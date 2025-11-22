Президент России Владимир Путин дал старт строительству нового атомного ледокола «Сталинград», открывая новую главу в освоении Арктики. Этот корабль проекта 22220 станет частью самого мощного атомного флота в мире, который обеспечивает России полное доминирование на Северном морском пути. Несмотря на санкции, Росатомфлот ставит новые рекорды грузооборота, многократно превышая советские показатели и укрепляя экономический суверенитет страны. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

00:00 Атомный флот России: Закладка ледокола «Ленинград»

01:21 Севморпуть и санкции: Реальный грузооборот vs План

03:17 Состав атомного флота России на 2025 год

05:41 Тотальное обновление: Новые ледоколы серии ЛК-60

06:31 Супер-ледокол «Лидер»: Сроки строительства и мощь ЛК-120

08:26 Газ для Китая: СПГ, цены и разворот на Восток

11:21 Главная проблема Севморпути: Дноуглубление и дефицит судов

15:00 РЖД против Речного флота: Битва за логистику и тарифы

17:21 Порт Мариуполь и возрождение судостроения в Керчи

18:21 Скрытые богатства Сибири: Проблема вывоза ресурсов

