. Октябрьская Революция действительно Великая. Большевики сделали страну суверенной, построили Великую Державу, пример с которой начали брать другие народы, рухнула мировая колониальная система. Как полные идиоты в РФ буквально вчера мы праздновали День независимости России. Дошло что-то до верхов, название праздника изменили. А суть ситуации осталась. День выхода из состава Союза – потеря суверенитета, самостоятельности как РФ, так и всех иных «независимых». А что Хазин? Несколько раз повторяет «Кризис начала XX века в России — не фатальный». И дальше: «Кризис в России сегодня — не фатальный». Вот это точно: этот «кризис» - измена Родине. И вот прекрасная цитата: «Именно поэтому Запад в панике. Если мы реализуем свой потенциал — они окажутся в той же ситуации, что в 1930-е: у них — кризис, у нас — рост. Тогда они устроили войну. Сегодня война маловероятна: нет крестьян, готовых воевать, только хипстеры. А ядерное оружие делает войну бессмысленной. Значит, у нас есть окно. Не очень большое — но реальное. И если мы его используем — всё изменится. Это и есть наше будущее. Его не надо бояться. Его надо принять.

… эта система уже рушится. И когда она рухнет, таких людей вполне могут признать не просто вредителями, а изменниками Родины. Но для этого, конечно, должна измениться политическая модель. Об этом — отдельно».

Как только о главном, так – «отдельно». Но разрушительная Система – это не таблица Менделеева, её удерживают конкретные люди. Сама она не уйдёт, потери страны растут с каждым днём. В этих условиях людям с таким уровнем авторитета среди «элиты», как Михаил Леонидович и говорить бы правду, а не пудрить нам мозги, будто Революция была едва ли не случайной. Вся Новейшая история свидетельствует: после Октября 1917 года Русская многонациональная Цивилизация вышла на свою столбовую дорогу и показала путь всему трудовому народу планеты. Крупный экономист, на мой взгляд, уподобился забеременевшей гимназистке, которая надеется, будто «само рассосётся». Хуже того, Хазин вольно или нет плеснул воды на мельницу антисоветской сволоты, которая докатилась до апологетики монархизма.

Эдуард Наипов,

Кострома